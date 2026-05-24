Η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς τύπου «Oreshnik» με στόχο την περιοχή του Κιέβου στην Ουκρανία, κοντά στη Μπίλα Τσερκβά. Την δεδομένη στιγμή υπάρχουν αναφορές για 2 έως 4 επιθέσεις με Ορέσνικ. Οι επιθέσεις συνεχίζονται με πυραύλους κρουζ και drones Geran -2.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα αφότου οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κτίριο που ήταν φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ, ενώ η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτική βάση, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να σκοτωθούν περίπου 18 άτομα, να τραυματιστούν 41 και αγνοούνται ακόμα 3 κάτω από τα ερείπια.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει πως θα ακολουθούσαν αντίποινα έπειτα από πλήγματα με ρουκέτες και drones σε φοιτητικές εστίες στην Σταραμπίλσκ, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο αναφέρει ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή «σημαντική αεροπορική επίθεση» που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών.

Η πρεσβεία είχε εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις και πριν από προηγούμενες επιθέσεις του «Oreshnik».

Η προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο

Αναμένονταν σημαντική ρωσική αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας απόψε, αφού τόσο η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο όσο και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησαν για προετοιμασίες ενδεχόμενων σημαντικών επιθέσεων εντός των επόμενων 24 ωρών.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information. We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Η αμερικανική πρεσβεία προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο κατά τη διάρκεια συναγερμών αεροπορικής επιδρομής, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανάις επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο είχε λάβει πληροφορίες από αμερικανούς και ευρωπαίους εταίρους σχετικά με πιθανές προετοιμασίες ρωσικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών που αφορούν τον πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς «Oreshnik».

Κάτι που εν τέλει επιβεβαιώθηκε.

Υπάρχουν αναφορές και για δεύτερο χτύπημα με Ορέσνικ στην Ουκρανία.