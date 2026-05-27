Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.
- Δολοφονία στο «Δαφνί»: Ποινικές ευθύνες αναζητά η οικογένεια του θύματος
- Γρηγόρης Λαμπράκης: «Νυξ Λαμπράκη - Νυξ Αγίου Βαρθολομαίου...»
- Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
- Καταβάλλονται σήμερα οι αποζημιώσεις των δικαιούχων αγροτών του ΕΛΓΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την ανάγκη άμεσης χάραξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τη στήριξη της ελληνικής ελαιοκομίας και της υπαίθρου ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωση Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Καφαντάρης, κατά την τοποθέτησή του στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, με θέμα: «Ελαιοπαραγωγή και κλιματική κρίση: Οι επιπτώσεις, η ανάγκη προσαρμογής και η διάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης».
Ο κ. Καφαντάρης υπογράμμισε ότι η ελιά δεν αποτελεί μόνο έναν κρίσιμο πυλώνα του πρωτογενούς τομέα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της χώρας, την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση της ελληνικής περιφέρειας. Όπως τόνισε, η κλιματική κρίση έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή, στο εισόδημα των αγροτών και στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.
«Mειωμένες αποδόσεις, ποιοτική υποβάθμιση»
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνέπειες της παρατεταμένης ανομβρίας, της λειψυδρίας, των ακραίων θερμοκρασιών και των ήπιων χειμώνων, που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών και επηρεάζουν κρίσιμα στάδια της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Οι εξελίξεις αυτές, όπως σημείωσε, οδηγούν σε μειωμένες αποδόσεις, ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος και σημαντική αύξηση του κόστους καλλιέργειας.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, επισημαίνοντας ότι η μείωση του αγροτικού εισοδήματος οδηγεί σε οικονομική αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, εγκατάλειψη της υπαίθρου και δημογραφική συρρίκνωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συζήτηση για την ελαιοπαραγωγή δεν αφορά μόνο την αγροτική πολιτική, αλλά αποτελεί ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Στην παρέμβασή του ζήτησε τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για την ελληνική ελαιοκομία, με έμφαση:
- στις σύγχρονες υποδομές άρδευσης και διαχείρισης υδάτων,
- στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών,
- στην ενίσχυση της εκμηχάνισης,
- στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής,
- στην κατάρτιση των παραγωγών,
- και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων και διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιότητα, την πιστοποίηση και την υπεραξία του προϊόντος.
Ο κ. Καφαντάρης ανέδειξε και τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα εποχή, σημειώνοντας ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης φυσικών πόρων, της πολιτικής προστασίας, της αγροτικής οδοποιίας και της τοπικής ανάπτυξης. Για να μπορέσει όμως η Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, όπως είπε, απαιτούνται θεσμική συμμετοχή στον σχεδιασμό, επαρκείς πόροι, χρηματοδοτικά εργαλεία και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, προειδοποίησε ότι η απώλεια της ελληνικής ελαιοκαλλιέργειας δεν θα σημαίνει μόνο την υποχώρηση ενός αγροτικού προϊόντος, αλλά την απώλεια ενός σημαντικού μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής οικονομίας και της ελληνικής υπαίθρου, επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί άμεση δράση, συνέργειες και πολιτική βούληση.
- Ιρανικά ΜΜΕ: Τι περιλαμβάνει το «μνημόνιο κατανόησης» – Άνοιγμα του Ορμούζ, απόσυρση αμερικανικού στρατού
- Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
- «Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ θα παίζουν στο EuroCup – Αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων»
- Νικόλαος Κάλας: Η ωμή βία επιβάλλεται από τα ίδια τα πράγματα
- Μετρό Αμπελοκήπων: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα
- Κόντρα Μασκ-Πενταγώνου για τη χρήση του Starlink σε επιθετικά drone
- H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
- Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις