Ιταλία: Βίντεο σοκ από την επίθεση στη Μόντενα – Δύο τραυματίες ακρωτηριάστηκαν
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη Μόντενα - Σήμερα θα επισκεφθούν την πόλη η Μελόνι και ο πρόεδρος Ματαρέλα
- Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)
- Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
- Σταθερό το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ακίνητα στην Αττική – Τι αναζητούν
- Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοκ στη Μόντενα στην Ιταλία έχει προκαλέσει η επίθεση οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά αρκετοί πολίτες.
Δύο από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε επέμβαση ακρωτηριασμού των κάτω άκρων ενώ μια γυναίκα 55 ετών παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημα και τη βιτρίνα καταστήματος.
Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.
Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι. O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας.
Η στιγμή που αφοπλίζουν τον δράστη
Italie / Modena : Luca Signorelli est le héros italien qui a arrêté la folie meurtrière d’un terroriste.pic.twitter.com/NxHcd7B3fg
— Nath-K (@KaanNathalie) May 16, 2026
Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.
- Ανακοίνωση της ΑΕΚ πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
- Ιταλία: Βίντεο σοκ από την επίθεση στη Μόντενα – Δύο τραυματίες ακρωτηριάστηκαν
- «Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
- Stoiximan GBL: Συνέχεια στα play offs με Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός και Άρης Betsson – ΑΕΚ
- Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής για τα πατίνια: «Χρειάζονται κανόνες που προστατεύουν όλους»
- Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
- Eurovision 2026: Ποια είναι η Ντάρα που χάρισε στη Βουλγαρία την ιστορική νίκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις