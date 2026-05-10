Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Ελλάδα 10 Μαΐου 2026, 09:49

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές διαδρομές, ένα κοινό μονοπάτι: η μητρότητα. Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα μιλούν για τη μητρότητα όπως αυτές την ορίζουν.

Η μητρότητα ορίζεται από την καθημερινή παρουσία στη ζωή του παιδιού, με αγάπη, και τη μάχη να το κρατάς ασφαλές

Μητέρα είναι εκείνη που στέκεται καθημερινά δίπλα στο παιδί της, με όλη της την ψυχή. Και αυτό το αποδεικνύουν οι τρεις αυτές μητέρες μέσα από τα βιώματά τους γεμάτα αγώνα, αγάπη, φόβο, δύναμη και αφοσίωση.

Τρεις διαφορετικές ιστορίες, με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη. Η μητρότητα δεν ορίζεται από τον τρόπο που έρχεται ένα παιδί στη ζωή σου, αλλά από την καθημερινή παρουσία, τη φροντίδα και την αδιάκοπη μάχη να νιώθει αγάπη και ασφάλεια.

Όπως άλλωστε λέει και η Χριστίνα Δρόσου μιλώντας με αφορμή της Γιορτή της Μητέρας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο,«κάθε μέρα είναι μια μικρή γιορτή για τις μαμάδες της καρδιάς».

«Κάθε παιδί έχει ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί»

Η Χριστίνα Δρόσου, θετή μητέρα του Χάρη, περιγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε το δικό τους ταξίδι ως οικογένεια με τη συμβολή του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως λέει, «η πρώτη αγκαλιά ήταν ένα μήνα μετά τη γνωριμία μας με το παιδί μας, κατά την περίοδο προσαρμογής. Το πρώτο συναίσθημα ήταν άγχος, αν θα καταφέρω να σβήσω τις άσχημες μνήμες του, αν θα κερδίσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη του και αν γίνω μια καλή μαμά για αυτό το παιδί».

Και προσθέτει: «Η μητρότητα μέσα από την υιοθεσία αποτέλεσε για μένα μια βαθιά αίσθηση ολοκλήρωσης: Είναι ό,τι πιο σημαντικό και όμορφο έχει συμβεί στη ζωή μας. Η προτεραιότητά μας, σε ό,τι κάνουμε, είναι το παιδί μας και οι ανάγκες του».

Όπως η ίδια εξηγεί, η πορεία δεν ήταν εύκολη. Η προσαρμογή ενός παιδιού που κουβαλά τραύματα και φόβους απαιτεί υπομονή, δύναμη και απεριόριστη αγάπη.

«Ήταν σημαντικό να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, να μετριάσουμε τις φοβίες του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Να διαχειριστούμε τον αποχωρισμό από τον μεγαλύτερο αδερφό του και τις δύσκολες ερωτήσεις για τους βιολογικούς γονείς του χωρίς να τους ακυρώσουμε σαν άτομα» συμπληρώνει η ίδια.

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ήταν τα ξεσπάσματα θυμού και βίας του παιδιού, τα οποία, όπως υπογραμμίζει, «αποτελούσαν στην ουσία μια δοκιμασία αγάπης και αποδοχής».

Η κ. Δρόσου στέλνει και το δικό της μήνυμα στις γυναίκες που σκέφτονται να προχωρήσουν στην υιοθεσία, τονίζοντας ότι «είναι δύσκολο το έργο της γονεϊκότητας, ειδικά με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά να μην φοβηθούν γιατί κάθε παιδί έχει ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Με υπομονή όλα γίνονται».

Μια μητέρα μόνη απέναντι σε όλα

Η Ράνια Αθανασοπούλου, μητέρα που μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, εξηγεί ότι παρά τις δυσκολίες η μητρότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της.

«Η Ημέρα της Μητέρας μού θυμίζει τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου. Την ημέρα που απέκτησα το ακριβότερό μου δώρο, την κόρη μου, όταν έγινα μαμά. Έπειτα από 9,5 χρόνια προσπαθειών για να αποκτήσω παιδί, η γέννηση της κόρης μου άλλαξε τα πάντα. Η θλίψη και η στεναχώρια τόσων χρόνων εξαφανίστηκαν σε ένα δευτερόλεπτο μόλις είδα την κόρη μου».

Η ίδια ανέλαβε μόνη της το μεγάλωμα του παιδιού από την ηλικία των 2,5 ετών, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις δυσκολίες της μοναχικής μητρότητας: «Γίνεσαι μάνα, πατέρας, ψυχολόγος, φίλη, κουβαλητής του σπιτιού, λεξικό… Δεν έχεις δικαίωμα να κλάψεις, να κουραστείς, να αρρωστήσεις. Φοβάσαι μην κάνεις λάθη».

Η σχέση τους, όπως λέει, χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και την αγάπη. «Κάθε μέρα την ρωτούσα: ‘Πώς ήταν η μέρα σου παιδί μου;’. Κι όταν έπαιρνε βαθμούς, με ρωτούσε: ‘Είσαι υπερήφανη για εμένα, μαμά;’. Και η απάντηση ήταν πάντα η ίδια ‘Είσαι η περηφάνια μου, το παιδί μου’».

