Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε χθες Παρασκευή στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, τονίζοντας «πως θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ» (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Yves Herman/Reuters).

«Η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της» και διατηρεί «ανοιχτές τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της»

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (…)

»Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση «δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία» με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

«Θα ανοίξουν σύντομα»

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, ο δασμός 25% θα εφαρμοστεί από την ερχόμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι για να μην υφίστανται δασμούς οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, θα πρέπει να παράγουν τα αυτοκίνητά τους στις ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στην προσωπική του πλατφόρμα, έγραψε επίσης ότι ήδη κατασκευάζονται εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων και φορτηγών στη χώρα του, τα οποία «θα ανοίξουν σύντομα».