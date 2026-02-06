Πίσω στα 90s «στέλνει» τους Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία η Starlink – Τι έκανε ο Έλον Μασκ

Πίσω στο «αρχαίο» ενσύρματο ίντερνετ φαίνεται να γύρισε η Starlink, θυγατρική της SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς έκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο στον ρωσικό στρατό που πολεμάει στην Ουκρανία. Ρώσοι ειδικοί δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις συνέπειες στο μέτωπο.

Με ανάρτησή του στις 1 Φεβρουαρίου στο Χ ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι διέκοψε η εταιρεία του την πρόσβαση των ρωσικών στρατευμάτων στο ασύρματο διαδίκτυο. «Φαίνεται ότι τα βήματα που κάναμε για να σταματήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία έχουν αποδώσει. Ενημερώστε μας αν χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο» έγραψε, απευθυνόμενος στις ουκρανικές αρχές.

Όπως αναφέρουν οι New York Times που ανέδειξαν το θέμα, εδώ και χρόνια, ενώ τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν επίσημη πρόσβαση στο Starlink, οι Ρώσοι παρακάμπτουν τους περιορισμούς εξαγωγών για να περάσουν λαθραία στη χώρα τις συσκευές δορυφορικού ίντερνετ της αμερικανικής εταιρείας και να τις στείλουν στο μέτωπο.

«Σας ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλευρό μας. Είστε αληθινός υπερασπιστής της ελευθερίας και αληθινός φίλος του ουκρανικού λαού»

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η Ουκρανία είχε διαπιστώσει ότι η ρωσική χρήση του δορυφορικού δικτύου είχε ξεπεράσει την απλή επικοινωνία και σύνδεση των στρατευμάτων. Η Ρωσία άρχισε να εξοπλίζει drones με Starlink, όπως υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, καθιστώντας τα καλύτερα στη στόχευση και πιο ανθεκτικά στις παρεμβολές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η πιθανότητα μαζικής χρήσης ισχυρότερων ρωσικών drones με Starlink προκάλεσε ανησυχία στο Κίεβο. Παρότι οι ρωσικές δυνάμεις μόλις πρόσφατα άρχισαν να χρησιμοποιούν το Starlink σε ορισμένα drones –κρίσιμο όπλο για τον πόλεμο- οι Ουκρανοί φοβούνταν ότι αυτό θα γινόταν πάγια πρακτική.

Το αίτημα της Ουκρανίας στον Μασκ

Ανησυχώντας για αυτές τις εξελίξεις, ο νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, επικοινώνησε με τη SpaceX τον περασμένο μήνα. Έτσι, η αμερικανική εταιρεία μπλόκαρε την πρόσβαση στο Starlink στην Ουκρανία, εκτός από τερματικά που είναι καταχωρισμένα και επαληθευμένα από την κυβέρνηση.

Ο Φεντόροφ χαιρέτισε την κίνηση του Starlink με ανάρτησή του στο X την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί και ότι η Ουκρανία συνεχίζει να επαληθεύει και να καταχωρίζει γρήγορα τερματικά. Ευχαρίστησε τον επικεφαλής της SpaceX και είπε ότι το μέτρο «φέρνει πραγματικά αποτελέσματα».

«Εργαζόμαστε πολύ στενά με την ομάδα σας στα επόμενα σημαντικά βήματα», απάντησε ο Φεντόροφ στον Μασκ. «Σας ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλευρό μας. Είστε αληθινός υπερασπιστής της ελευθερίας και αληθινός φίλος του ουκρανικού λαού».

Ποιες οι συνέπειες

Ο Κόφμαν είπε ότι ο στόχος του ουκρανικού στρατού, στρεφόμενος προς το Starlink, ήταν διπλός. Η υποχρεωτική καταχώριση των τερματικών στην Ουκρανία, είπε, «θα αναγκάσει τις ρωσικές προωθημένες μονάδες να αναδιοργανώσουν τις επικοινωνίες», κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για την Ουκρανία. Ο περιορισμός ταχύτητας, πρόσθεσε, αποσκοπεί «στο να στερήσει από τη Ρωσία τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί σε drones κρούσης μεγάλου βεληνεκούς».

Το πόσο σοβαρά θα επηρεάσει αυτή η αλλαγή τις ρωσικές δυνάμεις δεν είναι σαφές, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται Ρώσους μπλόγκερ που παρακολουθούν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ωστόσο, ανέφεραν απογοήτευση και προβλήματα επικοινωνιών στο μέτωπο, όπου οι στρατιώτες της Μόσχας επί χρόνια χρησιμοποιούσαν λαθραίο εξοπλισμό Starlink για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Είναι νωρίς για να φανεί ποιο θα είναι το συνολικό αποτέλεσμα, αλλά κρίνοντας από τα ρωσικά παράπονα, ήδη έχει αντίκτυπο», δήλωσε ο Μάικλ Κόφμαν, ειδικός για τον ρωσικό στρατό στο Carnegie Endowment for International Peace.

Ένας Ρώσος μπλόγκερ ανέφερε ότι διακόπηκαν τόσο οι συνδέσεις Starlink σε ρωσικά drones όσο και οι δορυφορικές επικοινωνίες Starlink για τα στρατεύματα στο μέτωπο.

Οι εναλλακτικές των Ρώσων

Το κανάλι Colonelcassad, που διαχειρίζεται ο Ρώσος μπλόγκερ Μπόρις Ρόζιν σημείωσε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις «ίντερνετ πεδίου» που να λειτουργούν εξίσου καλά, και ότι, παρότι υπήρχαν τρόποι για να παρακαμφθεί ο αποκλεισμός του Starlink, «θα χρειαστεί χρόνος». Μονάδες που βασίζονταν στο Starlink θα χρειαστούν επίσης χρόνο για να φέρουν γρήγορο ίντερνετ στο μέτωπο με άλλες μεθόδους.

Είπε ότι η Ρωσία μπορεί ακόμη να στραφεί σε εναλλακτικές επικοινωνίες, όπως το επίγειο ίντερνετ, οπτικές ίνες, γέφυρες Wi-Fi και ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις πριν βασιστούν στο Starlink.

Ο Κόφμαν είπε ότι η Ρωσία μπορεί ακόμη να στραφεί σε εναλλακτικές επικοινωνίες, όπως το επίγειο ίντερνετ, οπτικές ίνες, γέφυρες Wi-Fi και ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις πριν βασιστούν στο Starlink. Πράγματι, όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό δημοσίευμα, οι ρωσικές μονάδες, αντιμέτωπες με τη διακοπή του Starlink, στράφηκαν σε παραδοσιακές ραδιοεπικοινωνίες και άλλα μέσα συντονισμού. Κάποιες εγκατέστησαν οπτικές ίνες για να φέρουν ενσύρματο ίντερνετ στο μέτωπο ως εφεδρεία, σύμφωνα με τους Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos έχει παρουσιάσει λεπτομερή σχέδια για την εκτόξευση δικής της υπηρεσίας δορυφορικού ίντερνετ σε χαμηλή τροχιά ως εναλλακτική του Starlink. Η παραγωγή των δορυφόρων αναμένεται να αρχίσει φέτος, με εκτόξευση προγραμματισμένη για το επόμενο έτος, όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα στο κρατικό πρακτορείο Tass ο γενικός διευθυντής της Roscosmos, Ντμίτρι Β. Μπακάνοφ.

Ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής άμυνας στη ρωσική κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου, είπε ότι η Ρωσία πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις στο Starlink. «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το να βασιζόμαστε σε οτιδήποτε δυτικό στην παρούσα κατάσταση είναι υπερβολικά αλαζονικό», δήλωσε ο Ζουράβλεφ στο ρωσικό μέσο Gazeta.ru. «Ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ενεργές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αυτό δεν τους εμποδίζει να γίνουν αντίπαλός μας — και οι ενέργειες του Μασκ το δείχνουν ξεκάθαρα».