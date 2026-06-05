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Όταν τον Μάρτιο ξέσπασε πυρκαγιά στο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, ενώ συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», ότι δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους» και ότι το αεροπλανοφόρο ήταν «πλήρως επιχειρησιακό».

Ωστόσο, οι μαρτυρίες που ήρθαν μετά για «μάχη με τις φλόγες 30 ωρών» και ένα νέο βίντεο που εξασφάλισε το CNN καθιστά σαφές ότι η πυρκαγιά ήταν πιο σοβαρή και καταστροφική από ό,τι υπονόησε το Πολεμικό Ναυτικό.

Στο βίντεο από το οποίο κόπηκαν και οι φωτογραφίες δείχνει ότι οι κουκέτες όπου κοιμόντουσαν οι ναύτες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ό,τι απέμεινε από τα κρεβάτια ήταν καμένο, το μέταλλο είχε λυγίσει από τις υψηλές θερμοκρασίες και ακόμα και η οροφή είχε διαβρωθεί από την πυρκαγιά. Καλώδια κρέμονταν από την οροφή και σωροί στάχτης κάλυπταν το έδαφος γύρω από τις κουκέτες.

«Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο», δήλωσε στο CNN ένας ναύτης που βρισκόταν στο πλοίο, το USS Gerald R. Ford, περιγράφοντας πώς ένιωθε ενώ καταπολεμούσε τη φωτιά. «Ή θα πολεμούσαμε ή θα πεθαίναμε».

Το σύστημα πυρασφάλειας δεν λειτούργησε

Το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι ναύτες να προσπαθούν με πενιχρά μέσα να σβήσουν τη φωτιά, σύμφωνα με τον ναύτη και έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που έχει γνώση του περιστατικού και μίλησε στο CNN.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού υποτίμησε τον αντίκτυπο που είχε η πυρκαγιά στο Ford, καθώς βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, από την άποψη η πυρκαγιά είχε όντως επίδραση στις δυνατότητές του.

Πέρασαν δύο ημέρες προτού το Ford μπορέσει να πραγματοποιήσει ξανά πτήσεις, δήλωσε τον Απρίλιο ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων Ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, και το πλοίο αναγκάστηκε να κατευθυνθεί αρχικά προς το λιμάνι της Σούδας για προσωρινές επισκευές και πολύ σύντομα πήγε στην Κροατία.

Όταν ρωτήθηκε για την έκταση της πυρκαγιάς και τη δυσλειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, ένας εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε στο CNN πως «η έρευνα για την πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη». Αρχικά διερευνώνταν η περίπτωση του σαμποτάζ από τους κουρασμένους ναύτες καθώς το αεροπλανοφόρο ήταν σε ανάπτυξη για συνολικά 11 μήνες.

Το σύστημα πυρόσβεσης έπρεπε να την είχε σβήσει

Το πλήρωμα του «Ford» χρειάστηκε περίπου 30 ώρες για να σβήσει τη φωτιά, ενώ περίπου 600 ναύτες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στις κουκέτες τους λόγω των ζημιών, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το CNN.

«Δεν έπρεπε να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Το σύστημα πυρόσβεσης που είναι ενσωματωμένο στο πλοίο έπρεπε να την είχε σβήσει», είπε ο ναύτης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να αποφύγει αντίποινα από το Πολεμικό Ναυτικό. «Όλοι – και εγώ – βοηθήσαμε να σβήσει η φωτιά».

Τα βίντεο που απέκτησε το CNN και οι μαρτυρίες των ναυτών του Ford σκιαγραφούν την πιο σαφή μέχρι στιγμής εικόνα για τις αντιξοότητες που βίωσαν οι ναυτικοί κατά τη διάρκεια μιας ρεκόρ διάρκειας, 11μηνης αποστολής, η οποία περιελάμβανε τον πόλεμο με το Ιράν και τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Οι μεγάλες πυρκαγιές αποτελούν πάντα μια πρόκληση, και αυτή ήταν σοβαρή πυρκαγιά που προκλήθηκε από πλυντήρια και στεγνωτήρια», δήλωσε ο Κόντλ στο CNN μετά την επιστροφή του «Ford» στο λιμάνι βάσης του στη Βιρτζίνια. «Το πλήρωμα το χειρίστηκε εξαιρετικά, την αντιμετώπισε με θάρρος και επιδεξιότητα και ουσιαστικά επανήλθε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσα σε λίγες μέρες».

