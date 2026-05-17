Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ από την Κίνα, μετά τη ραγδαία άνοδο των τιμών πετρελαίου που έδωσαν την ευκαιρία σε έναν κινεζικό κατασκευαστή ηλεκτρικών σκούτερ να λάμψει.

Η Yadea, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως κατασκευαστής σκούτερ και μοτοσικλετών με μπαταρία, έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση των πωλήσεων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αμερική από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό φέτος αναμένεται να είναι περίπου 70% υψηλότερες σε σχέση με το 2025.

«Ο όγκος των παραγγελιών αυξάνεται σε όλες αυτές τις περιοχές», δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Yadea, Wang Jiazhong, στους Financial Times στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Wuxi, στην ανατολική Κίνα.

Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια ηλεκτρικά σκούτερ στην Κίνα

Από το Ιράν στην Κίνα

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που οφείλονται στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν επίσης ωθήσει τον όμιλο, ο οποίος είναι εισηγμένος στο Χονγκ Κονγκ, να επιταχύνει τις προσπάθειες επέκτασής του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, στοχεύοντας σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για εμάς να εισέλθουμε στην αγορά και να κατευθύνουμε τους καταναλωτές προς τη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων μας, καθώς μπορούν να αισθανθούν ξεκάθαρα πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των καυσίμων», σημείωσε ο Wang.

Η Yadea είναι επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ευρύτερης τάσης των κινεζικών κατασκευαστών καθαρών τεχνολογιών να επεκτείνονται επιθετικά στο εξωτερικό, καθώς η εγχώρια ανάπτυξη εξασθενεί.

Τον Μάρτιο, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι έχει θέσει ως στόχο τις πωλήσεις 450.000 οχημάτων στο εξωτερικό για φέτος, από 310.000 που ήταν προηγουμένως. Σχεδιάζει να προσθέσει έως και 10.000 σημεία πώλησης στο εξωτερικό το 2026, τα οποία θα προστεθούν στα 3.700 που διαθέτει ήδη.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Αυτό μπορεί να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 15% της παγκόσμιας αγοράς δικύκλων πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου για τις Καθαρές Μεταφορές, υπογραμμίζοντας το τεράστιο δυναμικό για παγκόσμια ανάπτυξη.

Όσον αφορά την Yadea, οι αγορές του εξωτερικού αντιπροσώπευαν μόνο περίπου το 2% των πωλήσεων πέρυσι. Σύμφωνα με αναλυτές της Citi, η διοίκηση έχει δηλώσει στους επενδυτές ότι αναμένει η κερδοφορία στο εξωτερικό να ξεπεράσει εκείνη της εγχώριας αγοράς μακροπρόθεσμα.

Η Yadea διαθέτει έξι εργοστάσια στην Κίνα, όπου έχει πουλήσει μέχρι σήμερα περίπου 100 εκατομμύρια δίκυκλα, καθώς και εργοστάσια στο Βιετνάμ, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, την Τουρκία, τη Βραζιλία και το Μεξικό.

Ο Wang δήλωσε ότι η παραγωγή εντός ή κοντά σε βασικές ξένες αγορές ήταν απαραίτητη για την αποφυγή δασμών στις κινεζικές εξαγωγές. Η Yadea σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο στην Ουγγαρία «καθώς αυξάνεται η ευρωπαϊκή ζήτηση».

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά σκούτερ μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα

Ποια είναι η Yadea από την Κίνα

Η στροφή προς το εξωτερικό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους ιδρυτές του ομίλου, το ζευγάρι Dong Jinggui και Qian Jinghong.

Ο Dong, ο οποίος γεννήθηκε το 1970 σε μια φτωχή περιοχή της αγροτικής Anhui στην ανατολική Κίνα, εκπαιδεύτηκε στη συντήρηση μοτοσικλετών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας και αργότερα εργάστηκε σε ένα εργοστάσιο μοτοσικλετών στο Wuxi.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ζευγάρι δοκίμασε τις δυνάμεις του στη διαχείριση ενός εστιατορίου που σερβίρει τοπικά πιάτα για τους εργάτες, όπως νουντλς και χοιρινό κοκκινιστό. Η Qian δήλωσε αργότερα στα τοπικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι, ενώ η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη, η πίεση της εργασίας από τις 4 το πρωί έως τα μεσάνυχτα την έκανε να χάσει βάρος κάτω από τα 40 κιλά και δεν μπορούσε πλέον να φροντίσει τη νεογέννητη κόρη της.

Ξεκίνησαν τη δραστηριότητα τους στον τομέα των μοτοσικλετών το 1997 στο Γουξί, προτού επεκταθούν αναλαμβάνοντας ένα ερειπωμένο κρατικό εργοστάσιο στην Τιαντζίν της βόρειας Κίνας. Όπως η εταιρεία κατασκευής μπαταριών CATL και ο γίγαντας των ηλεκτρικών οχημάτων BYD, η Yadea ήταν μεταξύ των εταιρειών που στράφηκαν νωρίς στις υποστηρικτικές πολιτικές του Πεκίνου για την ηλεκτροκίνηση των μεταφορών.

Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια ηλεκτρικά σκούτερ στην Κίνα, τα οποία, σύμφωνα με τον Wang, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 1,5 έως 2 οχήματα ανά νοικοκυριό, ενώ η μείωση του πληθυσμού θα περιορίσει την ανάπτυξη. Ανέφερε ότι η Yadea εξακολουθεί να προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της αναβαθμίζοντας τη γκάμα των προϊόντων της.

Η ευκαιρία του εξωτερικού

Στις αγορές του εξωτερικού που πλήττονται συχνά από ελλείψεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η Yadea εξετάζει το ενδεχόμενο να «δημιουργήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα», υπογράμμισε ο Wang.

«Σε χώρες με ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα στην Αφρική, ακόμη και η φόρτιση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να επηρεαστεί. Πραγματικά το βλέπω αυτό ως μια ευκαιρία».

Είπε ότι τα οχήματα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως εφεδρική πηγή ενέργειας για τα νοικοκυριά. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ με μπαταρία 4kWh «μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος – αρκετή για να λειτουργήσουν βασικές οικιακές συσκευές όπως τηλεόραση, ψυγείο ή να φορτιστούν τηλέφωνα».

Πηγή: OT

