Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Το Διαδίκτυο έγινε το βασικό κανάλι αγορών των Ελλήνων καταναλωτών – Οι κλάδοι που βλέπουν άνοδο
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Μαΐου 2026, 21:54

Το Διαδίκτυο έγινε το βασικό κανάλι αγορών των Ελλήνων καταναλωτών – Οι κλάδοι που βλέπουν άνοδο

Μεγάλη έρευνα καταγράφει τις σύγχρονες τάσεις, τις συνήθειες και τις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στο πεδίο των online αγορών.

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Χρήσιμα συμπεράσματα για τις καταναλωτικές συνήθειες -και τις αλλαγές που αυτές έχουν υποστεί- των Ελλήνων καταγράφει η «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026» του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα –που πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 600 καταναλωτών- αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις, τις συνήθειες και τις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στο πεδίο των online αγορών.

Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει τον τρόπο και τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου, τα κίνητρα που οδηγούν στις αγορές, αλλά και τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμώνται. Επίσης, αναλύει τα επίπεδα δαπανών, καθώς και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τις επιλογές πληρωμής και τις μεθόδους παράδοσης.

«Σε φάση ωρίμανσης»

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, με τους καταναλωτές να ενσωματώνουν σταθερά τις online αγορές στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 77,6% δηλώνει ότι πραγματοποιεί αγορές μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόλις το 0,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πραγματοποιεί ποτέ online αγορές.

Οι κυριότεροι λόγοι που ενισχύουν τη στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές. Συγκεκριμένα, το 75,4% εκτιμά ότι οι online αγορές του εξοικονομούν χρόνο για άλλες δραστηριότητες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές.

Στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες online αγορών περιλαμβάνονται:

• είδη ένδυσης και υπόδησης (75,7%)

• διαμονή σε καταλύματα (73,3%)

• ταξιδιωτικές υπηρεσίες (68,5%)

• παραγγελία έτοιμου φαγητού (64,5%)

• εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες (62,7%)

• προϊόντα προσωπικής φροντίδας (58,9%)

Οι διαφορές με το 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με το 2025 παρουσιάζουν οι παραγγελίες έτοιμου φαγητού, καταγράφοντας διαφορά -11%, ενώ ακολουθούν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και η διαμονή σε καταλύματα.

Φτάνουν στα 500 ευρώ οι ηλεκτρονικές αγορές

Η μηνιαία δαπάνη συγκεντρώνεται κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο καταγράφεται αύξηση στο ποσοστό όσων ξεπερνούν αυτό το όριο.

Τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα διατηρούν σημαντική θέση στις επιλογές των καταναλωτών, ενώ οι σελίδες σύγκρισης τιμών και τα marketplaces επηρεάζουν καθοριστικά την αναζήτηση και την τελική επιλογή.

Παράλληλα, η χρεωστική κάρτα παραμένει ο βασικός τρόπος πληρωμής, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν έδαφος. Στην παραλαβή, τα lockers αναδεικνύονται σε ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή, δείχνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε:

• e-shops με ισχυρό brand ή σύνδεση με γνωστή αλυσίδα (72,8%)

• άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%)

• καλοσχεδιασμένα και εύχρηστα sites (67%)

• θετικές αξιολογήσεις σε blogs και forums (63,7%)

Το βασικό κανάλι αγορών

Συνολικά, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον εδραιωθεί ως βασικό κανάλι αγορών και όχι ως συμπληρωματική επιλογή.

Οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία, ταχύτητα, ανταγωνιστικές τιμές και αξιοπιστία, ενώ η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος
Σε δεύτερο βαθμό 29.05.26

Απορρίφθηκε εκ νέου το εμπορικό σήμα Turkaegean – «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις», λέει ο Θεοδωρικάκος

Στις 16 Ιουλίου του 2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Πολυτεχνίτες κι ερημοσπίτες: Η διεθνής τάση του polyworking – Tι ισχύει στην Ελλάδα
Πολυαπασχόληση 29.05.26

Πολυτεχνίτες κι ερημοσπίτες: Η διεθνής τάση του polyworking – Tι ισχύει στην Ελλάδα

Όταν στο ερώτημα «τι δουλειά κάνεις;» δυσκολεύεσαι να απαντήσεις μονολεκτικά, τότε πιθανόν είσαι και εσύ μέρος του διεθνούς φαινομένου του polyworking - της πολυαπασχόλησης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Καταγγελίες για απάτη – «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ
Καταγγελίες 29.05.26

Απάτη με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - «Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα» λέει η ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων του Κοινωνικού Τουρισμού

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

