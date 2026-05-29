newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 08:08

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο – Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με την αμερικανική Chevron να ετοιμάζεται να αποκτήσει το πέμπτo της block για έρευνα κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, ανεβάζοντας περίπου στα 50.000 τ.χλμ. την έκταση που της έχει παραχωρηθεί, ο ενεργειακός χάρτης της χώρας αλλάζει ταχύτατα.

Η Chevron που ανταγωνίζεται διεθνώς στο upstream την ExxonMobil, την δεύτερη αμερικανική Big Oil που ερευνά για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, δίνει τη δική της απάντηση στο ίδιο πεδίο των ερευνών, στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διαθέσιμα σεισμικά δεδομένα που ελήφθησαν από την HELLENiQ ENERGY τόσο σε μορφή 2D όσο και σε 3D εντόπισε ελπιδοφόρες γεωλογικές δομές με αξιοποιήσιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Block 10 Νότια του Ιονίου και ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Το υπέδαφος της περιοχής προσομοιάζει με εκείνο του θαλάσσιου Βlock 2 στο οποίο μπήκε τον περασμένο Νοέμβριο η ExxonMobil και συγκεκριμένα στην κοινοπραξία με Energean και HELLENiQ ENERGY. Η Energean τον Φεβρουάριο του 2027 θα χτυπήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο βορειοδυτικά του Ιονίου και η ExxonMobil θα παραλάβει τη σκυτάλη για τη διαχείριση του Block θα αναλάβουν στη συνέχεια οι Αμερικανοί.

Η Chevron θα κάνει γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Block 10;

Η Chevron όπως έγινε γνωστό χθες υπέβαλε αίτημα για είσοδο στο Block 10 και απόκτηση από τη HELLENiQ ENERGY του 70% του μεριδίου που κατείχε.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η παραχώρηση θα είναι έτοιμη για γεώτρηση αν κι εφόσον οι Αμερικανοί της Chevron στο διάστημα των 18 μηνών που ζήτησαν παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης διαπιστώσουν πώς τα 2D και 3D γεωφυσικά δεδομένα κρύβουν στόχο με πιθανότητες επιτυχημένου εντοπισμού κοιτάσματος.

Αν η Chevron πάρει τέτοια απόφαση τότε το 2028 είναι πιθανόν να έχουμε και νέα γεώτρηση: Back to back… γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάθρακες.

Η απόφαση της Chevron να μπει στο Block 10 το οποίο έχει παραχωρηθεί με σύμβαση μίσθωσης από το 2019 στην HELLENiQ ENERGY ήρθε σε συνδυασμό και με ένα άλλο δεδομένο. Ουσιαστικά σχηματίζει ένα μεγάλο τόξο με τα θαλάσσια οικόπεδα που ήδη έχει μισθώσει, «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Μία μεγάλη έκταση όπου μπορεί με άνεση να ερευνήσει για τον εντοπισμό και πιθανών νέων στόχων.

Υδρογονάνθρακες

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η απόφαση για την είσοδο της Chevron θα κινηθεί με γρήγορες διαδικασίες.

Η ΕΔΕΥΕΠ αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να γνωμοδοτήσει θετικά, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση για το farm in, θα ακολουθήσει η μεταβίβαση του operatorship και με μία έγκριση του υπουργείου Εξωτερικών ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην προσπάθεια της χώρας να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες και τον ορυκτό της πλούτο αλλά και για να εδραιώσει περισσότερο τη γεωπολιτική της θέση.

Πηγή: OT

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Unretirement 28.05.26

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Σύνταξη
Πειραιάς: Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία
Λιμάνι Πειραιά 29.05.26

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Σχεδόν 90% πληρότητα στα πλοία

Η επιβατική κίνηση καταγράφεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα προς τα νησιά εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Σύνταξη
Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…
Editorial 29.05.26

Σαν ένα μαγικό χέρι να συντονίζει τα ίδια ψεκασμένα μυθεύματα…

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ΕΛΑΣ και «σαν (αν)έτοιμοι από καιρό» διάφοροι αντί να βγουν να απαντήσουν σοβαρά και πολιτικά απλώς έδειξαν την αμηχανία και τον φόβο τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Ιράκ - Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies