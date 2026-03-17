Ιράν: Για 30 ώρες έκαιγε η φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford
Σύμφωνα με τους New York Times οι φλόγες που ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, έκαιγαν για περισσότερες από 30 ώρες.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στον κύριο χώρο πλυντηρίων του πλοίου την περασμένη Πέμπτη. Όταν η πυρκαγιά κατασβέστηκε, περισσότεροι από 600 ναυτικοί και μέλη του πληρώματος είχαν χάσει τα κρεβάτια τους και έκτοτε κοιμούνται στο πάτωμα και πάνω σε τραπέζια, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους, ανέφεραν αξιωματούχοι.Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι δύο ναυτικοί έλαβαν ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους». Άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο ανέφεραν ότι δεκάδες στρατιωτικοί υπέστησαν εισπνοή καπνού.
Το αμερικανικό ναυτικό εμμένει στα περί «μη στρατιωτικού ατυχήματος».
Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.
Το USS Gerald R. Ford Read ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ειδικοί εξηγούν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα. Τα προγράμματα συντήρησης συντονίζονται αυστηρά σε ολόκληρο το στόλο, και η παράταση της αποστολής ενός αεροσκάφους μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας.
