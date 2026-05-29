Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

«Πίσω από πολλές οικογένειες που αντέχουν, πίσω από πολλούς ηλικιωμένους που δεν μένουν μόνοι, πίσω από πολλές κοινωνικές δομές που λειτουργούν με συναίσθημα και φροντίδα, υπάρχει η αθόρυβη και ουσιαστική προσφορά της γυναίκας. Εδώ συναντώνται η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση». Με αυτά τα λόγια ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης υποδέχθηκε τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, κεντρικό ομιλητή στην εκδήλωση με θέμα «Η Γυναίκα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ρόλοι και σύγχρονες προκλήσεις», που διοργάνωσε ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πανοράματος στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής».

Στην θερμή του προσφώνηση, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ο κ. Καϊτεζίδης αναφέρθηκε στην Εκκλησία που βρίσκεται πάντα κοντά σε ανθρώπους «μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο, τον εθελοντισμό προσφοράς και την πνευματική καθοδήγηση», αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη «μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις δομές υποστήριξης και τις δράσεις πολιτισμού και παιδείας».

«Η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς»

«Προφανώς δεν έχουμε τον ίδιο ρόλο, έχουμε όμως κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς. Είναι το κεντρικό πρόσωπο που προσφέρει, οργανώνει, στηρίζει, ενώνει» κατέληξε ο Δήμαρχος, ευχαριστώντας τους παρισταμένους, ενώ εξήρε την ποιμαντική και πνευματική προσφορά, την προσωπικότητα και το ήθος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μέσα από την φωτεινή και εμπνευσμένη παρουσία του στην οικεία Μητρόπολη.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος με μια εμπνευσμένη ομιλία, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου, έθιξε όλα τα σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τη γυναίκα: τη θέση της στην οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινωνία, ενώ στηλίτευσε τη βία σε βάρος της με απάνθρωπες ρατσιστικές συμπεριφορές καταπίεσης, ξυλοδαρμών, ευτελισμού, πορνείας, trafficking, μέχρι και περιστατικών γυναικοκτονιών καταδεικνύοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ζητά σεβασμό και χριστιανική αγάπη προς τη γυναίκα. «Η Εκκλησία δεν αποτελεί ένα πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά αποτελεί έναν χώρο ενότητας. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, ο καθένας και η καθεμία από εμάς, με τη δική του ιδιαιτερότητα και τα δικά του χαρίσματα, έρχεται για να διακονήσει το σώμα του Χριστού» είπε, μεταξύ άλλων.

«Δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε θεωρία περί κατώτερης φύσης»

«Άνδρας και γυναίκα δημιουργούνται εξίσου “κατ’ εικόνα Θεού”, κατέχουν την ίδια ανθρώπινη φύση, την ίδια αξία και τον ίδιο τελικό προορισμό, που είναι η κατά Χάρη θέωση, η ένωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό. Μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε θεωρία περί κατώτερης φύσης της γυναίκας. Κάθε τέτοια αντίληψη είναι ξένη προς το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος» συμπλήρωσε.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και ο Παναγιώτατος απάντησε στις ερωτήσεις των παρισταμένων. Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απονομή από τον Δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη κ. Φιλόθεο αναμνηστικής πλακέτας, η οποία ήταν αφιερωμένη στην μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, με τον Δήμαρχο να ζητά από τον Παναγιώτατο να προσεύχεται για τα αθώα θύματα του Χορτιάτη.

«Οι γυναίκες έχουμε κατακτήσει πολλά με τους αγώνες μας για αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Όσους αγώνες όμως και αν δώσουμε, όσες μάχες και αν κερδίσουμε, όσους ρόλους και να αναλάβουμε, αν, ό,τι κάνουμε, δε το κάνουμε με αγάπη για το Θεό και δεν το «αλατίσουμε» με τη χάρη του Θεού, όλα αυτά μπορεί όχι μόνο να μη μας προσφέρουν τίποτα αλλά να μας βλάψουν κιόλας. Ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο που «έλουσε» με φως Χριστιανικό και έδωσε άρωμα Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην εκδήλωση. Την ευλογία του να έχουμε» δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Βασιλική Κανέλλου.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν δύο κυρίες με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά, μέλη της “Ένωσης Ποντίων Πανοράματος”. Παρόντες στην εκδήλωση οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Φάνης Παπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Γεράνης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και της Θεσσαλονίκης και πλήθος κόσμου.