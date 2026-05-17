Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε στην επισφαλή κατάπαυση πυρός στο Ιράν σε κυβερνητική συνεδρίαση, λέγοντας: «Τα μάτια μας είναι επίσης ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν. Θα μιλήσω σήμερα, όπως κάνω κάθε λίγες μέρες, με τον φίλο μας Πρόεδρο Τραμπ».

«Σίγουρα θα ακούσω εντυπώσεις από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα πράγματα. Φυσικά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο», είπε.

Οι New York Times ανέφεραν το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συμμετέχουν σε «εντατικές προετοιμασίες» για την ανανέωση των επιθέσεων στο Ιράν εν αναμονή της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σενάρια για ανανέωση των επιθέσεων

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις, οι επιθέσεις είναι πιθανόν να επικεντρωθούν σε στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να σταλούν στρατεύματα Ειδικών Επιχειρήσεων επί τόπου για να ανακτήσουν πυρηνικό υλικό που είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, πρόσθεσαν. Αρκετά εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο.

Μια τέτοια επιχείρηση θα χρειαζόταν επίσης χιλιάδες υποστηρικτικά στρατεύματα, τα οποία πιθανότατα θα σχημάτιζαν μια περίμετρο ασφαλείας και θα μπορούσαν να συρθούν σε μάχη με ιρανικά στρατεύματα. Αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει μερικούς από τους 5.000 πεζοναύτες και 2.000 αλεξιπτωτιστές που βρίσκονται στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι του στρατού αναγνώρισαν ότι αυτή η επιχείρηση ενέχει τον κίνδυνο να υπάρξουν σημαντικές απώλειες σε στρατιώτες.

Ένα άλλο σενάριο που επανέρχεται είναι μία πιθανή απόπειρα κατάληψης του νησιού Χαργκ, ενός βασικού κόμβου για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αν και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιθανότατα θα χρειαστούν πρόσθετες χερσαίες δυνάμεις για να το κρατήσουν.

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη με στόχο να «διευκολύνει» τις προσπάθειες διεξόδου.

Νωρίτερα σήμερα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν «ουσιαστικές παραχωρήσεις» των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον υπέβαλε έναν κατάλογο πέντε σημείων, ο οποίος περιλάμβανε το αίτημα να διατηρήσει το Ιράν σε λειτουργία μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση και να μεταφέρει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσφέρουν καμία απτή παραχώρηση, επιθυμούν να αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα

Την ώρα που η εκεχειρία για το Ιράν βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί, το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του στον Λίβανο αλλά και στη Γάζα εξαπολύοντας θανατηφόρες επιθέσεις σε δομές υγείας και σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ειδικότερα ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε μια κοινοτική κουζίνα στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, κοντά στο νοσοκομείο Αλ Άκσα, σκοτώνοντας τρία άτομα.

Νωρίτερα, ένα άτομο σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Στη Μπέιτ Λαχίγια, ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ισραηλινή επίθεση.