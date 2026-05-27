Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Την ανάγκη άμεσης χάραξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της ελληνικής ελαιοκομίας και της υπαίθρου ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωση Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Καφαντάρης, κατά την τοποθέτησή του στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, με θέμα: «Ελαιοπαραγωγή και κλιματική κρίση: Οι επιπτώσεις, η ανάγκη προσαρμογής και η διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης».

Ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε ότι η ελιά δεν αποτελεί μόνο έναν κρίσιμο πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της χώρας, την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση της ελληνικής περιφέρειας. Όπως τόνισε, η κλιματική κρίση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή, στο εισόδημα των αγροτών και στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

«Mειωμένες αποδόσεις, ποιοτική υποβάθμιση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνέπειες της παρατεταμένης ανομβρίας, της λειψυδρίας, των ακραίων θερμοκρασιών και των ήπιων χειμώνων, που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών και επηρεάζουν κρίσιμα στάδια της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Οι εξελίξεις αυτές, όπως σημείωσε, οδηγούν σε μειωμένες αποδόσεις, ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος και σημαντική αύξηση του κόστους καλλιέργειας.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, επισημαίνοντας ότι η μείωση του αγροτικού εισοδήματος οδηγεί σε οικονομική αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, εγκατάλειψη της υπαίθρου και δημογραφική συρρίκνωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συζήτηση για την ελαιοπαραγωγή δεν αφορά μόνο την αγροτική πολιτική, αλλά αποτελεί ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Στην παρέμβασή του ζήτησε τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για την ελληνική ελαιοκομία, με έμφαση:

στις σύγχρονες υποδομές άρδευσης και διαχείρισης υδάτων,

στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών,

στην ενίσχυση της εκμηχάνισης,

στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής,

στην κατάρτιση των παραγωγών,

και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων και διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιότητα, την πιστοποίηση και την υπεραξία του προϊόντος.

Ο κ. Καφαντάρης ανέδειξε και τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή, σημειώνοντας ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης φυσικών πόρων, της πολιτικής προστασίας, της αγροτικής οδοποιίας και της τοπικής ανάπτυξης. Για να μπορέσει όμως η Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, όπως είπε, απαιτούνται θεσμική συμμετοχή στον σχεδιασμό, επαρκείς πόροι, χρηματοδοτικά εργαλεία και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, προειδοποίησε ότι η απώλεια της ελληνικής ελαιοκαλλιέργειας δεν θα σημαίνει μόνο την υποχώρηση ενός αγροτικού προϊόντος, αλλά την απώλεια ενός σημαντικού μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής οικονομίας και της ελληνικής υπαίθρου, επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί άμεση δράση, συνέργειες και πολιτική βούληση.