Η ζωή τις δοκίμασε σκληρά, όταν η κόρη της χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον καρκίνο. «Μου έδινε κουράγιο αντί να της δίνω εγώ. Όταν μάθαμε ότι το ξεπέρασε και είναι υγιής, ήταν δεύτερο δώρο για εμένα. Είμαι πολύ περήφανη για τη γυναίκα που έγινε η κόρη μου», τονίζει συγκινημένη.

Τέλος, απευθυνόμενη σε όλες τις μητέρες τις συμβουλέυει: «Να μιλάτε στα παιδιά σας, ακούνε. Διδάξτε τους την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Δώστε αγάπη και σημασία στα παιδιά αυτό έχουν ανάγκη».

«Η μητρότητα είναι επιλογή και καθημερινή αγάπη»

«Για μένα ξεκίνησε η μητρότητα όταν πήρα στην αγκαλιά μου τα δύο αγοράκια μου, 9 και 11 ετών, από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με τη δική τους ιστορία και προσωπικότητα», λέει από την πλευρά της η Στέλλα Δέλλιου.

Όπως περιγράφει η ίδια, η «πρώτη στιγμή» ήταν μια σειρά από μικρές στιγμές που οδήγησαν στη μεγάλη συνειδητοποίηση. «Ήταν μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και κυρίως, ευγνωμοσύνης αλλά και μεγάλου σεβασμού απέναντι σε αυτόν τον νέο ρόλο και στις ανάγκες των παιδιών» εξηγεί.

Όπως σημειώνει στη συνέχεια, «η μητρότητα μέσα από την υιοθεσία, για μένα σημαίνει σχέση, εμπιστοσύνη και καθημερινό χτίσιμο αγάπης. Σημαίνει να ανοίγεις την καρδιά σου και να δίνεις αγάπη άνευ όρων σε παιδιά που την χρειάζονται, δημιουργώντας ένα σπίτι γεμάτο ζεστασιά, ασφάλεια και αποδοχή».

Ακολούθως προσθέτει ότι η μητρότητα «δεν βασίζεται στη βιολογία αλλά στη σταθερή παρουσία, στη φροντίδα και στο να είσαι εκεί κάθε μέρα. Έχει αλλάξει τη ζωή μου ολοκληρωτικά. Έχω μάθει να αγαπώ με έναν τρόπο που δεν φανταζόμουν, να είμαι πιο υπομονετική, πιο δυνατή, να βλέπω τον κόσμο μέσα από τα μάτια δύο υπέροχων ψυχών».

Υπήρχαν στιγμές που έπρεπε ως γονείς να είναι πολύ υπομονετικοί, να εξηγούν, να καθησυχάζουν και να δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους, ώστε τα παιδιά να νιώσουν πραγματικά ασφαλή και μέρος της οικογένειας.

«Με υπομονή, σταθερότητα και πολλή αγάπη όμως, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούσαν να νιώσουν ότι ανήκουν πραγματικά. Ευτυχώς, η προσαρμογή τους ήταν πιο γρήγορη από όσο περιμέναμε», περιγράφει και συμπληρώνει:

«Τα βράδια πριν τον ύπνο αφού τελειώσουμε με τα μαθήματα και τα παιχνίδια, καθόμαστε όλοι μαζί, είτε διαβάζουμε ένα βιβλίο, είτε απλά μιλάμε για την ημέρα μας, για τα όνειρά τους, για ό,τι τους απασχολεί. Εκείνες οι στιγμές ηρεμίας και ειλικρίνειας, με το χαμόγελό τους και τη σφιχτή αγκαλιά τους είναι η επιβεβαίωση πως αυτή η διαδρομή άξιζε και αξίζει κάθε δυσκολία, κάθε προσπάθεια».

Η Γιορτή της Μητέρας για τη Στέλλα Δέλλιου έχει βαθύ νόημα: «Δεν τη βλέπω μόνο σαν μια γιορτή, αλλά σαν μια υπενθύμιση του ταξιδιού που έχουμε κάνει μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Δεν είναι απλά μια μέρα όπου γιορτάζεται η βιολογική μητρότητα, αλλά η αγάπη και ο δεσμός που χτίζεται. Για μένα, αυτή η μέρα είναι η επιβεβαίωση ότι η μητρότητα είναι επιλογή, είναι ανιδιοτέλεια, ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση. Είναι η μέρα που τα αγόρια μου με αγκαλιάζουν, μου φτιάχνουν ζωγραφιές και μου λένε ‘Σ’ αγαπώ, μαμά’, και αυτό είναι το πιο δυνατό συναίσθημα. Είναι η γιορτή του κοινού μας ταξιδιού, της οικογένειας που δημιουργήσαμε και της αγάπης που μας ενώνει, κάθε μέρα».

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Στρες: Μπορεί να αλλοιώσει τη μνήμη μας;

Ορμούζ: Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα»

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο
Ελλάδα 09.05.26

Το τροχαίο είχε γίνει ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν αστυνομικός σε υπηρεσία παραβίασε με τη μοτοσυκλέτα ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
Ελλάδα 09.05.26

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Euroleague 10.05.26

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 09:01

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

