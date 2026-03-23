Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 22:06

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Το USS Gerald R. Ford βρίσκεται σε ναυτική βάση στη Μεσόγειο Θάλασσα για επισκευές και συντήρηση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ford έφτασε τη Δευτέρα στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης των ΗΠΑ στο Σούδα, στο ελληνικό νησί της Κρήτης, μετά από επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανέφερε ο 6ος Στόλος των ΗΠΑ σε δήλωση την ίδια ημέρα. Λειτουργούσε στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, της συνεχιζόμενης κοινής αμερικανικής και ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Η στάση στο λιμάνι της Ελλάδας επιτρέπει στο αεροπλανοφόρο να «υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό», ανέφερε ο 6ος Στόλος, προσθέτοντας ότι το Ford παραμένει «πλήρως επιχειρησιακό». Το Ιράν έχει ανακοινώσει πως αυτό έπληξε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο του σαμποτάζ από μέλη του πληρώματος.

Η άφιξη του Gerald Ford στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης του Κόλπου Σούδας ακολουθεί μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Μαρτίου στους κύριους χώρους πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως την ίδια ημέρα, ανέφερε το αμερικανικό ναυτικό. Έτερες πηγές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (ΝΥΤ και άλλοι) έκαναν λόγο για «επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς διάρκειας 30 ωρών»

Τραυματισμοί και εισπνοή καπνού στο αεροπλανοφόρο από την πυρκαγιά

Τρεις ναύτες που επέβαιναν στο πλοίο τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς. Κανένας από τους τραυματισμούς δεν ήταν απειλητικός για τη ζωή, και δύο από τους ναύτες έχουν επιστρέψει εν τω μεταξύ στα καθήκοντά τους, ενώ ο τρίτος βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση την περασμένη εβδομάδα, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το πλοίο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές έχουν δώσει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς, αναφέροντας μόνο ότι διεξάγεται έρευνα. Η πυρκαγιά δεν επηρέασε το σύστημα πρόωσης του πλοίου, για αυτό και μπόρεσε να συνεχίσει την αποστολή του. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει επιβεβαιώσει αν η πυρκαγιά επηρέασε τους χώρους διαμονής του πληρώματος, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει εκτοπίσει εκατοντάδες ναυτικούς, καταστρέφοντας κλινοσκεπάσματα και προσωπικά αντικείμενα.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 600 μέλη του πληρώματος είχαν εκτοπιστεί λόγω της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να κοιμούνται στο πάτωμα και πάνω σε τραπέζια. Χρειάστηκαν περισσότερες από 30 ώρες για να σβήσει πλήρως η πυρκαγιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times. Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σε σχέση με την πυρκαγιά.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο αναχώρησε από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στα τέλη Ιουνίου με σχεδόν 4.500 άτομα πλήρωμα, βρίσκεται σε αποστολή εδώ και εννέα μήνες. Ενδιαφέρον έχει πως ερευνάται το ενδεχόμενο του σκόπιμου σαμποτάζ από δυσαρεστημένους ναύτες και για αυτό και θα εκκινήσει έρευνα από εξειδικευμένους ερευνητές. Στο ίδιο αεροπλανοφόρο ερευνάται αν έγινε σκόπιμο σαμποτάζ και στις τουαλέτες, ώστε να επιστρέψει για επιδιορθώσεις στη Σούδα.

Τα προβλήματα στην αποχέτευση πριν αποπλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα

Ο Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ, ανέφερε, σύμφωνα με πηγές του στο Πολεμικό Ναυτικό, ότι ορισμένοι ναύτες του αεροπλανοφόρου «Gerald R. Ford», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους, έριξαν σκόπιμα φανέλες στις τουαλέτες για να θέσουν εκτός λειτουργίας το σύστημα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τον εν λόγω συνταξιούχο συνταγματάρχη, το πλήρωμα, το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα για περίπου 10 μήνες χωρίς διακοπή (σ.σ. θεωρείται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για συνεχόμενη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου), «είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένο, και αυτή η δυσαρέσκεια εκδηλώνεται με πρωτοφανείς τρόπους».

Τα βίντεο που πιστοποιούσαν βλάβες στο σύστημα αποχέτευσης είχαν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος απόστρατος είχε αναφέρει πως η επιμελητεία, οι επιδιορθώσεις και τα logistics έχουν καταστεί ιδιαίτερα προβληματικά στην περιοχή, καθώς χώρες που ήταν φιλικές προς την φιλοξενία των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, πλέον είχαν κλείσει τα λιμάνια τους.

Οι εργασίες επιδιόρθωσης

«Το πλήρωμα του πλοίου επιθεωρεί και ανακαινίζει τους χώρους που έχουν πληγεί, ενώ διερευνάται η αιτία της πυρκαγιάς», δήλωσε εκπρόσωπος του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο USNI News. «Το πλοίο συνεχίζει να επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτελώντας αποστολές της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ προς υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury» συμπλήρωσε πριν την αναχώρηση.

Η ζημιά από τον καπνό επεκτάθηκε και στις κουκέτες, αναγκάζοντας το Ναυτικό να αφαιρέσει 1.000 στρώματα από το μελλοντικό USS John F. Kennedy (CVN-79) στο Newport News της Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να τα στείλει στο Ford, σύμφωνα με πληροφορίες του USNI News.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης συγκεντρώσει σχεδόν 2.000 φόρμες και άλλα είδη ένδυσης για να τα διανείμει στο πλήρωμα, καθώς πολλοί ναύτες δεν μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους, με τις περισσότερες υπηρεσίες πλυντηρίου να είναι εκτός λειτουργίας, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

«Λόγω της πυρκαγιάς, χάθηκαν αρκετοί χώροι διαμονής και, κατά συνέπεια, περισσότερες από 100 κουκέτες», δήλωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στο USNI News. «Έχει ήδη καταρτιστεί άμεσο σχέδιο για την προμήθεια κρεβατιών. Η ανθεκτικότητα και η ψυχική δύναμη των ναυτικών μας επέτρεψαν στο USS Gerald R. Ford (CVN 78) να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις».

Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΠΑ: Εντολή για παύση εχθροπραξιών 5 ημερών έδωσε ο Τραμπ – Το Ιράν απαντά ότι απλώς «υποχώρησε»
Κόσμος 23.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εντολή για παύση των εχθροπραξιών, βασίστηκε στις συνομιλίες που είχε τις τελευταίες δυο ημέρες με το Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε και εποικοδομητικές.

Συγχαρητήρια Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του – Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας
Κόσμος 23.03.26

Σε συγχαρητήριο μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την εμβάθυνση της μεταξύ τους στρατηγικής σχέσης

Ο πρωθυπουργός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων και της ιστορικής ήττας: Ποιος ήταν ο Λιονέλ Ζοσπέν
Άνθρωπος του «τρίτου δρόμου» 23.03.26

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, άφησε το πολιτικό του αποτύπωμα με τη θέσπιση της 35ωρης εβδομάδας εργασίας, αλλά και με μία από τις πιο ιστορικές ήττες της γαλλικής Αριστεράς

Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Κόσμος 23.03.26

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Εκκληση κρατούμενου σε φυλακή Ιράν: «Στάρμερ βγες μπροστά και αμφισβήτησε τις κατηγορίες»
Κόσμος 23.03.26

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο σε δεκαετή ποινή φυλάκισης αφότου το Ιράν τους κατηγόρησε ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Βρετανίας και του Ισραήλ. Το ζευγάρι έχει επανειλημμένως αρνηθεί τις κατηγορίες.

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

