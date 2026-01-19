Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω έθεσε σε πιλοτική λειτουργία διάρκειας δύο (2) εβδομάδων το σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, με στόχο να προσφέρει στους δημότες και στους επισκέπτες της πόλης ένα σύγχρονο, οικολογικό και δωρεάν μέσο μετακίνησης.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής αυτής περιόδου, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου του Δήμου Αιγάλεω, «καταγράφηκαν εκτεταμένα και ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού και απόπειρας κλοπής δημοτικής περιουσίας, τα οποία έπληξαν τη λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα περιστατικά διαπιστώθηκαν άμεσα:

μέσω συστημικών ειδοποιήσεων (alerts) από το σύνολο των σταθμών,

με επιτόπιες αυτοψίες συνεργείων,

και με εντοπισμό ποδηλάτων εκτός σταθμών, βάσει συστημικών στιγμάτων GPS.

Συγκεκριμένα, κατά την πιλοτική φάση όπως προσθέτει στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αιγάλεω:

βανδαλίστηκαν βάσεις φόρτισης σε όλους τους σταθμούς, με στόχο τη βίαιη αφαίρεση κλειδωμένων ποδηλάτων,

καταστράφηκαν κλειδαριές, καλωδιώσεις και εξοπλισμός φόρτισης, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας,

ποδήλατα βρέθηκαν με αφαιρεμένα εξαρτήματα (σέλες, πετάλια, καλάθια) και κομμένα αντικλεπτικά καλώδια,

ενώ ποδήλατα εντοπίστηκαν εκτός σταθμών, ακόμη και σε χώρους μη δημόσιας πρόσβασης, με ορισμένα εξ αυτών να αγνοούνται έως σήμερα.

Ως αποτέλεσμα των εκτεταμένων φθορών και των σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας που προέκυψαν, ο Δήμος Αιγάλεω προχώρησε σε άμεση και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του συστήματος και στην απομάκρυνση των ποδηλάτων από το πεδίο».

Και όπως προσθέτει μεταξύ άλλων, η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, «ο Δήμος Αιγάλεω δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές που υπονομεύουν κοινόχρηστες υποδομές και στερούν από την πόλη υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν προς όφελος όλων.

Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν είναι παιχνίδι ούτε αφύλακτη ιδιωτική ιδιοκτησία. Αποτελούν δημοτική περιουσία, σχεδιασμένη για υπεύθυνη χρήση και συλλογικό όφελος.

Η επανεκκίνηση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν διασφαλιστούν αυστηρότεροι όροι προστασίας και ελέγχου, ώστε η υπηρεσία να λειτουργεί με ασφάλεια, σεβασμό και βιωσιμότητα για τις επόμενες γενιές.

Ο Δήμος Αιγάλεω θα ενημερώσει τους πολίτες για τα επόμενα βήματα, με στόχο τη βιώσιμη επαναλειτουργία του συστήματος».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Αιγάλεω