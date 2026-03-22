Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 12:34

Ο Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον για τους υδρογονάνθρακες – Οι συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil στη «CERAWeek 2026»

Χρήστος Κολώνας
A
A
Spotlight

Οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα βρίσκονται στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα ερευνητικά προγράμματα των Chevron και ExxonMobil για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες τρέχουν κανονικά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει προσώρας να τα επηρεάζει. Τα επόμενα βήματα των δύο Big Oil στην Ελλάδα πρόκειται να γίνουν άλλωστε σε μελλοντικό χρόνο.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταβαίνει στο Χιούστον όπου και θα συναντηθεί με στελέχη των αμερικανικών πετρελαϊκών. Σε μία συγκυρία κατά την οποία το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι το πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας υπουργός έχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τις δύο πετρελαϊκές. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί πέρυσι τον Μάιο τις διοικήσεις των δύο εταιρειών στα headquarters στο Χιούστον. Και έπειτα ακολούθησε η διενέργεια της P-TEC τον Νοέμβριο στην Αθήνα με την υπογραφή της σύμβασης για την είσοδο της ExxonMobil στο «block 10» και πριν από περίπου ένα μήνα η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης της Chevron στην Αθήνα.

Οι ελληνικοί υδρογονάνθρακες στις συναντήσεις Παπασταύρου με Big Oil

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου μεταβαίνει σήμερα 22 Μαρτίου στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις  με εκπροσώπους της Chevron και της ExxonMobil, στο περιθώριο της κορυφαίας ενεργειακής διοργάνωσης CERAWeek 2026. Μαζί του θα βρίσκονται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ), Αριστοφάνης Στεφάτος.

Κατά την υπογραφή των συμβάσεων της Chevron στην Αθήνα

Ειδικότερα, οι κ.κ. Παπασταύρου και Τσάφος θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου συνάντηση με τον Kevin McLachlan, Αντιπρόεδρο Εξερεύνησης της Chevron. Την Τρίτη 24 Μαρτίου θα συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, κ. John Ardill. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των κυρωθεισών συμφωνιών στον τομέα ανάπτυξης των υδρογονανθράκων.

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες της Chevron στην Ελλάδα

Όπως έχει αναγγείλει ο Σταύρος Παπασταύρου, επιδίωξη είναι μετά την κύρωση των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης από τη Βουλή να τρέξουν οι σεισμικές έρευνες της Chevron για τους υδρογονάνθρακες.

Με τις τέσσερις συμβάσεις να αποτελούν πια νόμο του κράτους, η Chevron, σύμφωνα με τις προσδοκίες του υπουργού, πρόκειται να ξεκινήσει σταδιακά τις ερευνητικές εργασίες στα τέσσερα θαλάσσια blocks: «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II». Οι εργασίες αυτές κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν προς το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Η γεώτρηση στο θαλάσσιο block 10 για τους υδρογονάνθρακες

Ταυτόχρονα, πιο ώριμο είναι το ερευνητικό πρόγραμμα της κοινοπραξίας Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy στο θαλάσσιο block 10 στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κοινοπραξίας, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027 με στόχο να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοιτάσματος 210 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες η ΕΔΕΥΕΠ ανακοίνωσε την εκκίνηση της νέας φάσης του ερευνητικού προγράμματος στο block 10.

Τη γεώτρηση θα εκτελέσει η Energean και στη συνέχεια εφόσον στεφθεί με επιτυχία το ρόλο του operator θα αναλάβει η ExxonMobil.

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Το ελληνικό πρόγραμμα για έρευνες σε υδρογονάνθρακες ξεκινά να υλοποιείται υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πέραν των όποιων γεωπολιτικών προκλήσεων που έχει φέρει αυτός ο πόλεμος στο επίκεντρο του είναι η ενέργεια. Οι εξαρτώμενες χώρες από τα ορυκτά καύσιμα υφίστανται ένα ενεργειακό σοκ. Με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να έχουν εκτοξευτεί στα ύψη προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις στις οικονομίες.

Από την άλλη μεριά όμως, η διαμόρφωση των τιμών του αργού πετρελαίου σε αυτά τα ύψη ευνοεί τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που εκτελούν οι πετρελαϊκές εταιρείες. Με τις εργασίες τους και ιδίως με τα όποια πιθανά θετικά αποτελέσματα των ερευνών να φέρνουν πιο γρήγορα τις αποσβέσεις των επενδύσεων τους.

Πρόκληση βέβαια αποτελεί και το γεγονός πώς οι πολεμικές συγκρούσεις πραγματοποιούνται στη γειτονιά της Ελλάδας. Και μάλιστα όταν πλέον στον στόχο των πυραυλικών επιθέσεων μπαίνουν και ενεργειακές υποδομές.

Όπως και να πει τα επόμενα βήματα για το ερευνητικό πρόγραμμα των Big Oil στην Ελλάδα δεν εκτελούνται σε αυτή τη συγκυρία του πολέμου αλλά ξεκινούν από το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς και μετά.

Ο Παπασταύρου στη CERAWeek

Στο πλαίσιο της CERAWeek, ο Παπασταύρου τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα μιλήσει σε πάνελ με θέμα «The Gas bridge: Connecting EastMed gas to global markets», στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης, η  Ditte Juul-Joergensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Eric Eyberg, Επικεφαλής Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας της S&P Global και ο Osama Mobarez, Γενικός Γραμματέας του East Mediterranean Gas Forum.

Ακολούθως ο Τσάφος θα μιλήσει σε πάνελ  με θέμα «European competitiveness:  Regulations and growth» με τη συμμετοχή του κ. Laurent Ruseckas, Εκτελεστικού Διευθυντή, First Take Gas & Global Macro της S&P Global, του Andreas Feicht, CEO και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της RheinEnergie και τον Miguel Angel Lopez Borrego, CEO της Τhyssenkrupp AG.

Την ίδια μέρα, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμήν του το κορυφαίο για το ερευνητικό του έργο στη γεωπολιτική της ενέργειας Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Rice,  με θέμα «τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επικαιρότητα
inWellness
inTown
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Απόρρητο