Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι διαστημικές επιχειρήσεις πάσχουν από μια τεχνολογική υστέρηση: οι υπολογιστές που χρησιμοποιεί η NASA βασίζονται σε παλιούς επεξεργαστές, οι οποίοι αντέχουν μεν τις ακραίες συνθήκες του Διαστήματος αλλά υστερούν σε επιδόσεις σε σχέση με τα νεότερα μοντέλα στη Γη.

Τώρα, η NASA δοκιμάζει έναν νέο επεξεργαστή που ανεβάζει τις επιδόσεις κατά 100 φορές και θα μπορεί να τρέχει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόνομα διαστημικά σκάφη και στις μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές στη Σελήνη στον Άρη.

Μεταξύ άλλων, η νέα τεχνολογία θα επιτρέπει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο σε δύσκολες περιστάσεις όταν η ανθρώπινη παρέμβαση δεν είναι δυνατή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος High Performance Spaceflight Computing, το τσιπ υποβάλλεται τώρα σε δοκιμές στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια. Στην αρχή των δοκιμών, οι ερευνητές έστειλαν email με θέμα «Hello Universe», ένα δοκιμαστικό μήνυμα που είχε γίνει δημοφιλές στις αρχές της επανάστασης των υπολογιστών.

«Βασισμένο στην κληρονομιά των προηγούμενων επεξεργαστών για το διάστημα, αυτό το νέο πολυπύρηνο σύστημα είναι ανθεκτικό σε σφάλματα, ευέλικτο και εξαιρετικά υψηλής απόδοσης», δήλωσε ο Γιουτζίν Σβάνμπεκ, υπεύθυνος του προγράμματος στο Ερευνητικό Κέντρο Langley. «Η δέσμευση της NASA για την προώθηση της υπολογιστικής των διαστημικών πτήσεων αποτελεί θρίαμβο τεχνολογικού επιτεύγματος και συνεργασίας».

«Σύστημα σε τσιπ»

O επεξεργαστής, ο οποίος αναπτύχθηκε για λογαριασμό της NASA από την Microchip Technology Inc., θα πρέπει να περάσει ένα μπαράζ δοκιμών με ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ισχυρές δονήσεις και υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Θα πρέπει επίσης να δείξει ότι αντέχει τον βομβαρδισμό ηλιακών σωματιδίων υψηλής ενέργειας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα και να αναγκάσουν διαστημικά σκάφη να τεθούν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Ο νέος επεξεργαστής, αρκετά μικρός για να χωράει στην παλάμη ενός χεριού, είναι στην ουσία ένα «σύστημα σε τσιπ» (SoC), το οποίο συνδυάζει μονάδα επεξεργασίας, μνήμη, μονάδα δικτύωσης και διεπαφές εισόδο εξόδου.

Τα SoC χρησιμοποιούνται ευρέως σε κινητά τηλέφωνα και στους υπολογιστές της Apple, σύντομα όμως θα κάνουν ντεμπούτο στο Διάστημα,

Εφόσον πιστοποιηθεί από τη NASA, το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε δορυφόρους, ρομπότ που εξερευνούν πλανήτες και αποστολές στο βαθύ Διάστημα.

Η ίδια τεχνολογία θα προσαρμοστεί από την Microchip Technology Inc για χρήση σε επίγειες εφαρμογές, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και η αεροπορία.