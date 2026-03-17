Η πυρκαγιά ξέσπασε στον κύριο χώρο πλυντηρίων του πλοίου την περασμένη Πέμπτη. Όταν η πυρκαγιά κατασβέστηκε, περισσότεροι από 600 ναυτικοί και μέλη του πληρώματος είχαν χάσει τα κρεβάτια τους και έκτοτε κοιμούνται στο πάτωμα και πάνω σε τραπέζια, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους, ανέφεραν αξιωματούχοι.Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι δύο ναυτικοί έλαβαν ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους». Άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο ανέφεραν ότι δεκάδες στρατιωτικοί υπέστησαν εισπνοή καπνού.

Το αμερικανικό ναυτικό εμμένει στα περί «μη στρατιωτικού ατυχήματος».

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.