Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD
Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κατέστρεψαν μερικώς» το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, έγινε σήμερα γνωστό από τους ιθύνοντές του.
«Το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γερμανικό δίκτυο.
Die Ukraine hat einen der massivsten russischen Luftangriffe durchlebt. Hunderte Drohnen, Dutzende Raketen, Tote, Verletzte, heftige Zerstörung. Druckwellen haben auch das ARD-Studio Kyjiw erreicht. Unser Team ist zum Glück unverletzt. Die Statik des Gebäudes muss geprüft werden. pic.twitter.com/vpzzj2PnEi
— Vassili Golod (@VassiliGolod) May 24, 2026
Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.
Αντίποινα
Αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από μια ουκρανική επίθεση εναντίον ενός σχολείου σε μία κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε μια στρατιωτική απάντηση.
Στο Κίεβο, συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ένα εμπορικό κέντρο είχε καεί ολοσχερώς.
Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD πρέπει να αξιολογηθεί.
«Παρά την έκταση των ζημιών, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται: η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και σε εναλλακτικά μέσα», συμπλήρωσε το ARD.
«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.
- Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
- Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
