Ο Φονσέκα απέκλεισε τον Τζόκοβιτς με επική ανατροπή (3-2)

Ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς είδε την προσπάθεια του να κατακτήσει τον ιστορικό 25ο τίτλο Grand Slam να καταρρέει, καθώς ηττήθηκε στον τρίτο γύρο του γαλλικού Όπεν από το ανερχόμενο αστέρι της Βραζιλίας, Ζοάο Φονσέκα, με 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Η ήττα αυτή σημαίνει ότι ο 39χρονος Σέρβος θα πρέπει να περιμένει ακόμη για να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των 24 τίτλων Grand Slam της Μάργκαρετ Κορτ, καθώς η αναζήτηση του 25ου major τίτλου της καριέρας του παρατείνεται στα τελευταία στάδια μιας λαμπρής πορείας στα κορτ.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα ανοίγει ακόμη περισσότερο τον δρόμο προς τον τίτλο στο Παρίσι, μία ημέρα μετά τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ. Έτσι, η εξέλιξη της διοργάνωσης αποκτά νέα δεδομένα, με το ταμπλό των ανδρών να παρουσιάζει πλέον σημαντικές ανακατατάξεις.

Η σημερινή ήταν η μόλις δεύτερη ήττα του Τζόκοβιτς στον τρίτο γύρο του γαλλικού Όπεν, έπειτα από εκείνη απέναντι στον Γερμανό Φίλιπ Κολσράιμπερ το 2009. Τότε ο Σέρβος είχε κατακτήσει μόλις έναν τίτλο, σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, όπου μοιράζεται το ιστορικό ρεκόρ των 24 major τίτλων με την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ.

Πλέον, η επόμενη ευκαιρία για την κατάκτηση του 25ου Grand Slam μεταφέρεται στο Γουίμπλεντον, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου.

Από την άλλη πλευρά, ο Φονσέκα θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Τόμι Πολ, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία του στο τουρνουά.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση παρότι βρέθηκε πίσω με δύο σετ, ανεβάζοντας την επιθετικότητά του και αιφνιδιάζοντας τον πολύπειρο αντίπαλό του. Τα ισχυρά χτυπήματά του από τη βασική γραμμή ξεσήκωσαν το κοινό στο «Φιλίπ Σατριέ».

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, απάντησε άμεσα στο break του Τζόκοβιτς και παρέμεινε ψύχραιμος σε ένα συγκλονιστικό φινάλε. Με ένα εξαιρετικό drop shot πέτυχε νέο break για το 6-5 και στη συνέχεια «σφράγισε» τη μεγάλη πρόκριση με τρεις διαδοχικούς άσους, εκ των οποίων ο πρώτος έσβησε ευκαιρία break του Σέρβου.