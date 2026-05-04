Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
04.05.2026 | 17:36
Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
Κομισιόν για νέες απειλές Τραμπ για δασμούς: «Όταν υπογράφεις συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις»
Διεθνής Οικονομία 04 Μαΐου 2026, 15:33

«Η ΕΕ θα κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές της εάν ο Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του για τους δασμούς», είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Τη σταθερότητα της ΕΕ στις συμφωνίες που υπογράφει, αλλά και την τήρηση όλων των νομοθετικών διαδικασιών προέταξε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ, απαντώντας σε ερώτηση για τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά.

«Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι «από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις. Η δουλειά μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες».

Ο κ. Ρενιέ επισήμανε με νόημα πως «δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε από αυτό το βήμα ότι παραμένουμε πολύ ήρεμοι, συγκεντρωμένοι στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης προς όφελος των εταιρειών μας και των πολιτών μας».

Συνομιλίες Κομισιόν με ΗΠΑ

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας πως «παραμένουμε σε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, για να ζητήσουμε σαφήνεια σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις».

Τέλος ο κ. Ρενιέ τόνισε ότι θα υπάρξει Ευρωπαϊκή απάντηση, αν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν τις απειλές τους. «Αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Κόσμος
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σύνταξη
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναβρασμός 04.05.26

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Σύνταξη
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σύνταξη
Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

