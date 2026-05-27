27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Νέο μπαράζ επιθέσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία- Τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές
Κόσμος 27 Μαΐου 2026, 12:19

Νέο μπαράζ επιθέσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία- Τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές

Η Ρωσία και η Ουκρανία εξαπέλυσαν για μία ακόμη νύκτα σφοδρές επιθέσεις με drones και πυραύλους η μία εναντίον της άλλης.

Στην Ταγκανρόγκ στη νότια Ρωσία, ένα σημαντικό λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα με πυραύλους, όπως ανακοίνωσε στο Telegram η δήμαρχος της πόλης Σβετλάνα Καμπούλοβα.

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο Astra, από την επίθεση υπέστη ζημιές ένα εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών.

Ουκρανικές επιθέσεις είχαν επίσης στόχο τις περιφέρειες Τουάπσε,  Βορονέζ και την Κριμαία, πρόσθεσε το Astra.

Στην πόλη Τουάπσε, στη Μαύρη θάλασσα, ένα τοπικό διυλιστήριο έγινε για μία ακόμη φορά στόχος του Κιέβου. Προς το παρόν δεν είναι σαφές το εύρος των ζημιών. Συντρίμμια από drones προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στη Βορονέζ στρατιωτικό αεροδρόμιο χτυπήθηκε σε ουκρανική επίθεση.

Στο μεταξύ στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περισσότερα από 20 drones πάνω από το λιμάνι της Σεβαστούπολης, με την Ουκρανία να χρησιμοποιεί και πυραύλους Storm Shadow για την επίθεση αυτή, όπως κατήγγειλε ο κυβερνήτης της Μιχαΐλ Ραζβαζάγεφ.

Με βάση τα προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι κάποια κτίρια – ανάμεσά τους το παράρτημα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Κριμαία και μια οκταώροφη πολυκατοικία –  υπέστησαν ζημιές.

Οι πύραυλοι Storm Shadow κατασκευάζονται από μια γαλλοβρετανική κοινοπραξία. Η Ρωσία έχει στο παρελθόν καλέσει τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση των όπλων αυτών από την Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει κάνει προς το παρόν κανένα σχόλιο για τα πλήγματα αυτά. Τη Δευτέρα είχε επισημάνει ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να καταστρέψει ένα ρωσικό σημείο διοίκησης και ελέγχου και επικοινωνιών σε ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή στην επαρχία Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

Συνολικά η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 140 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Έξι τραυματίες στην Ουκρανία

Στο μεταξύ στην Ουκρανία έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Για την επίθεση αυτή ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε drones, το πυροβολικό και κατευθυνόμενες βόμβες, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας, ο Ολεκσάντρ Χάνσα.

Παράλληλα από τα ρωσικά πλήγματα στην πόλη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ πλήγματα αναφέρθηκαν και στην επαρχία Τσερνίχιβ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 163 drones εναντίον της Ουκρανίας από τις 18:00 χθες το απόγευμα

Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Κόσμος 27.05.26

Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση

Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Στο κόκκινο η ένταση 27.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
Πολλοί τραυματίες 27.05.26

Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ

To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Νέα παρέμβαση 27.05.26

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»

Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Ελλάδα 27.05.26 Upd: 12:30

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Στην Αττική 27.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που είχε στην κατοχή του 76 κιλά κάνναβης - Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Ελλάδα 27.05.26

«Είχε μώλωπες σε όλο το κορμάκι του» το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα υπόλοιπα παιδιά

Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Κόσμος 27.05.26

Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση

Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

