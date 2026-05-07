Ο Δήμος Πειραιά τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας με εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού
Σειρά δράσεων που αποπνέουν σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς τις μητέρες θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Πειραιά.
- Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε to Fuel Pass
- Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
- Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
- Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τον ανεκτίμητο ρόλο της μητέρας, καθώς και τη διαρκή και ανιδιοτελή προσφορά της στην οικογένεια και στην κοινωνία τιμά ο Δήμος Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, διοργανώνοντας μια σειρά δράσεων που αποπνέουν σεβασμό και ευγνωμοσύνη.
Συγκεκριμένα, στις 11:00, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης θα καταθέσει στεφάνι στο Άγαλμα της Μητέρας, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄, σε μια λιτή τελετή τιμής προς όλες τις γυναίκες που με τρυφερότητα, δύναμη και ανιδιοτέλεια μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
Την ίδια ώρα, η πλατεία Δημοτικού Θεάτρου – Μίκης Θεοδωράκης, μετατρέπεται σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης και γιορτής. Από τις 11:00 έως τις 13:00, μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν σε δράσεις γεμάτες χρώμα και χαμόγελα. Τριαντάφυλλα θα προσφερθούν στις μητέρες, μουσική από DJ θα δημιουργήσει μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ το ειδικά διαμορφωμένο photobooth και το παιδικό εργαστήρι δημιουργίας καρτών θα χαρίσουν ξεχωριστές και δημιουργικές στιγμές.
Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, δίνοντας με τη μουσική της έναν ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό τόνο στην ημέρα.
Παράλληλα, όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πειραιά, με μια πράξη υψηλού συμβολισμού, έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης, ο Δήμος θα προσφέρει λουλούδια στις μητέρες που νοσηλεύονται, καθώς και στις μητέρες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, «Τζάνειο» και «Μεταξά».
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 21:30, με τη φωταγώγηση του Αγάλματος της Μητέρας σε ροζ χρώμα, ένα φωτεινό μήνυμα αγάπης, ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης που θα «αγκαλιάσει» ολόκληρη την πόλη.
Τη διοργάνωση έχει η Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.
- 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης – Ο πολιτισμός μας σε σελίδες
- Βαλένθια: Δύσκολα ο Πουέρτο στο Game 4, κυκλοφορεί με πατερίτσες (vid)
- Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
- Fuel Pass: Mέχρι πότε μπορεί να εξαργυρωθεί τα πρατήρια
- Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος
- Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
- Βαρύ κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη – Διώξεις για 9 κακουργήματα
- Γιατί η Άννα Γουίντουρ «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις