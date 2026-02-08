Τι σκέφτεται ο ρωσικός λαός για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ζητάει τη χρήση πυραύλων Ορέσνικ;

Μετά την ανταλλαγή αιχμαλώτων που επιτεύχθηκε στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από Ουκρανία και Ρωσία, ο Αμερικανός απεσταλμένος δήλωσε πως «η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία». Ο ρωσικός λαός όμως παραμένει ακάθεκτος: ναι μεν ειρήνη, αλλά δίχως παραχωρήσεις.

Η πλειονότητα των Ρώσων τάσσεται υπέρ της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, στην περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απολαμβάνει τεράστιας δημοφιλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πανεθνική ρωσική δημοσκόπηση που διεξήγαγε μεταξύ 15 και 23 Ιανουαρίου το Κέντρο Λεβάντα, -του οποίου τα ευρήματα δημοσιεύει και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ-, οι Ρώσοι ρωτήθηκαν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου πώς θα έπρεπε να ενεργήσει η χώρα, αν η επίτευξη ειρήνης δεν είναι ακόμη εφικτή: να κάνει πρόσθετες παραχωρήσεις ή να εντείνει τις επιθέσεις;

Το 59% πιστεύει ότι η αποτυχία επίτευξης ειρήνης πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη χρήση δύναμης, έναντι 21% που υποστηρίζει τις παραχωρήσεις. Αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το 59% ζητάει από την κυβέρνησή του να κάνει χρήση υπερσύγχρονων όπλων -Ορέσνικ;- εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Βέβαια, πριν φθάσουμε εκεί, η Ρώσοι θέλουν να εξαντληθούν τα περιθώρια για ειρηνική συνεννόηση. Το 61% προτιμά ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αν και πρόκειται για μείωση του ποσοστού.

Οι Ρώσοι είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι η χώρα τους θα επικρατήσει στον πόλεμο κατά 74% ενώ οι 4 στους 10 λένε ότι αυτός θα διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο.

Αυτά τα ευρήματα αλληλοσυμπληρώνονται με το κατά πόσο οι Ρώσοι πολίτες επικροτούν τις αποφάσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το 84% εγκρίνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειες του προέδρου του που σημαίνει ότι του δίνει μια λαϊκή «νομιμοποίηση».

Τι φοβούνται οι πολίτες στη Ρωσία

Ωστόσο, οι Ρώσοι δεν κρύβουν και την ανησυχία τους για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Αν και οι περισσότεροι δεν αναμένουν κάποια αταράξεις), η γενική εικόνα είναι «όχι κατάρρευση, αλλά αυξημένη επιφύλαξη»: οι περισσότεροι δεν αναμένουν σοκ, όμως 43% θεωρεί πιθανό να λήξει η «ειδική επιχείρηση» εντός 2026 και 42% θεωρεί πιθανή οικονομική κρίση. Ειδικά για κρίση, η ανησυχία ανεβαίνει σταδιακά από το 2024.

Οι φόβοι για ευρύτερη αποσταθεροποίηση υπάρχουν αλλά δεν κυριαρχούν: 29% βλέπει πιθανή ένοπλη σύγκρουση με ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, ενώ υπενθυμίζεται στα τέλη του 2023 ήταν στο 43%. Το 27% βλέπει πιθανές εθνοτικές συγκρούσεις και 27% μαζικές διαμαρτυρίες. Δηλαδή η κοινωνία δείχνει κινδύνους, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κάποιο «πανικό».

Οι απόψεις των ερωτηθέντων διχάζονται στο ζήτημα της πιθανότητας οικονομικής κρίσης το 2026, σύμφωνα με την έρευνα της Levanda. Έτσι, στο 45% μειώθηκε το ποσοστό όσων δεν τη θεωρούν πιθανή (μείωση κατά 14% από το 2024) και στο 42% αυξήθηκε το ποσοστό όσων τη θεωρούν πιθανή (αύξηση κατά 10% από το 2024).

Συχνότερα από άλλους θεωρούν πιθανή την οικονομική κρίση το 2026 οι γυναίκες (45%), οι νέοι έως 25 ετών (47%), οι ερωτηθέντες με ανώτατη εκπαίδευση (46%), οι λιγότερο εύποροι (46% μεταξύ όσων μόλις που τα βγάζουν πέρα για τρόφιμα), οι κάτοικοι πόλεων με πληθυσμό 100–500 χιλιάδων (46%), όσοι πιστεύουν ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση (69%), όσοι δεν εγκρίνουν τη δραστηριότητα του Πούτιν στη θέση του προέδρου (72%) και όσοι χρησιμοποιούν κανάλια στο YouTube ως πηγή ενημέρωσης (55%).

Συνεπώς, η ρωσική κοινωνία στέλνει τα μηνύματά της, αλλά εξακολουθεί να υποστηρίζει την ηγεσία της στον πόλεμο στην Ουκρανία.