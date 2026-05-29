Το Διαδίκτυο έγινε το βασικό κανάλι αγορών των Ελλήνων καταναλωτών – Οι κλάδοι που βλέπουν άνοδο

Χρήσιμα συμπεράσματα για τις καταναλωτικές συνήθειες -και τις αλλαγές που αυτές έχουν υποστεί- των Ελλήνων καταγράφει η «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026» του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα –που πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 600 καταναλωτών- αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις, τις συνήθειες και τις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στο πεδίο των online αγορών.

Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει τον τρόπο και τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου, τα κίνητρα που οδηγούν στις αγορές, αλλά και τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμώνται. Επίσης, αναλύει τα επίπεδα δαπανών, καθώς και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τις επιλογές πληρωμής και τις μεθόδους παράδοσης.

«Σε φάση ωρίμανσης»

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης, με τους καταναλωτές να ενσωματώνουν σταθερά τις online αγορές στην καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 77,6% δηλώνει ότι πραγματοποιεί αγορές μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόλις το 0,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν πραγματοποιεί ποτέ online αγορές.

Οι κυριότεροι λόγοι που ενισχύουν τη στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές. Συγκεκριμένα, το 75,4% εκτιμά ότι οι online αγορές του εξοικονομούν χρόνο για άλλες δραστηριότητες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές.

Στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες online αγορών περιλαμβάνονται:

• είδη ένδυσης και υπόδησης (75,7%)

• διαμονή σε καταλύματα (73,3%)

• ταξιδιωτικές υπηρεσίες (68,5%)

• παραγγελία έτοιμου φαγητού (64,5%)

• εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες (62,7%)

• προϊόντα προσωπικής φροντίδας (58,9%)

Οι διαφορές με το 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με το 2025 παρουσιάζουν οι παραγγελίες έτοιμου φαγητού, καταγράφοντας διαφορά -11%, ενώ ακολουθούν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και η διαμονή σε καταλύματα.

Φτάνουν στα 500 ευρώ οι ηλεκτρονικές αγορές

Η μηνιαία δαπάνη συγκεντρώνεται κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο καταγράφεται αύξηση στο ποσοστό όσων ξεπερνούν αυτό το όριο.

Τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα διατηρούν σημαντική θέση στις επιλογές των καταναλωτών, ενώ οι σελίδες σύγκρισης τιμών και τα marketplaces επηρεάζουν καθοριστικά την αναζήτηση και την τελική επιλογή.

Παράλληλα, η χρεωστική κάρτα παραμένει ο βασικός τρόπος πληρωμής, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν έδαφος. Στην παραλαβή, τα lockers αναδεικνύονται σε ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή, δείχνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε:

• e-shops με ισχυρό brand ή σύνδεση με γνωστή αλυσίδα (72,8%)

• άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%)

• καλοσχεδιασμένα και εύχρηστα sites (67%)

• θετικές αξιολογήσεις σε blogs και forums (63,7%)

Το βασικό κανάλι αγορών

Συνολικά, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον εδραιωθεί ως βασικό κανάλι αγορών και όχι ως συμπληρωματική επιλογή.

Οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία, ταχύτητα, ανταγωνιστικές τιμές και αξιοπιστία, ενώ η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης, τη διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων.