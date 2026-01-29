«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Έπειτα από αναφορές για ρωσικά drone που έφεραν δορυφορικά πιάτα Starlink, η ουκρανική κυβέρνηση συνεργάζεται με τη SpaceX του Έλον Μασκ προκειμένου να κόψουν την πρόσβαση της Ρωσίας στην αμερικανική υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου.

«Είμαστε ευγνώμονες στην πρόεδρο της SpaceX Γκουίν Σότγουελ και προσωπικά στον Έλον Μασκ για την ταχεία απάντησή τους και την έναρξη των εργασιών για την επίλυση του προβλήματος» έγραψε στο Telegram ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχάιλο Φεντόροφ.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Φεντόροφ, Σέρχι Μπεσκρέστνοφ, είχε αναρτήσει στα social media φωτογραφίες από τα συντρίμμια ρωσικών drone μεγάλου βεληνεκούς, ανάμεσά τους ιρανικά Shahed με ενσωματωμένους δέκτες Starlink.

Την Πέμπτη, ο Μπεσκρέστνοφ έκανε λόγο για «εκατοντάδες» ρωσικά drone με Starlink, καθώς η δορυφορική υπηρεσία είναι λιγότερο ευάλωτη σε παρεμβολές και επιτρέπει στις ρωσικές δυνάμεις να πιλοτάρουν τις αποστολές τους από απόσταση.

Δεκάδες χιλιάδες δορυφορικά πιάτα Starlink που έστειλε η SpaceX επιτρέπουν στην Ουκρανία να αναγνωρίζει στόχους και να κατευθύνει τα δικά της drone μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές Διαδικτύου μετά την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα για να χρησιμοποιεί την υπηρεσία σε ουκρανικό έδαφος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των υπηρεσιών δορυφορικού Διαδικτύου και ανάγκασε την ΕΕ να αναζητήσει δικές της λύσεις για το μέλλον.

Αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύσσουν στο μεταξύ η Ρωσία και η Κίνα.