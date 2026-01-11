Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ

Το Forbes αναφέρει πως η ψηφιακή διακοπή λειτουργίας του Ιράν έχει πλέον αναπτύξει στρατιωτικά συστήματα παρεμβολής για να κλείσει την πρόσβαση στο Starlink. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα για τη συνδεσιμότητα του Plan-B για τους διαδηλωτές εναντίον της Ισλαμικής Επανάστασης, όταν αποσυνδέονται οι εγχώριες συνδέσεις στο διαδίκτυο.

«Παρά τις αναφορές ότι δεκάδες χιλιάδες μονάδες Starlink λειτουργούν στο Ιράν», αναφέρει το Iran Wire, «η διακοπή έχει επεκταθεί και στις δορυφορικές συνδέσεις». Σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 30% της ανερχόμενης και κατερχόμενης κίνησης του Starlink διακόπηκε (αρχικά), αυξάνοντας γρήγορα «σε περισσότερο από 80%» μέσα σε λίγες ώρες.

Οι Times of Israel αναφέρει ότι «η χρήση των δεκτών (Starlink) είναι τώρα πολύ μεγαλύτερη στο Ιράν» σε σύγκριση με προηγούμενες διακοπές ρεύματος. «Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει ποτέ επιτρέψει τη λειτουργία του Starlink, καθιστώντας παράνομη την κατοχή και χρήση της υπηρεσίας».

Ωστόσο, οι δέκτες Starlink χρησιμοποιούν GPS για τον εντοπισμό και τη σύνδεση με δορυφόρους. «Από τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο», αναφέρει η εφημερίδα The Times, «το Ιράν διακόπτει τα σήματα GPS». Αυτό σημαίνει ότι οι διακοπές είναι τοπικές και έχουν ως αποτέλεσμα ένα μωσαϊκό συνδεσιμότητας Starlink, συμπεριλαμβανομένων διακοπών σε ορισμένες περιοχές υψηλού προφίλ.

Οι ειδικοί λένε πως το Ιράν κατάφερε να ρίξει το Starlink

Ο Αμίρ Ρασίντι της Miaan Group δήλωσε στο TechRadar: «Παρακολουθώ και ερευνώ την πρόσβαση στο διαδίκτυο τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου». Η παρακολούθηση της ξαφνικής πτώσης των πακέτων δεδομένων Starlink υποστηρίζει τις αναφορές από το έδαφος ότι η δορυφορική συνδεσιμότητα έχει επηρεαστεί σοβαρά.

Ο Σάιμον Μιλιάνο , ο οποίος μόλις συνέταξε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις πρόσφατες διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, είπε: «Η τρέχουσα πανεθνική διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου στο Ιράν είναι ένα αμβλύ μέσο που αποσκοπεί στην καταστολή της διαφωνίας», και αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την απελπισία του καθεστώτος.

«Αυτή η προσέγγιση του «διακόπτη απενεργοποίησης» (kill switch) έχει ένα εκπληκτικό κόστος, καθώς κάθε ώρα που το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας, η οικονομία του Ιράν χάνει 1,56 εκατομμύρια δολάρια».

Χθες το βράδυ, η NetBlocks ανέφερε ότι «η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει τις 60 ώρες, καθώς τα επίπεδα συνδεσιμότητας σε εθνικό επίπεδο συνεχίζουν να κυμαίνονται στο 1% των κανονικών επιπέδων», σύμφωνα με το Forbes.