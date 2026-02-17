newspaper
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks
Οικονομία 17 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Νέο χρονοδιάγραμμα για τους υδρογονάνθρακες από την ΕΔΕΥΕΠ – Τα σχέδια των Chevron και ExxonMobil σε κάθε παραχώρηση

Χρήστος Κολώνας
A
A
Vita.gr
Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Spotlight

Αναθεωρεί το χρονοδιάγραμμα για τους υδρογονάνθρακες η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η είσοδος της Chevron στο ελληνικό upstream και σε συνδυασμό με την απόφαση των «Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY» να πάνε σε γεώτρηση στο block 2 το πρώτο τρίμηνο του 2027 αλλάζει τα ορόσημα των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες.

Στη διάρκεια της χθεσινής (16 Φεβρουαρίου) εκδήλωσης για την παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης της Chevron ο Άρης Στεφάτος, CEO της ΕΔΕΥΕΠ έκανε γνωστό το νέο roadmap. Πρόκειται για το νέο outlook που περιλαμβάνει τις σεισμικές έρευνες, τις γεωτρήσεις και την πιθανή παραγωγή φυσικού αερίου για κάθε ένα από τα εννέα θαλάσσια blocks που έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη γεώτρηση για τους υδρογονάνθρακες

Σύμφωνα με το roadmap της ΕΔΕΥΕΠ η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται για το γεωτρύπανο της Energean, η οποία με εταίρο την HELLENiQ ENERGY και από τον περασμένο Νοέμβριο και με τρίτο εταίρο την ExxonMobil θα ερευνήσει το θαλάσσιο block 2.

Η Energean για το σκοπό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιήσει το γεωτρύπανο «Santorini» της SAIPEM, το οποίο έχει δεσμεύσει για δύο γεωτρήσεις παραγωγής (Ζευς και Αθηνά) στο κοίτασμα Κατλαν υπεράκτια του Ισραήλ.

Υδρογονάνθρακες

Τα βάθη του νερού στο «block 2» είναι 850 μέτρα και το βάθος της γεώτρησης μπορεί να ξεπεράσει τα 4 χιλιόμετρα. Οι εκτιμήσεις από τα δεδομένα των σεισμικών ερευνών δείχνουν αποθέματα φυσικού αερίου μεγέθους 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Πρέπει βέβαια να επιβεβαιωθούν και από τις ερευνητικές γεωτρήσεις.

Αν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες, τότε το σχήμα Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη γεώτρηση στο πρώτο τρίμηνο 2029 και στη συνέχεια εφόσον κι αυτή βεβαιώσει απολήψιμες ποσότητες φυσικού αερίου θα προχωρήσει στην παραγωγή προς το δεύτερο τρίμηνο του 2032.

Υδρογονάνθρακες

Τα σκήπτρα για τις πρώτες γεωτρήσεις σε κοιτάσματα με υδρογονάνθρακες

Μετά το block 2 σε πιο ώριμη φάση βρίσκεται η θαλάσσια παραχώρηση «Ιόνιο».

Πρόκειται για περιοχή η οποία είναι μισθωμένη από την HELLENiQ ENERGY. Είναι μία έκταση 2.422,1 τ.χλμ. με τα βάθη της θάλασσας να κυμαίνονται από 500 έως 1.500 μέτρα.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΥΕΠ η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2028. Δεν αποκλείεται, λένε οι πληροφορίες, η HELLENiQ ENERGY να προχωρήσει σε πιθανή συμμαχία με ξένο πετρελαϊκό όμιλο. Πηγές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρου.

Το Block 10 που βρίσκεται στον Κυπαρισσαϊκό Κόλπο στο Ιόνιο Πέλαγος είναι το επόμενο που έχει πιο κοντά χρονικά την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Έχει παραχωρηθεί επίσης στην HELLENiQ ENERGY. Πρόκειται για έκταση 2.735,79 τ.χλμ. και η πρώτη ερευνητική γεώτρηση έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2028. Και για αυτήν την περιοχή οι πληροφορίες θέλουν τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο να αναζητά εταίρο για τη συνέχεια της ερευνητική διαδικασίας εντοπισμού κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Στις δύο παραχωρήσεις του Ιονίου Πελάγους αν κι εφόσον βεβαιωθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου, η παραγωγική δραστηριότητα προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο του 2032.

Το roadmap της ExxonMobil για τους υδρογονάνθρακες της Κρήτης

Πολλά υποσχόμενες σε κοιτάσματα με υδρογονάνθρακες περιοχές θεωρούνται τα θαλάσσια blocks της Κρήτης.

Η ΕΔΕΥΕΠ έχει εντοπίσει και σχετικούς στόχους με ενδιαφέρουσες γεωλογικά περιοχές. Δύο από αυτές τις παραχωρήσεις είναι οι «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης». Τις έχουν μισθώσει οι ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY.

Για τη θαλάσσια παραχώρηση «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2028. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις με έκταση 15.583,80 τ.χλμ και μεγάλα βάθη νερού: Από 2.080 έως 4.500 μέτρα. Έχουν ολοκληρωθεί οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες.

Υδρογονάνθρακες

Το roadmap για το άλλο θαλάσσιο block της ιδιας κοινοπραξίας «Δυτικά της Κρήτης», περιλαμβάνει κι άλλες σεισμικές έρευνες προς το τέταρτο τρίμηνο του 2027. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση έρχεται το τρίτο τρίμηνο του 2030. Η συγκεκριμένη παραχώρηση είναι έκτασης 20.058,4 τ.χλμ. με βάθη θαλάσσης από 2.000 έως 4.850 μέτρα.

Αν κι εφόσον βεβαιωθούν κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες η παραγωγή τους αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2033.

Η Chevron πιάνει δουλειά για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Η είσοδος της Chevron στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η δεύτερη σε μέγεθος αμερικανική πετρελαϊκή μαζί με τον εταίρο της HELLENiQ ENERGY πιάνουν γρήγορα δουλειά. Ξεκινά τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες στο θαλάσσιο block «Α2» στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και στο δεύτερο τρίμηνο του 2027. Με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση να υπολογίζεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2031.

Υδρογονάνθρακες

Στα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» οι δισδιάστατες σεισμικές έρευνες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από το πρώτο τρίμηνο του 2027 έως και το τρίτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς. Για τις ίδιες παραχωρήσεις θα ακολουθήσουν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2029 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2030.

Οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις για προαναφερόμενα θαλάσσια blocks προγραμματίζονται το τέταρτο τρίμηνο του 2031, το δεύτερο τρίμηνο του 2032 και το τέταρτο τρίμηνο του 2032, αντίστοιχα.

Αν κι εφόσον βεβαιωθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου η παραγωγή τους αναμένεται να ξεκινήσει το 2034 και το 2035.

Πηγή: ot.gr

Φυσικό αέριο
