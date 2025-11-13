Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, το ποσοστό αποδοχής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο.

Οι Δημοκρατικοί φαίνονται πιο ενθουσιώδεις για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους από τους Ρεπουμπλικανούς

Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση της Πέμπτης, που διεξήχθη από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και την εταιρεία ερευνών Ipsos, κατέγραψε αύξηση στο ποσοστό αποδοκιμασίας του.

Αναλυτικότερα, το ποσοστό αποδοκιμασίας του αυξήθηκε από 52% στα μέσα Μαΐου σε 58% τον Νοέμβριο.

Το ποσοστό αποδοχής του, εν τω μεταξύ, παρέμεινε στο 40% περίπου, σχεδόν το ίδιο με το ποσοστό του Μαΐου.

Στη διαδικτυακή δημοσκόπηση, που διεξήχθη σε διάστημα έξι ημερών αυτόν τον μήνα, συμμετείχαν 1.200 ενήλικες σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Αυτοί ρωτήθηκαν σχετικά με τις απόψεις τους για κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες και για το ποιον σκοπεύουν να ψηφίσουν στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Δημοκρατικοί φαίνονται πιο ενθουσιώδεις για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους από τους Ρεπουμπλικανούς, ένα αποτέλεσμα που ίσως επηρεάστηκε από τις σημαντικές νίκες των Δημοκρατικών αυτόν τον μήνα.

Περίπου το 44% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που αυτοαποκαλούνται Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένοι» για τις εκλογές του 2026, σε σύγκριση με το 26% των Ρεπουμπλικάνων.

Περίπου το 79% των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι θα το μετάνιωναν αν δεν ψήφιζαν στις ενδιάμεσες εκλογές, σε σύγκριση με το 68% των Ρεπουμπλικανών.

Τι ρόλο έχουν παίξει οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις

Και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων θα είναι διαθέσιμες το επόμενο έτος, όπως και 35 έδρες της 100μελούς Γερουσίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν επί του παρόντος και τις δύο ολομέλειες του Κογκρέσου.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έχουν πρόσφατα ενθαρρυνθεί από τις νίκες τους στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το Δημοκρατικό Κόμμα πέτυχε εντυπωσιακές νίκες στις εκλογές για κυβερνήτες της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ στη Νέα Υόρκη, σε μια εκλογική αναμέτρηση που απέσπασε μεγάλο ενδιαφέρον, ο Ζοχράν Μαμντάνι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τους κεντρώους και δεξιούς αντιπάλους του.

Οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια ενέκριναν επίσης ένα μέτρο που θα αναδιαμορφώσει τις εκλογικές περιφέρειες του Κογκρέσου υπέρ των Δημοκρατικών, ως απάντηση στην εμπνευσμένη από τον Τραμπ γεωγραφική αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες.

Πώς μπήκε τέλος στο shutdown

Η δημοσκόπηση Reuters-Ipsos ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, λίγο πριν το Κογκρέσο ψηφίσει το τέλος της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νέο νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο παρατείνει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου, ψηφίστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, με έξι Δημοκρατικούς να προσχωρούν στην πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ υπέγραψε αργά το βράδυ της Τετάρτης ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τερματίζοντας την 43ήμερη διακοπή λειτουργίας, η οποία προκάλεσε αναστάτωση στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και στις αεροπορικές μεταφορές, όπως σημειώνει το AJ.

Το νομοσχέδιο είχε προηγουμένως ψηφιστεί από τη Γερουσία τη Δευτέρα, αφού επτά Δημοκρατικοί και ένας ανεξάρτητος συμφώνησαν να το υποστηρίξουν.

Αν και οι Δημοκρατικοί φάνηκαν πιο «ενθουσιώδεις» από τους Ρεπουμπλικανούς στην έρευνα της Reuters-Ipsos, στα συμπεράσματα της δημοσκόπησης σημειώνεται ότι τα δύο κόμματα φάνηκαν να είναι ισοδύναμα όσον αφορά τις προθέσεις των ψηφοφόρων για το μέλλον.

Όταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν ποιον θα ψήφιζαν αν γίνονταν σήμερα εκλογές για το Κογκρέσο, το 41% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απάντησε ότι θα επέλεγε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, ενώ το 40% επέλεξε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Η μικρή διαφορά στα αποτελέσματα αυτά ήταν εντός του περιθωρίου σφάλματος της δημοσκόπησης που ήταν 3 ποσοστιαίες μονάδες.