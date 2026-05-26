Δήμος Αθηναίων: Αποκαταστάθηκε το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι βανδαλισμοί σε δήμους της χώρας, χωρίς να φαίνεται βελτίωση της κατάστασης. Σχεδόν καθημερινά, σε αρκετούς δήμους της χώρας αναφέρονται καταστροφές της δημόσιας περιουσίας. Από δημόσιους χώρους και παιδικές χαρές, όπως και σε σχολικούς χώρους.

Αυτή την φορά, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε ανάρτηση του ο Δήμος Αθηναίων, βανδαλίστηκε το άγαλμα του Καβάφη, με τις φθορές να τις αποκαθιστά άμεσα το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, σε συνεργασία με τον γλύπτη και τον χαλκοχύτη. Ακολουθεί η ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί, το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό, με την φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων.

Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη».

Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial