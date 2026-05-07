Ο Δήμος Πειραιά τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας με εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού

Τον ανεκτίμητο ρόλο της μητέρας, καθώς και τη διαρκή και ανιδιοτελή προσφορά της στην οικογένεια και στην κοινωνία τιμά ο Δήμος Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, διοργανώνοντας μια σειρά δράσεων που αποπνέουν σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Συγκεκριμένα, στις 11:00, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης θα καταθέσει στεφάνι στο Άγαλμα της Μητέρας, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄, σε μια λιτή τελετή τιμής προς όλες τις γυναίκες που με τρυφερότητα, δύναμη και ανιδιοτέλεια μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Την ίδια ώρα, η πλατεία Δημοτικού Θεάτρου – Μίκης Θεοδωράκης, μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης και γιορτής. Από τις 11:00 έως τις 13:00, μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν σε δράσεις γεμάτες χρώμα και χαμόγελα. Τριαντάφυλλα θα προσφερθούν στις μητέρες, μουσική από DJ θα δημιουργήσει μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ το ειδικά διαμορφωμένο photobooth και το παιδικό εργαστήρι δημιουργίας καρτών θα χαρίσουν ξεχωριστές και δημιουργικές στιγμές.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, δίνοντας με τη μουσική της έναν ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό τόνο στην ημέρα.

Παράλληλα, όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πειραιά, με μια πράξη υψηλού συμβολισμού, έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης, ο Δήμος θα προσφέρει λουλούδια στις μητέρες που νοσηλεύονται, καθώς και στις μητέρες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, «Τζάνειο» και «Μεταξά».

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 21:30, με τη φωταγώγηση του Αγάλματος της Μητέρας σε ροζ χρώμα, ένα φωτεινό μήνυμα αγάπης, ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης που θα «αγκαλιάσει» ολόκληρη την πόλη.

Τη διοργάνωση έχει η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.