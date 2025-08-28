science
H Ουκρανία ποντάρει στα ψηφιακά δεδομένα του πολέμου για τη στήριξη της Δύσης
Τεχνολογία 28 Αυγούστου 2025 | 14:00

H Ουκρανία ποντάρει στα ψηφιακά δεδομένα του πολέμου για τη στήριξη της Δύσης

Τα δεδομένα που συλλέγει η Ουκρανία από το πεδίο της μάχης θα ήταν πολύτιμα για την εκπαίδευση οπλικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Μελέτη: Το “κρυφό” λίπος γερνά σιωπηλά την καρδιά

Spotlight

Η Ουκρανία έχει στη διάθεσή της έναν τεράστιο όγκο ψηφιακών δεδομένων από το πεδίο της μάχης που θα ήταν «ανεκτίμητος» για άλλες κυβερνήσεις, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιέβου, κάνοντας λόγο για διαπραγματευτικό «χαρτί» στις συνομιλίες με τους συμμάχους της.

«Τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας θα ήταν ανεκτίμητα για κάθε χώρα» δήλωσε στο Reuters ο Μικάιλο Φεντόροφ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σε αυτή τη φάση η Ουκρανία είναι «πολύ προσεκτική» για τη διάθεση των δεδομένων σε τρίτους, τόνισε.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η Ουκρανία συλλέγει στατιστικά δεδομένα για το πεδίο της μάχης και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια ώρες βιντεο από drone.

«Η ζήτηση για τα δεδομένα είναι εξαιρετικά μεγάλη»

Τα δεδομένα αυτά θα ήταν πολύτιμα για την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της Δύσης, καθώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που αναγνωρίζουν στόχους και προβλέπουν τα αποτελέσματα επιθέσεων.

Ο Φεντόροφ κατέστησε σαφές ότι τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν την αξία του Κιέβου ως συμμάχου της Δύσης. «Πιστεύω ότι είναι ένα από τα ‘χαρτιά’μας, όπως λένε οι συνάδελφοι και συνεργάτες μας, προκειμένου να χτίσουμε σχέσεις αμοιβαία επικερδείς σχέσεις» είπε.

Πιθανώς αναφερόταν στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέπληξε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την καταστροφική επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντάς του ότι «δεν έχει χαρτιά» για διαπραγματεύσεις.

«Η ζήτηση για τα δεδομένα είναι εξαιρετικά μεγάλη, αυτή τη στιγμή όμως καθορίζουμε την πολιτική μας προκειμένου να οργανώσουμε σωστά τη διαδικασία» δήλωσε ο Φεντόροφ.

Η Ουκρανία πλασάρει εξάλλου τον εαυτό της ως πεδίο πειραματισμών για τον κλάδο της  άμυνας και προσκαλεί εταιρείες να δοκιμάσουν νέα όπλα στο έδαφός της. Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 1.000 αιτήσεις και 50 διαφορετικά αμυντικά συστήματα «έρχονται στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί σήμερα εργαλεία ΑΙ για να πιλοτάρει τα drones της, ακόμα και αυτά που πραγματοποιούν επιθέσεις μεγάλων αποστάσεων σε ρωσικό έδαφος, ανέφερε ο Φεντόροφ. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σκανάρουν αεροφωτογραφίες και εικόνες δορυφόρων και αναγνωρίζουν στόχους που κανονικά θα απαιτούσαν «δεκάδες ώρες δουλειάς» από ανθρώπους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα προσπάθειες για την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων drone, είπε ο ουκρανός αντιπρόεδρος.

Ο ουκρανός αντιπρόεδρος Μικάιλο Φεντόροφ ποντάρει στην τεχνολογία για επικράτηση έναντι της Ρωσίς (Reuters)

Ο ρόλος της Palantir

Ο Φεντόροφ είπε ότι η χώρα του χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΑΙ της αμερικανικής εταιρείας μεγάλων δεδομένων Palantir, την οποία ίδρυσε ο συντηρητικός δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ, πρόσωπο με επιρροή στην κυβέρνηση Τραμπ.

Τα συστήματα της Palantir μεταξύ άλλων αναλύουν τα μοτίβα των ρωσικών επιθέσεων και παρακολουθούν τις εκστρατείες παραπληροφόρησης της Μόσχας.

Χρησιμοποιούνται επίσης για τη χωροθέτηση υπόγειων καταφυγίων και σχολείων και την επιλογή περιοχών για αποναρκοθέτηση.

Σήμερα, είπε ο Φεντόροφ, το 80 με 90% των επίγειων ρωσικών στόχων καταστρέφονται από ουκρανικά drone. Είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν λιγότερο από το 70% των στρατευμάτων και το 75% των οχημάτων που χτυπούσε η Ουκρανία εξουδετερώνονταν από drone.

Point system για επιθέσεις

Ο 34χρονος Φεντόροφ, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος του Ζελένσκι και υπηρετεί εδώ και μια πενταετία ως υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, έχει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση νέων αμυντικών τεχνολογιών.

Μεταξύ άλλων το υπουργείο έχει δημιουργήσει ένα point system που θυμίζει βιντεοπαιχνίδι για να επιβραβεύει τις μονάδες που χτυπούν ρωσικούς στόχους. Οι μονάδες μπορούν να ανταλλάσσουν τους πόντους με drone και άλλα οπλικά συστήματα μέσω μιας πλατφόρμας που θυμίζει το κατάστημα της Amazon.

Το σύστημα λειτουργεί εδώ και έναν χρόνο και έχει διαθέσει μισό εκατομμύριο drone ως ανταλλάγματα για πόντους, είπε ο Φεντόροφ.

«Αυτό κινητοποιεί τις μονάδες να σκοτώνουν περισσότερους και να μοιράζονται δεδομένα με βάση τα οποία λαμβάνονται αργότερα αποφάσεις σχετικά με το τι είναι και δεν είναι αποτελεσματικό» είπε.

H συνεχής παρουσία των drone έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας «ζώνης εξόντωσης» (kill zone) που εκτείνεται εκατέρωθεν του μετώπου. Οποιοσδήποτε και οτιδήποτε κινείται σε αυτόν τον διάδρομο είναι πρακτικά σίγουρο ότι θα χτυπηθεί.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, η ζώνη αυτή εκτείνεται 10-15 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και προς τις δύο πλευρές και μέχρι του χρόνου μπορεί να διευρυνθεί στα 20 χιλιόμετρα.

Δεδομένου ότι η κίνηση στρατιωτών είναι σχεδόν αδύνατη σε αυτή τη ζώνη, η Ουκρανία βασίζεται σε μη επανδρωμένα οχήματα για τη μεταφορά εφοδίων και προμηθειών.

