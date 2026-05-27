Στενά του Ορμούζ ή αλλιώς Συμπληγάδες – Ο Τραμπ δεν έχει εύκολο τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν λένε ότι η επανεκκίνηση του πολέμου δεν είναι πιθανή λόγω της «αδυναμίας του εχθρού», αλλά απείλησαν να κάνουν τη νότια περιοχή της χώρας «νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους», καταγγέλλοντας «σοβαρές παραβιάσεις» της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

Ο κόσμος στις ΗΠΑ δεν ήταν υπέρ του πολέμου εξαρχής

Το CNN, σε ανάλυσή του, περιγράφει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν έχουν σημειώσει κάποια εντυπωσιακή επιτυχία.

Το γνωστό μέσο προσθέτει ότι και μεγάλο μέρος του αμερικανικού κοινού εκτιμά ότι το τέλος της σύγκρουσης — όποτε κι αν έρθει — δεν θα αλλάξει αυτή την κατάσταση.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων σκιαγραφούν την εικόνα ενός αμερικανικού κοινού που έχει βαρεθεί, σημειώνει το CNN.

Ο κόσμος δεν ήταν υπέρ του πολέμου εξαρχής, δεν πιστεύει ότι θα αποφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα και δεν φαίνεται να αναμένει σημαντικές παραχωρήσεις — ή, τουλάχιστον, παραχωρήσεις που να αξίζουν τον κόπο.

Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα βρει μια καλή λύση για να βγει από αυτόν τον πόλεμο.

Τι στάση κρατούν οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί

Το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης προσφέρει κάποια στοιχεία για αυτή την προοπτική.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, παρατηρήθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά μέχρι σήμερα σημάδια πραγματικής προόδου όσον αφορά μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, καθώς διέρρευσαν οι λεπτομέρειες, κατέστη σαφές ότι για πολλούς, πιο σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικάνους, οι προτάσεις αυτές ήταν εντελώς μη αποδεκτές.

Μερικοί από αυτούς τους Ρεπουμπλικάνους προειδοποίησαν μάλιστα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το Ιράν ισχυρότερο από ό,τι πριν από τον πόλεμο.

Κι αν το Ιράν επιμείνει στη σκληρή στάση του, δεν είναι σαφές ποια συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να σώσει την υπόληψή του και να τερματίσει τον πόλεμο πριν αυτός εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, σημειώνει το CNN.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος απλώς θέλει να δει τον τερματισμό του πολέμου.

Μια δημοσκόπηση του Fox News την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι μόλις το 39% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων επιθυμούσε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ να διαρκέσουν «όσο χρειαστεί για την επίτευξη των αμερικανικών στόχων», σε σύγκριση με το 61% που προτιμούσε αντίθετα ένα «περιορισμένο χρονικό πλαίσιο».

Ομοίως, μια δημοσκόπηση της εφημερίδας New York Times σε συνεργασία με το Siena College έδειξε ότι το 52% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ακόμη κι αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μόνο το 37% επιθυμούσε την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση που οι δύο χώρες δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τόσο αυτή η τελευταία δημοσκόπηση, όσο και άλλα στοιχεία, επιβεβαιώνουν ότι οι Αμερικανοί δεν είναι ακριβώς αισιόδοξοι όσον αφορά την επίτευξη μιας αποδεκτής συμφωνίας.

Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό οτιδήποτε προκύψει.

Η δημοσκόπηση των Times – Siena έδειξε ότι μόλις το 22% πίστευε ότι ο πόλεμος θα ήταν «πολύ επιτυχής» στην εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν — ενός προγράμματος το οποίο, αξίζει να τονιστεί εκ νέου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ισχυριστεί ότι «εξαφανίστηκε» το περασμένο καλοκαίρι, σχολιάζει σκωπτικά το CNN.

(Ένα άλλο 18% πίστευε ότι θα ήταν «αρκετά επιτυχής», ενώ το 50% περίμενε ότι θα αποτύγχανε.)

Ομοίως, το 65% των Αμερικανών δεν ήταν «ιδιαίτερα σίγουροι» ή «καθόλου σίγουροι» ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα εμπόδιζε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που αποτελεί την «κόκκινη γραμμή» που επαναλαμβάνει ο Τραμπ), σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post και του ABC News.

Και σχεδόν τα δύο τρίτα δήλωσαν ότι ήταν «αρκετά» σίγουροι, ή και λιγότερο, ότι η κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους της στο Ιράν, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Center.

«Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί»

Ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία που περιλαμβάνει όρους σχετικά ευνοϊκούς για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα θεωρήσουν ότι αξίζει τον κόπο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση των Times – Siena, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι δήλωσαν σε ποσοστό 55% έναντι 21% ότι ο πόλεμος δεν θα αξίζει το κόστος του.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν επίσης δείξει συστηματικά ότι οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα είναι αντιπαραγωγικός σε διάφορα μέτωπα.

Η δημοσκόπηση της Post-ABC έδειξε ότι οι Αμερικανοί δήλωσαν:

61% έναντι 11% ότι ο πόλεμος έχει αυξήσει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Αμερικανών

56% έναντι 12% ότι έχει θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις των ΗΠΑ

49% έναντι 21% ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί.

Οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν

Ακόμα κι αν ο Τραμπ καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιτύχει μια ευνοϊκή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει ένα άλλο κρίσιμο πρόβλημα: οι Αμερικανοί δεν τον εμπιστεύονται πλέον σε αυτό το θέμα.

Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN, για παράδειγμα, δείχνει ότι μόλις το 20% των Αμερικανών έχει «μεγάλη» εμπιστοσύνη στον Τραμπ όσον αφορά τη λήψη σωστών αποφάσεων για το Ιράν. Περίπου τρεις φορές περισσότεροι — το 59% — δεν έχουν «μεγάλη» εμπιστοσύνη ή δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη.

Ο Τραμπ έχει ήδη υπαναχωρήσει από πολλές από τις «αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις του.

Παλαιότερα, για παράδειγμα, έλεγε ότι θα δεχόταν μόνο «ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» (σ.σ. τα κεφαλαία όπως σε σχετική ανάρτησή του).

Σε άλλες περιπτώσεις, έχει δηλώσει ότι οι κύριοι στόχοι του ήταν να τερματιστεί εντελώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να καταστεί αδύνατο για το Ιράν να χρηματοδοτεί πληρεξούσιους στην ευρύτερη περιοχή, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Με βάση τους τελευταίους όρους των διαπραγματεύσεων, οι στόχοι αυτοί φαίνεται να αποσύρονται από το τραπέζι.

Ο Τραμπ φαίνεται να έχει διαπράξει δύο κρίσιμα λάθη εξαρχής: δεν είχε ένα σαφές, εφικτό σχέδιο για το πώς θα τερματίσει τον πόλεμο και δεν κατάφερε να πείσει επαρκώς τον αμερικανικό λαό για τη σκοπιμότητα του πολέμου, σημειώνει το CNN.

Αντίθετα, έθεσε τον πήχη της επιτυχίας τόσο ψηλά που θα δυσκολευτεί να τον ξεπεράσει — χωρίς να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες μεγάλης κλίμακας και να παρατείνει τον πόλεμο, τουλάχιστον — και είπε στους ψηφοφόρους, αφού ξεκίνησε τις επιθέσεις, ότι θα άξιζε τον κόπο.

Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν. Και ενώ η άμεση αποχώρηση είναι πιθανώς καλύτερη πολιτικά από το να αφήσεις τα πράγματα να τραβήξουν σε μάκρος, ίσως να είναι απλώς η λιγότερο κακή επιλογή, καταλήγει το CNN.