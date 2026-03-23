Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το USS Gerald R. Ford βρίσκεται σε ναυτική βάση στη Μεσόγειο Θάλασσα για επισκευές και συντήρηση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ford έφτασε τη Δευτέρα στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης των ΗΠΑ στο Σούδα, στο ελληνικό νησί της Κρήτης, μετά από επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανέφερε ο 6ος Στόλος των ΗΠΑ σε δήλωση την ίδια ημέρα. Λειτουργούσε στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, της συνεχιζόμενης κοινής αμερικανικής και ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Η στάση στο λιμάνι της Ελλάδας επιτρέπει στο αεροπλανοφόρο να «υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό», ανέφερε ο 6ος Στόλος, προσθέτοντας ότι το Ford παραμένει «πλήρως επιχειρησιακό». Το Ιράν έχει ανακοινώσει πως αυτό έπληξε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο του σαμποτάζ από μέλη του πληρώματος.

Η άφιξη του Gerald Ford στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης του Κόλπου Σούδας ακολουθεί μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Μαρτίου στους κύριους χώρους πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως την ίδια ημέρα, ανέφερε το αμερικανικό ναυτικό. Έτερες πηγές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (ΝΥΤ και άλλοι) έκαναν λόγο για «επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς διάρκειας 30 ωρών»

Τραυματισμοί και εισπνοή καπνού στο αεροπλανοφόρο από την πυρκαγιά

Τρεις ναύτες που επέβαιναν στο πλοίο τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Κανένας από τους τραυματισμούς δεν ήταν απειλητικός για τη ζωή, και δύο από τους ναύτες έχουν επιστρέψει εν τω μεταξύ στα καθήκοντά τους, ενώ ο τρίτος βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση την περασμένη εβδομάδα, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το πλοίο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές έχουν δώσει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς, αναφέροντας μόνο ότι διεξάγεται έρευνα. Η πυρκαγιά δεν επηρέασε το σύστημα πρόωσης του πλοίου, για αυτό και μπόρεσε να συνεχίσει την αποστολή του. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει επιβεβαιώσει αν η πυρκαγιά επηρέασε τους χώρους διαμονής του πληρώματος, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει εκτοπίσει εκατοντάδες ναυτικούς, καταστρέφοντας κλινοσκεπάσματα και προσωπικά αντικείμενα.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 600 μέλη του πληρώματος είχαν εκτοπιστεί λόγω της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να κοιμούνται στο πάτωμα και πάνω σε τραπέζια. Χρειάστηκαν περισσότερες από 30 ώρες για να σβήσει πλήρως η πυρκαγιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times. Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σε σχέση με την πυρκαγιά.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο αναχώρησε από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στα τέλη Ιουνίου με σχεδόν 4.500 άτομα πλήρωμα, βρίσκεται σε αποστολή εδώ και εννέα μήνες. Ενδιαφέρον έχει πως ερευνάται το ενδεχόμενο του σκόπιμου σαμποτάζ από δυσαρεστημένους ναύτες και για αυτό και θα εκκινήσει έρευνα από εξειδικευμένους ερευνητές. Στο ίδιο αεροπλανοφόρο ερευνάται αν έγινε σκόπιμο σαμποτάζ και στις τουαλέτες, ώστε να επιστρέψει για επιδιορθώσεις στη Σούδα.

Τα προβλήματα στην αποχέτευση πριν αποπλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα

Ο Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ, ανέφερε, σύμφωνα με πηγές του στο Πολεμικό Ναυτικό, ότι ορισμένοι ναύτες του αεροπλανοφόρου «Gerald R. Ford», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους, έριξαν σκόπιμα φανέλες στις τουαλέτες για να θέσουν εκτός λειτουργίας το σύστημα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τον εν λόγω συνταξιούχο συνταγματάρχη, το πλήρωμα, το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα για περίπου 10 μήνες χωρίς διακοπή (σ.σ. θεωρείται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για συνεχόμενη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου), «είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένο, και αυτή η δυσαρέσκεια εκδηλώνεται με πρωτοφανείς τρόπους».

Τα βίντεο που πιστοποιούσαν βλάβες στο σύστημα αποχέτευσης είχαν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος απόστρατος είχε αναφέρει πως η επιμελητεία, οι επιδιορθώσεις και τα logistics έχουν καταστεί ιδιαίτερα προβληματικά στην περιοχή, καθώς χώρες που ήταν φιλικές προς την φιλοξενία των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, πλέον είχαν κλείσει τα λιμάνια τους.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης

«Το πλήρωμα του πλοίου επιθεωρεί και ανακαινίζει τους χώρους που έχουν πληγεί, ενώ διερευνάται η αιτία της πυρκαγιάς», δήλωσε εκπρόσωπος του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο USNI News. «Το πλοίο συνεχίζει να επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτελώντας αποστολές της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ προς υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury» συμπλήρωσε πριν την αναχώρηση.

Η ζημιά από τον καπνό επεκτάθηκε και στις κουκέτες, αναγκάζοντας το Ναυτικό να αφαιρέσει 1.000 στρώματα από το μελλοντικό USS John F. Kennedy (CVN-79) στο Newport News της Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να τα στείλει στο Ford, σύμφωνα με πληροφορίες του USNI News.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης συγκεντρώσει σχεδόν 2.000 φόρμες και άλλα είδη ένδυσης για να τα διανείμει στο πλήρωμα, καθώς πολλοί ναύτες δεν μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους, με τις περισσότερες υπηρεσίες πλυντηρίου να είναι εκτός λειτουργίας, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

«Λόγω της πυρκαγιάς, χάθηκαν αρκετοί χώροι διαμονής και, κατά συνέπεια, περισσότερες από 100 κουκέτες», δήλωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στο USNI News. «Έχει ήδη καταρτιστεί άμεσο σχέδιο για την προμήθεια κρεβατιών. Η ανθεκτικότητα και η ψυχική δύναμη των ναυτικών μας επέτρεψαν στο USS Gerald R. Ford (CVN 78) να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις».