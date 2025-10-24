newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 09:04
Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Yδρογονάνθρακες: Σε Chevron – Helleniq Energy τα τέσσερα blocks Κρήτης και Πελοποννήσου
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Οκτωβρίου 2025 | 08:10

Yδρογονάνθρακες: Σε Chevron – Helleniq Energy τα τέσσερα blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Tο σχήμα Chevron – Helleniq Energy είναι ο προτιμητέος επενδυτής στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες στους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Κι επίσημα με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy κερδίζει τον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και αφορούσε στην παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών για τις έρευνες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Προτιμητέος επενδυτής για τους υδρογονάνθρακες της Πελοποννήσου και Νότια της Κρήτης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις με τον operator του σχήματος, τον πολυεθνικό κολοσσό Chevron, και εισηγήθηκε στον Σταύρο Παπασταύρου την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού αναγορεύοντας ως «Επιλεγείς Αιτών» την κοινοπραξία «Chevron Greece Holdings – Helleniq Upstream».

Υδρογονάνθρακες

Ο Σταύρος Παπασταύρου κατά τη συνάντηση του με τη διοίκηση της Chevron στο Τέξας

Το επενδυτικό σχήμα ήταν και το μοναδικό που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό, με την Chevron να εκδηλώνει το πρώτο δίμηνο του 2025 το ενδιαφέρον της για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Τα επόμενα βήματα για την είσοδο της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες

Όπως αναφέρουν πηγές, τα επόμενα πλέον βήματα για την παραχώρηση των τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών είναι η οριστικοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Chevron.

Ακολουθεί ο έλεγχος τους από το ελεγκτικό συνέδριο και έπειτα τα τέσσερα νομικά κείμενα θα πάρουν το δρόμο για την κύρωση τους από τη Βουλή.

Πότε ξεκινούν οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες

Ο αρχικός σχεδιασμός για την κύρωση των συμβάσεων είχε οριστεί στο τέλος του 2025.

Ωστόσο οι διαδικασίες έτρεξαν νωρίτερα και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται οι συμβάσεις παραχώρησης των τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών να κυρωθούν τον Νοέμβριο. Εφόσον ψηφιστούν από την Ολομέλεια τότε ενεργοποιούνται οι συμβάσεις και μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το πρόγραμμα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το σχήμα ως προς τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.

Υδρογονάνθρακες

Από τις σεισμικές έρευνες της PGS για λογαριασμό της ExxonMobil στα θαλάσσια block της στην Κρήτη

Το πρώτο στάδιο των ερευνών διαρκεί τρία χρόνια και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D, το δεύτερο στάδιο κρατά δύο χρόνια και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D αλλά και ερευνητικές γεωτρήσεις και το τρίτο στάδιο διαρκεί δύο χρόνια με σεισμικές έρευνες 3D και ερευνητικές γεωτρήσεις.

Η γεωπολιτική σημασία της παρουσίας Chevron και ExxonMobil στην Ελλάδα

Η δραστηριοποίηση της Chevron έρχεται να δυναμώσει την παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα αλλά και στην εύθραυστη γεωπολιτικά περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ήδη εδώ και έξι χρόνια η ExxonMobil. Είναι operator του σχήματος με την Helleniq Energy έχοντας μισθώσει τα δύο υπεράκτια μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης».

Chevron και ExxonMobil, ορμώμενες από το Χιούστον του Τέξας και έχοντας στα χαρτοφυλάκια τους αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου 11,1 και 16,9 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, αντίστοιχα, έρχονται ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν τη γεωπολιτική ισχύ των ΗΠΑ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Υδρογονάνθρακες

Μόνο στην Ελλάδα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ερευνήσουν το υπέδαφος μία συνολικής έκτασης περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Δημιουργούν μία ενιαία ζώνη για τις έρευνες, οι οποίες αν καταλήξουν σε γεώτρηση και εξόρυξη ποσοτήτων φυσικού αερίου, δημιουργούν τις συνθήκες για τον αμερικανικό έλεγχο των ενεργειακών πόρων της Ευρώπης. Ανοίγουν ουσιαστικά έναν στέρεο δρόμο εναλλακτικής πηγής εφοδιασμού με αέριο της Γηραιάς Ηπείρου, αν αναλογιστεί κανείς την ήδη επιτυχημένη δραστηριότητα τους στην ΑΟΖ του Ισραήλ, της Κύπρου αλλά και στην Αίγυπτο. Ο νέος στόχος τους είναι πια η Ελλάδα και η Λιβύη.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η χώρα έχει έναν ισχυρό στρατηγικό εταίρο στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ αλλά και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογραμμίζουν αυτή τη γεωπολιτική σχέση.

Οι γεωτρήσεις στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές γεωολογικές μελέτες της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) δείχνει να διαθέτει δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου 680 δισ. κυβικών μέτρων.

Η ερευνητική δραστηριότητα στις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις επικεντρώνεται στην παρούσα φάση στις ώριμες περιοχές. Και αυτές είναι τα blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης».

Ολα δείχνουν ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – Helleniq Energy θα λάβει την επενδυτική απόφαση για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις προς το τέλος της προβλεπόμενης σύμβασης, δηλαδή τη διετία 2026 – 2027.

Πηγή: ΟΤ

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

