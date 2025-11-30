Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει στο 36%, νέο χαμηλό για τη δεύτερη θητεία

Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πέσει πέντε ποσοστιαίες μονάδες στο 36%, το χαμηλότερο ποσοστό της δεύτερης θητείας του, ενώ η αποδοκιμασία έχει αυξηθεί στο 60%.

Η τελευταία πτώση ακολουθεί τρεις μήνες σταθερότητας, με το 40% έως 41% των Αμερικανών να εκφράζουν την έγκρισή τους για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την προεδρία του.

Το προηγούμενο χαμηλό σημείο της δημοφιλίας του κατά τη δεύτερη θητεία του ήταν ένα στατιστικά παρόμοιο 37% τον Ιούλιο, ενώ το χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών ήταν το 34% το 2021, στο τέλος της πρώτης θητείας του μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Η δημοσκόπηση συνέπεσε χρονικά με την αναστολή της χρηματοδότησης της κυβέρνησης Τραμπ

Τα τελευταία ευρήματα προέρχονται από μια δημοσκόπηση της Gallup που διεξήχθη μεταξύ 3 και 25 Νοεμβρίου και κάλυψε τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες κατέληξαν σε κέρδη για τους Δημοκρατικούς. Επιπλέον, η δημοσκόπηση διεξήχθη την περίοδο που η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έγινε η μακροβιότερη στην ιστορία των ΗΠΑ, πριν τελικά επιλυθεί το ζήτημα στις 12 Νοεμβρίου.

Τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι ανεξάρτητοι έχουν μειωμένη αξιολόγηση για τον πρόεδρο Τραμπ από τον περασμένο μήνα. Η έγκριση των Ρεπουμπλικάνων έχει πέσει επτά μονάδες στο 84%, ενώ των ανεξάρτητων έχει πέσει οκτώ μονάδες στο 25%. Οι ανεξάρτητοι ξεκίνησαν από το 46% τον Ιανουάριο του 2025 για να πέσουν 21 μονάδες τον Νοέμβρη του ίδιου χρόνου.

Η βαθμολογία των Ρεπουμπλικάνων είναι η χαμηλότερη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ενώ η βαθμολογία των ανεξάρτητων είναι η χειρότερη και στις δύο θητείες. Το προηγούμενο χαμηλό σημείο του Τραμπ μεταξύ των ανεξάρτητων, 29%, καταγράφηκε τελευταία φορά τον Ιούλιο και, πριν από αυτό, είχε παρατηρηθεί μόνο μία φορά, τον Αύγουστο του 2017.

Εν τω μεταξύ, η βαθμολογία των Δημοκρατικών για τον πρόεδρο παραμένει σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα (3%).

Ο Νόμος και η Τάξη είναι ελκυστικοί στον ψηφοφόρο

Ο Τραμπ βαθμολογείται ως ο καλύτερος σε θέματα εγκληματικότητας, αλλά ως ο χειρότερος σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, Ουκρανίας και ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, με την αποδοκιμασία για τη Μέση Ανατολή να ακολουθεί.

Ο Τραμπ βαθμολογείται επίσης πιο αρνητικά παρά θετικά σε εννέα θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, αλλά τα ποσοστά αποδοχής του για τέσσερα από αυτά — εγκληματικότητα (43%), εξωτερικές υποθέσεις (41%), εξωτερικό εμπόριο (39%) και μετανάστευση (37%) — να υπερβαίνουν τη συνολική βαθμολογία του για την έως τώρα πολιτική του.

Τα ποσοστά του στα άλλα πέντε θέματα αντιστοιχούν ή υπολείπονται της συνολικής του αξιολόγησης και περιλαμβάνουν την οικονομία (36%), την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων (33%), τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό (31%), την κατάσταση στην Ουκρανία (31%) και την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης (30%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και η πολιτική υγειονομικής περίθαλψης σχετίζονται με το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Με την δημοσκόπηση να εξειδικεύει την αποδοχή των πολιτικών Τραμπ ανά προτίμηση ψήφου, γίνεται σαφές πως ο χειρισμός του shutdown και της συνδεόμενης με αυτό πολιτικής υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, η καθημερινότητα του αμερικανού πολίτη είναι από τα ζητήματα που συμπαρέσυραν την προεδρία Τραμπ στο ιστορικό χαμηλό.

Από κοντά ακολουθεί ο χειρισμός του Ουκρανικού και του Μεσανατολικού που δεσπόζουν στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής.

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Gallup έχει δημοσιευθεί στο