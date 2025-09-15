Διακοπή στο Starlink του Μασκ επηρέασε τον στρατό της Ουκρανίας

Ακόμα μια διακοπή στην υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου Starlink, η δεύτερη από τον Ιούνιο, άφησε χωρίς σύνδεση χιλιάδες συνδρομητές τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανάμεσά τους και τα επιτελεία του ουκρανικού στρατού.

Ο διοικητής της δύναμης drone της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι, δήλωσε ότι η αδυναμία πρόσβασης στο Διαδίκτυο επηρέασε όλο το μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία από τις 07.28 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

«Ακόμα μια παγκόσμια διακοπή λειτουργίας στη SpaceX» έγραψε ο Μπρόβντι στο Telegram, αναφερόμενος στη διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ που προσφέρει την υπηρεσία.

Ο δικτυακός τόπος του Starlink ανέφερε ότι υπήρξε διακοπή το πρωί της Δευτέρας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Η Starlink αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή διακοπή υπηρεσιών. Η ομάδα μας το διερευνά» ανέφερε η υπηρεσία. Το μήνυμα αργότερα διαγράφηκε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Downdetector, το πρόβλημα είχε εν πολλοίς επιλυθεί μέχρι τις 08.30 ώρα Ελλάδας.

Η Ουκρανία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το Starlink ήδη από την αρχή της ρωσικής εισβολής, όταν η Ρωσία επιτέθηκε στις επίγειες υποδομές επικοινωνιών και εξουδετέρωσε με κυβερνοεπίθεση την δορυφορική υπηρεσία της αμερικανικής Viasat που χρησιμοποιούσε ως τότε το Κίεβο.

Σήμερα ο ουκρανικός σταθμός χρησιμοποιεί περισσότερα από 50.000 δορυφορικά πιάτα Starlink για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης και επιχειρήσεις με drone.

Λίγο μετά την προηγούμενη διακοπή του Starlink τον Ιούνιο, ο Ολεξάντερ Ντμίτριεφ, ιδρυτής του OCHI, ενός ουκρανικού συστήματος που συγκεντρώνει μεταδόσεις βίντεο από χιλιάδες στρατιωτικά drone, δήλωσε πως η εξάρτηση του στρατού από διαδικτυακές υπηρεσίες είναι «μεγάλο ρίσκο».

«Αν χαθεί η σύνδεση στο Διαδίκτυο […] η ικανότητα εκτέλεσης στρατιωτικών επιχειρήσεων πρακτικά χάνεται» είπε, και πρότεινε τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου επικοινωνιών ανεξάρτητο από το Διαδίκτυο.

Σε μια προσπάθεια να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ και να προσφέρει στην Ουκρανία εναλλακτική λύση σε περίπτωση που οι ΗΠΑ σταματήσουν να προσφέρουν το Starlink, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει τώρα στο δορυφορικό δίκτυο της γαλλικής Eutelsat.