Το αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων αεροπλανοφόρο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν και στην προστασία του Ισραήλ από τα Ιρανικά αντίποινα. Οι πιλότοι επί του «Ford» πραγματοποίησαν κύμα μετά κύμα βομβαρδιστικών αποστολών που χτύπησαν σκληρά ιρανικούς στόχους.

Η ομάδα αεροπλανοφόρων που περιλαμβάνει το «Ford» βρισκόταν υπό «συνεχή απειλή από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας», ανέφερε μια Προεδρική Αναφορά Μονάδας που απονεμήθηκε στην ομάδα.

Εισερχόμενα πυρά

Ο ναύτης που έδωσε συνέντευξη στο CNN θυμήθηκε ότι, σε κάποιο σημείο, όταν το «Ford» βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, είδε μια πορτοκαλί γραμμή στον ουρανό καθώς ιρανικά πυρομαχικά εμφανίζονταν στον ορίζοντα. Όταν ιρανικοί πύραυλοι ή drones πλησίαζαν σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το «Ford», το πλοίο «έδινε σήμα συναγερμού, λέγοντάς μας να περιμένουμε να χτυπηθούμε και να προβούμε σε έλεγχο ζημιών», είπε ο ναύτης.

Η πυρκαγιά δεν ήταν το μόνο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αποστολής. Οι τουαλέτες του πλοίου φράζονταν συνεχώς. Ένα άλλο βίντεο από το «Ford», το οποίο απέκτησε το CNN, δείχνει τις τουαλέτες να είναι γεμάτες μέχρι πάνω με ανθρώπινα περιττώματα, η μία μετά την άλλη.

«Αν βρισκόσουν στο μπροστινό τμήμα του πλοίου, έπρεπε να περπατήσεις μέχρι το πίσω τμήμα, μόνο και μόνο για να βρεις μια τουαλέτα που να λειτουργεί», είπε ο ναύτης.

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς θα μπορούσαν να ήταν χειρότερες. Ο Χάντερ Στάιρς , ο οποίος υπηρέτησε ως ναυτικός στρατηγικός σύμβουλος του τότε υπουργού Ναυτικού μέχρι το 2025, δήλωσε ότι η γρήγορη ανάκαμψη του πλοίου από την πυρκαγιά ήταν απόδειξη της εκπαίδευσης και της ανθεκτικότητας του πληρώματος εν μέσω μιας αποστολής που έσπασε κάθε ρεκόρ.

«Η πυρκαγιά και η πλημμύρα είναι οι δύο μεγαλύτεροι κίνδυνοι σε οποιοδήποτε πλοίο», δήλωσε στο CNN. «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, προς τιμήν του, διαθέτει μια οργανωτική κουλτούρα και φιλοσοφία σχεδιασμού που εστιάζει αδιάκοπα στην προετοιμασία για τον έλεγχο ζημιών και την εφεδρεία συστημάτων, προκειμένου να διασφαλίσει την επιβιωσιμότητα του πλοίου».

«Οι ζημιές από τον πόλεμο και τις μάχες είναι εξ ορισμού απρόβλεπτες», δήλωσε ο Στάιρς, όταν ρωτήθηκε για τη βλάβη του συστήματος πυρόσβεσης. «Δεν ξέρεις τι θα χαλάσει», είπε, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η εκπαίδευση και η προετοιμασία των ναυτικών.

Οι επισκευές μπορεί να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο

Το Gerald Ford, που τέθηκε σε υπηρεσία το 2017, είναι το νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο από τα 11 αεροπλανοφόρα με πυρηνική πρόωση των ΗΠΑ και έχει γίνει σύμβολο της δύναμης, αλλά και των ορίων, της ναυτικής ισχύος των ΗΠΑ.

Η αποστολή του Gerald Ford, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια τον Μάιο, είδε επίσης το πλοίο να συνδράμει στην αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο. Η αποστολή — η μακροβιότερη επιχειρησιακή αποστολή αεροπλανοφόρου από τον πόλεμο του Βιετνάμ — περιελάμβανε επίσης στάσεις στη Μεσόγειο και τη Νορβηγία.

Το Ford βρίσκεται τώρα σε μια παρατεταμένη φάση συντήρησης λόγω της φθοράς που υπέστη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον επισκευών που σχετίζονται με τη φωτιά. Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CNN ότι μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος μέχρι το Ford να είναι έτοιμο να σαλπάρει ξανά.