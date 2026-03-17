Την ερχόμενη εβδομάδα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford θα επιστρέψει στη Σούδα για επισκευές

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ερυθρά Θάλασσα για να υποβληθεί σε επισκευές στη βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Κρήτη, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα και απαιτούσε αρκετές ώρες προσπάθειας για τον έλεγχο των ζημιών, όπως αναφέρει το USNI News, του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Το Ford θα μεταβεί στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης του Κόλπου Σούδας για επισκευές που θα διαρκέσουν περισσότερο από μία εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο USNI News την Τρίτη.

Η πυρκαγιά της 12ης Μαρτίου, η οποία ξέσπασε στο πλυντήριο της πρύμνης, οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση που ανάγκασε τους ναυτικούς να μετακινηθούν σε διάφορα σημεία του αεροπλανοφόρου και διακόπηκε η λειτουργία του πλοίου, όπως επιβεβαίωσε η πηγή στο Ναυτικό Ινστιτούτο.

Ένας ναύτης μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, αφού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών περιορισμού της πυρκαγιάς και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ δύο άλλοι έλαβαν ιατρική περίθαλψη για εκδορές, ανέφερε άλλος αξιωματούχος στο USNI News. Πάνω από 200 ναύτες έλαβαν ιατρική περίθαλψη για εισπνοή καπνού και επέστρεψαν στα καθήκοντά τους, ανέφεραν στο USNI News δύο πηγές που είναι ενήμερες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο Ford, ξεκίνησε κατά τις ΗΠΑ από τον χώρο των πλυντηρίων

«Το πλήρωμα του πλοίου επιθεωρεί και ανακαινίζει τους χώρους που έχουν πληγεί, ενώ διερευνάται η αιτία της πυρκαγιάς», δήλωσε εκπρόσωπος του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο USNI News. «Το πλοίο συνεχίζει να επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, εκτελώντας αποστολές του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ προς υποστήριξη της Επιχείρησης «Epic Fury»».

Η ζημιά από τον καπνό επεκτάθηκε στις κουκέτες, αναγκάζοντας το Πολεμικό Ναυτικό να αφαιρέσει 1.000 στρώματα από το υπό κατασκευή USS John F. Kennedy στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να τα στείλει στο Ford.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης συγκεντρώσει σχεδόν 2.000 φόρμες και άλλα είδη ένδυσης για να τα διανείμει στο πλήρωμα, καθώς πολλοί ναύτες δεν μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους, με τις περισσότερες υπηρεσίες πλυντηρίου να είναι εκτός λειτουργίας, όπως επιβεβαίωσε πηγή στο USNI News. Οι αρχικές αναφορές σχετικά με την πυρκαγιά υποδείκνυαν ότι το Ford θα χρειαζόταν επισκευές σαν να κατασκευάζεται από την αρχή. Από το κύτος.

Η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την πυρκαγιά τη Δευτέρα. Μια πηγή ανέφερε στο Ναυτικό Ινστιτούτο ότι οι προσπάθειες περιορισμού της ζημιάς, όπως η διασφάλιση ότι η πυρκαγιά δεν είχε εξαπλωθεί, διήρκεσαν περισσότερο από μία ημέρα – και όχι ότι η πυρκαγιά διήρκεσε 30 ώρες, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Times.