Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
Το Ιράν κατάφερε να ρίξει για πρώτη φορά το Starlink του Έλον Μασκ για να διαταράξει τις οργανωτικές δυνατότητες των διαδηλωτών και κυρίως αυτών που θεωρεί υποστηριζόμενους από Ισραήλ και ΗΠΑ
- Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
- Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
- «Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
- Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Το Forbes αναφέρει πως η ψηφιακή διακοπή λειτουργίας του Ιράν έχει πλέον αναπτύξει στρατιωτικά συστήματα παρεμβολής για να κλείσει την πρόσβαση στο Starlink. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα για τη συνδεσιμότητα του Plan-B για τους διαδηλωτές εναντίον της Ισλαμικής Επανάστασης, όταν αποσυνδέονται οι εγχώριες συνδέσεις στο διαδίκτυο.
«Παρά τις αναφορές ότι δεκάδες χιλιάδες μονάδες Starlink λειτουργούν στο Ιράν», αναφέρει το Iran Wire, «η διακοπή έχει επεκταθεί και στις δορυφορικές συνδέσεις». Σύμφωνα με αναφορές, περίπου το 30% της ανερχόμενης και κατερχόμενης κίνησης του Starlink διακόπηκε (αρχικά), αυξάνοντας γρήγορα «σε περισσότερο από 80%» μέσα σε λίγες ώρες.
Οι Times of Israel αναφέρει ότι «η χρήση των δεκτών (Starlink) είναι τώρα πολύ μεγαλύτερη στο Ιράν» σε σύγκριση με προηγούμενες διακοπές ρεύματος. «Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει ποτέ επιτρέψει τη λειτουργία του Starlink, καθιστώντας παράνομη την κατοχή και χρήση της υπηρεσίας».
Ωστόσο, οι δέκτες Starlink χρησιμοποιούν GPS για τον εντοπισμό και τη σύνδεση με δορυφόρους. «Από τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο», αναφέρει η εφημερίδα The Times, «το Ιράν διακόπτει τα σήματα GPS». Αυτό σημαίνει ότι οι διακοπές είναι τοπικές και έχουν ως αποτέλεσμα ένα μωσαϊκό συνδεσιμότητας Starlink, συμπεριλαμβανομένων διακοπών σε ορισμένες περιοχές υψηλού προφίλ.
Οι ειδικοί λένε πως το Ιράν κατάφερε να ρίξει το Starlink
Ο Αμίρ Ρασίντι της Miaan Group δήλωσε στο TechRadar: «Παρακολουθώ και ερευνώ την πρόσβαση στο διαδίκτυο τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου». Η παρακολούθηση της ξαφνικής πτώσης των πακέτων δεδομένων Starlink υποστηρίζει τις αναφορές από το έδαφος ότι η δορυφορική συνδεσιμότητα έχει επηρεαστεί σοβαρά.
Ο Σάιμον Μιλιάνο , ο οποίος μόλις συνέταξε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις πρόσφατες διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, είπε: «Η τρέχουσα πανεθνική διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου στο Ιράν είναι ένα αμβλύ μέσο που αποσκοπεί στην καταστολή της διαφωνίας», και αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την απελπισία του καθεστώτος.
«Αυτή η προσέγγιση του «διακόπτη απενεργοποίησης» (kill switch) έχει ένα εκπληκτικό κόστος, καθώς κάθε ώρα που το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας, η οικονομία του Ιράν χάνει 1,56 εκατομμύρια δολάρια».
Χθες το βράδυ, η NetBlocks ανέφερε ότι «η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει τις 60 ώρες, καθώς τα επίπεδα συνδεσιμότητας σε εθνικό επίπεδο συνεχίζουν να κυμαίνονται στο 1% των κανονικών επιπέδων», σύμφωνα με το Forbes.
- Σύμφωνα με το Forbes το Ιράν έριξε για πρώτη φορά το Starlink του Μασκ
- Ίντερ – Νάπολι 2-2: Χορταστική ισοπαλία στο Τζουζέπε Μεάτσα
- Καιρός: Εξαπλώνεται το κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα – Χάρτες χιονόστρωσης και πολικές θερμοκρασίες
- Ελλάδα – Γεωργία 20-6: Επιβλητικοί οι Άνδρες στην πρεμιέρα τους στο Ευρωπαϊκό (vid)
- Τι σημαίνει στην πράξη η συμφωνία Βρετανίας – Γαλλίας για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία;
- Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
- Ιράν: Κάλεσμα Πεζεσκιάν για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – «Εθνική πορεία αντίστασης»
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία ηλικιωμένης στο Σοχό – Κάηκε ολοσχερώς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις