newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.05.2026 | 17:08
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για περιοχές στον Λίβανο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Διεθνής Οικονομία 17 Μαΐου 2026, 07:00

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προσωρινά τη ρευστότητα που προέρχεται από τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την κάλυψη άλλων τρεχουσών προϋπολογιστικών δαπανών. Τη διευκρίνιση αυτή έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης, Ραφαέλε Φίτο, στον απόηχο των αποκαλύψεων ότι η Ισπανία διοχέτευσε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια αυτά για την πληρωμή συντάξεων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ιταλός επίτροπος εξήγησε ότι οι Βρυξέλλες αναλύουν τη σχετική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ισπανίας, η οποία κατέγραψε ότι το 2024 η κυβέρνηση της χώρας χρησιμοποίησε «πλεονάζοντα» ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 2,389 δισ. ευρώ για συνταξιοδοτικές δαπάνες. «Αν και η καταβολή συντάξεων και άλλες μορφές τρεχουσών δαπανών δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Ανάκαμψης, είναι εφικτό για τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν προσωρινά τη ρευστότητα των εκταμιεύσεων για την κάλυψη άλλων αναγκών του προϋπολογισμού», δήλωσε ο κ. Φίτο. Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτού του είδους οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων.

Το ισπανικό Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε μεν με θετική γνωμοδότηση τον Γενικό Λογαριασμό του Κράτους για το 2024, ωστόσο εντόπισε αυτή τη διαφοροποίηση στη χρήση των κονδυλίων, αποδίδοντάς την στην απουσία εγκεκριμένου κρατικού προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο έτος. Από την πλευρά τους, τα ισπανικά Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας υπεραμύνθηκαν της νομιμότητας της κίνησης, διαβεβαιώνοντας ότι το σύνολο των πόρων του σχεδίου ανάκαμψης θα κατευθυνθεί κανονικά στις προγραμματισμένες επενδύσεις.

Κοινή πρακτική στην Ε.Ε. οι τρέχουσες δαπάνες

Η περίπτωση της Ισπανίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2020-2025, η Μαδρίτη έχει κατευθύνει συνολικά 10,238 δισ. ευρώ σε τρέχουσες δαπάνες, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,6% των 55,092 δισ. ευρώ που έχει λάβει μέχρι στιγμής σε επιδοτήσεις.

Η πρακτική αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όλα τα κράτη-μέλη (για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) έχουν αξιοποιήσει μέρος των κονδυλίων με αυτόν τον τρόπο. Συνολικά στην Ε.Ε., το 26% των επιδοτήσεων που έχουν ήδη δοθεί στις χώρες –δηλαδή 61,921 δισ. ευρώ– έχει απορροφηθεί από τρέχουσες δαπάνες (στις οποίες η Eurostat περιλαμβάνει μισθούς, ενδιάμεση κατανάλωση, κοινωνικές παροχές και πληρωμές τόκων).

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Φινλανδία, η οποία έως το τέλος του 2025 είχε κατευθύνει το 83,5% των επιδοτήσεών της σε τρέχουσες δαπάνες, και ακολουθούν η Σουηδία (69,4%), η Δανία (52,7%), το Βέλγιο (46,6%) και η Γερμανία (44,2%).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

Γεώργιος Μαζιάς
Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Τα στοιχήματα των επενδυτών δείχνουν αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 - Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Η «περίεργη» είδηση για την Κούβα και τα στρατιωτικά drones εναντίον αμερικανικών στόχων

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύνταξη
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Σύνταξη
Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Cruise collection 2027 17.05.26

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Σύνταξη
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Φορολογικές δηλώσεις 17.05.26

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Σύνταξη
Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα

Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies