Για νέο φιάσκο του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δημοσιοποίηση των φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν κάνει λόγο το Axios, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι το προκάλεσε ο ίδιος.

Ένα από τα emails του Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκε ανέφερε ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Τέσσερις μήνες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μπλοκάρει τη δημοσιοποίησή τους.

Ωστόσο, με πρωτοβουλία των Δημοκρατικών δόθηκαν στη δημοσιότητα πολλά emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν και όλοι κατάλαβαν γιατί ο Τραμπ δεν ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Όπως σημειώνει το αμερικάνικο μέσο, αυτά τα emails δεν περιείχαν συγκλονιστικές αποδείξεις, αλλά έριξαν νέο φως στη σχέση μεταξύ των δύο, με κουτσομπολιά και καθόλου κολακευτικές περιγραφές του Τραμπ από τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος μπήκε στη θέση του αμυνόμενου, καθώς η είδηση κυριάρχησε στις συζητήσεις στο Καπιτώλιο, στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα emails που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξασφάλισαν σχεδόν σίγουρα ότι η Βουλή, που ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα υποκύψει στην πίεση της κοινής γνώμης και θα ψηφίσει υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων της έρευνας που ο Τραμπ προσπάθησε να κρατήσει κρυφά.

Άκαρπες οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος άσκησε πιέσεις σε δύο σημαντικούς Ρεπουμπλικανούς την Τετάρτη να αποσύρουν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια, χωρίς αποτέλεσμα.

Η αντίδραση του Τραμπ στο σκάνδαλο Έπσταϊν είναι ένα παράδειγμα για το πώς χειρίζεται σημαντικές αντιπαραθέσεις που προκαλούν κριτική για την ηγεσία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είτε πρόκειται για την πρόσφατη κρίση με το shutdown είτε την αντιμετώπιση του κορονοϊού ή την έρευνα για τη δράση της Ρωσίας στις ΗΠΑ το 2017, έχει την τάση να αποκρούει τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για «φάρσες» ή «απάτες» των Δημοκρατικών.

Στη συνέχεια, σημειώνει το Axios, προσπαθεί να καταστείλει τη διαμάχη με τόσο σκληρά μέτρα που τελικά βοηθάει η κάθε υπόθεση να παραμείνει ανοιχτή.

Ο Τραμπ άρχισε να αποκαλεί τις πρόσφατες επιθέσεις «η απάτη με τον Επστάιν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μήνυσε την εφημερίδα The Wall Street Journal για τη δημοσίευση ενός άρθρου τον Ιούλιο σχετικά με ένα προκλητικό σχέδιο και ένα ποίημα που φέρεται να έγραψε στον Έπσταϊν για τα γενέθλιά του το 2003.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιο και το μήνυμα δεν ήταν δικά του.

«Μόλις θεωρήσει ότι κάτι είναι άδικο για τον ίδιο και ότι αποτελεί προσωπική επίθεση, μπαίνει αμέσως σε κατάσταση μάχης», δήλωσε ένας στενός του φίλος. «Κανείς δεν θέλει να τον ρωτήσει τι συμβαίνει εδώ (σ.σ. με τον Έπσταϊν), γιατί απλά θυμώνει».

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να δημοσιοποιήσει τους φακέλους Έπσταϊν

Οι φάκελοι Έπσταϊν αποτελούν πλέον θέμα συζήτησης, καθώς ο Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμμαχοί του — από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς έως τον διευθυντή του FBI Κας Πάτελ και τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι — υποσχέθηκαν να δημοσιοποιήσουν τους φακέλους της έρευνας πριν ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Αυτή η υπόσχεση είχε ενεργοποιήσει τους συνωμοσιολόγους οπαδούς του Τραμπ, σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο.

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ άλλαξε στάση και απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση των αρχείων.

«Είπε στην Παμ (σ.σ. Μπόντι) να μη δημοσιοποιήσει τα αρχεία. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί», είπε ένας άλλος έμπιστος συνεργάτης του Τραμπ.

Ο Τραμπ χθες κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι ασχολούνται με το θέμα για να κρύψουν τις ευθύνες τους σχετικά με το πρόσφατο shutdown της κυβέρνησης.

Τι ακολουθεί;

Ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρουν ότι αναμένουν δεκάδες Ρεπουμπλικανοί να συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς την επόμενη εβδομάδα στην ψηφοφορία για την δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν, παρά τις πιέσεις του Τραμπ.

Το μέτρο πιθανότατα θα απορριφθεί από τη Γερουσία, όπου απαιτούνται 60 ψήφοι για την έγκριση νομοθεσίας και οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν 53 από τις 100 έδρες.

Την Τετάρτη στις 22:25 τη νύχτα (τοπική ώρα), ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης και έκανε αστεία με τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις», είπε, ενώ οι βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος γελούσαν πίσω του.

Όταν ρωτήθηκε για τα emails του Έπσταϊν, δεν απάντησε. Στη συνέχεια, οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν βιαστικά από την αίθουσα…