Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις
Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.
«Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον των κέντρων των πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ.
«Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.
Horrific. Morning footage from Kyiv Ukraine after Russia poured ballistic missiles on civilian neighborhoods, targeting apartment buildings, schools, markets, and bomb shelters full of people.
Video: @radiosvoboda‘s reporter Serhii Nuzhnenko. pic.twitter.com/Wi8Vdcii1R
— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 24, 2026
Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία με τέσσερις τύπους πυραύλων – Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν) – σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα, σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.
Οι επιθέσεις, όλες επιτυχείς, πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Ζελένσκι: 83 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε την πόλη Μπίλα Τσέρκβα στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ.
Ο ίδιος δήλωσε ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, που έγινε με 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 90 πυραύλους.
