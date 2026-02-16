newspaper
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Μητσοτάκης για Chevron: Η χώρα κάνει άλμα – Κρίσιμο μέρος της στρατηγικής μας η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομία 16 Φεβρουαρίου 2026, 13:52

Μητσοτάκης για Chevron: Η χώρα κάνει άλμα – Κρίσιμο μέρος της στρατηγικής μας η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

Για μία συμφωνία που αναδεικνύει τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή των συμβάσεων με τη Chevron

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Στην έναρξη της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον Αντιπρόεδρο της Chevron για Global New Ventures, Gavin Lewis, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η εν λόγω συμφωνία είναι κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της χώρας. «Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, το 2019, κληρονομήσαμε ένα πρόγραμμα γεωτρήσεων που υστερούσε. Υπήρχε πάντα στρατηγική, αλλά απουσίαζε πραγματικός δυναμισμός.

Στην πράξη δεν είχαμε ιδιαίτερη δραστηριότητα. Αυτό το αλλάξαμε από την πρώτη μέρα. Κινηθήκαμε για την κύρωση συμφωνιών που είχαν μεν υπογραφεί στο παρελθόν αλλά δεν είχε σημειωθεί πρόοδος, υλοποιήθηκαν εκτεταμένες σεισμογραφικές έρευνες, περισσότερες από ό,τι είχαν γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια, ώστε να χαρτογραφήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που υπάρχουν» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πριν από λίγους μήνες, στη συνάντηση P-TEC -που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως θα θυμάστε, κα Πρέσβη- ανακοινώσαμε ότι θα προχωρήσουμε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 και πλέον χρόνια.

Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, θα έλεγα μάλιστα ότι μάλλον πρόκειται για άλμα. Τα τέσσερα μπλοκ όπου θα δραστηριοποιηθούν η Chevron και η HELLENiQ ENERGY αντιστοιχούν σε μία τεράστια περιοχή. Αν δείτε το πρόγραμμα των ερευνών μας, σήμερα καλύπτει περίπου 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά από αυτή τη συμφωνία, απλά με την υπογραφή της, αυτή η έκταση θα ανέλθει στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η περιοχή που είναι διαθέσιμη για έρευνες σχεδόν θα διπλασιαστεί.

Άρα, δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμα συμφωνία, είναι κάτι που μας δίνει μεγάλη ώθηση και αποτελεί κρίσιμο μέρος της στρατηγικής μας.

Η ενεργειακή στρατηγική

Η Ελλάδα κατανοεί πολύ καλά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό σύστημά μας, και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν για χρόνια. Για τον λόγο αυτό έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα σε αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου, σε σταθμούς συμπίεσης, σε τερματικά LNG, σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Και η επένδυση αυτή συνοδεύεται από άλλες στρατηγικές κινήσεις. Συνεχίζουμε, ασφαλώς, να υλοποιούμε μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αξιοποιούμε τις σημαντικές δυνατότητες που έχουμε ως προς την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Στο παρελθόν ήμασταν εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σήμερα είμαστε μεγάλος εξαγωγέας.

Παράλληλα, η ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει σταδιακά την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου προσφέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήδη διαθέτει υποδομές ώστε να βοηθήσει τους γείτονές της να έχουν πρόσβαση στην προμήθεια φυσικού αερίου μέσω νέων διαδρόμων. Πιστεύουμε στον κάθετο διάδρομο ως εναλλακτική στο ρωσικό αέριο. Και καθώς η Ευρώπη μηδενίζει τον εφοδιασμό από τη Ρωσία, ο διάδρομος αυτός θα αποκτήσει μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Θέλουμε επίσης να παράγουμε δικό μας αέριο. Η Ευρώπη το χρειάζεται και εμείς θέλουμε να το παρέχουμε. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα, λοιπόν, που υποδεχόμαστε τη Chevron στην Ελλάδα. Είστε μία εταιρεία με μακρά ιστορία στους υδρογονάνθρακες, που γνωρίζει πολύ καλά την ανατολική Μεσόγειο και, βεβαίως, είστε μία αμερικανική εταιρεία και η είσοδός σας στην Ελλάδα συνιστά μία ακόμα απόδειξη, κα Πρέσβη, της πολύ ισχυρής στρατηγικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μίας σχέσης που γίνεται όλο και ισχυρότερη μέρα με τη μέρα.

Το αποτέλεσμα μίας έρευνας είναι αβέβαιο, όλοι το κατανοούμε, δεν θα έχουμε σαφή εικόνα του τι υπάρχει έως ότου να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά πιστεύουμε σε αυτή την αποστολή και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι βρίσκεστε εδώ ως εταίροι τόσο η Chevron όσο και η HELLENiQ ENERGY, ο εθνικός μας «πρωταθλητής» στο πεδίο της ενέργειας. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία.

Παπασταύρου: Συμφωνία ορόσημο

Από τη μεριά του ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για μια συμφωνία ορόσημο και σημείωσε ότι «είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί ιστορική για την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, και ως εκ τούτου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Έχουμε επενδύσει σε υποδομές φυσικού αερίου, αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό μας σύστημα και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά, εξερευνούμε τους δυνητικούς φυσικούς πόρους νότια της Κρήτης, τοποθετώντας την Ελλάδα ως υποψήφια παραγωγό φυσικού αερίου προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών μας και της Ευρώπης. Θ

α θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη τους και την απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και για τον θεσμικό και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο Μάρτιο, μέχρι την επίσκεψή μας στα κεντρικά σας γραφεία στις αρχές Μαΐου με τον Νίκο και τον Άρη, και μέχρι τη σημερινή υπογραφή, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στην προώθηση αυτής της προσπάθειας, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος. Προχωράμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα».

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη αφοσίωσή του στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

«Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος υπήρξε ένας καταπληκτικός συνεργάτης, συνεργαστήκαμε στο P-TEC, όπως και με την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, αληθινούς συνεργάτες, ηγέτες στον κλάδο.

Σήμερα είναι μια πολύ ευοίωνη μέρα για τις χώρες μας, για τις σχέσεις μας, για ό,τι πρόκειται να κάνουμε μαζί στο μέλλον. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Trump έχουμε θέσει ως σαφή προτεραιότητα την υποστήριξη του στρατηγικού μας συμμάχου σε αυτή την πολύ σημαντική γεωπολιτική περιοχή, και αυτός είναι η Ελλάδα, η οποία έχει παραμείνει ακλόνητη και κάθε φορά έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Δεσμευόμαστε απέναντί σας σήμερα, αύριο και για τους επόμενους αιώνες.

Προσβλέπουμε σε αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ιστορικής σημασίας. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα το διπλασιάζουμε, που είναι ακριβώς αυτό που σκοπεύαμε να κάνουμε. Είναι υπέροχο να βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι για να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μία κυρίαρχη ενεργειακή δύναμη στην περιοχή για τους επόμενους αιώνες. Σας ευχαριστώ.

«Η προσθήκη αυτών των τεσσάρων οικοπέδων με τη συμφωνία αυτή προσθέτει μια συναρπαστική ευκαιρία στο χαρτοφυλάκιό μας. Πρόκειται για συναρπαστικό ορόσημο για τις έρευνες στην Ελλάδα», είπε από τη μεριά του ο Gavin Lewis και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τον υπουργό, την ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και τον εταίρο μας, HELLENiQ ENERGY, για όλη τη βοήθεια που μας προσέφεραν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Μοιάζει με τερματισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι η αφετηρία. Είμαστε, λοιπόν, πολύ ενθουσιασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ».

