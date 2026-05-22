Υγεία 22 Μαΐου 2026, 06:00

Προκαλούν τα καπέλα τριχόπτωση; Μύθοι και αλήθειες

Τι δείχνουν οι έρευνες, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από την τριχόπτωση

Μάρθα Καϊτανίδη
Τα καπέλα δεν είναι απλά αξεσουάρ. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως τα φορούν για να προστατευτούν από το κρύο, τη ζέστη και την υπεριώδη ακτινοβολία. Ενώ χρησιμοποιούνται για αισθητικούς και πρακτικούς λόγους, ορισμένοι ανησυχούν ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση. Τι ισχύει όμως;

Το υπερβολικό χτένισμα/βούρτσισμα είναι επιβαρυντικό για τα άτομα που χάνουν τα μαλλιά τους εξαιτίας κάποιας πάθησης

Η έρευνα για το θέμα είναι περιορισμένη και τα ευρήματα των μελετών ανάμεικτα. Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν προκαλεί άμεσα τριχόπτωση, συμβάλλει όμως στην εμφάνισή της και κυρίως στην επιδείνωσή της.

«Η απώλεια μαλλιών είναι μια καθημερινή εμπειρία όλων. Ενώ η πτώση έως 100 τριχών την ημέρα είναι φυσιολογική, υπάρχουν περιστάσεις που η τριχόπτωση είναι εντονότερη και τα μαλλιά αρχίζουν να αραιώνουν. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε γενετικούς λόγους, ψυχολογικές αιτίες, ορμονικές ανισορροπίες, αυτοάνοσα νοσήματα, ιατρικές παθήσεις, διατροφικές ελλείψεις και φάρμακα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που προκαλείται από λανθασμένους χειρισμούς και στυλιστικές συνήθειες», εξηγεί ο δερματολόγος – αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Για παράδειγμα, το υπερβολικό χτένισμα/βούρτσισμα είναι επιβαρυντικό για τα άτομα που χάνουν τα μαλλιά τους εξαιτίας κάποιας πάθησης που εξασθενεί τη συγκράτηση των τριχών. Το ίδιο ισχύει για τα χτενίσματα που ασκούν υπερβολική πίεση στους θυλάκους, όπως σφιχτές πλεξούδες, κότσοι και αλογοουρές. Η τριχόπτωση που οφείλεται σε αυτούς τους λόγους (μακροχρόνια ή επαναλαμβανόμενη τάση, η οποία βλάπτει τους θυλάκους των τριχών) ονομάζεται αλωπεκία από έλξη.

Η χρήση καπέλου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτού του είδους της τριχόπτωσης. Για παράδειγμα, καπέλα που στερεώνονται στο κεφάλι με χτενάκια ή τσιμπιδάκια (π.χ. καπέλα νοσοκόμας ή άλλα σκληρά καπέλα εργασίας) είναι πιθανόν να προκαλέσουν αλωπεκία, η οποία είναι αναστρέψιμη στα αρχικά στάδια, αλλά με την πάροδο του χρόνου είναι πιθανόν να εξελιχθεί σε μόνιμη κατάσταση.

Γιατί τότε τα καπέλα σχετίζονται με την τριχόπτωση;

Μια πολύ απλή εξήγηση είναι ο αριθμός των τριχών που μένουν στο καπέλο όταν αφαιρείται από το κεφάλι. Ο συσχετισμός χρήσης καπέλου και τριχόπτωσης είναι εύλογος, όμως τις περισσότερες φορές αυτές που μένουν στο καπέλο είναι μερικές από τις 50-100 τρίχες που οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν κάθε μέρα στο πλαίσιο του φυσιολογικού κύκλου ανάπτυξης της τρίχας. Εάν οι τρίχες δεν έχουν απομακρυνθεί για λίγες ημέρες συσσωρεύονται στο καπέλο, δίνοντας την ψευδή εντύπωση υπερβολικής τριχόπτωσης.

Ενας από τους πιο επίμονους μύθους είναι ότι τα καπέλα εμποδίζουν τη ροή του αίματος. Αλλά, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται ευρέως, δεν περιορίζουν σημαντικά τη ροή του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής όταν εφαρμόζουν κανονικά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Οταν είναι υπερβολικά στενά, φοριούνται για παρατεταμένες περιόδους ή είναι κατασκευασμένα από υλικά που παγιδεύουν τη θερμότητα και την υγρασία, μπορεί να οδηγήσουν σε παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής, όπως η θυλακίτιδα.

Αυτή η πολύ συχνή λοίμωξη του δέρματος εμφανίζεται όταν βακτήρια, ιδρώτας και λιπαρότητα συσσωρεύονται και φράζουν τους θυλάκους των τριχών, οδηγώντας σε φλεγμονή και ερεθισμό του τριχωτού της κεφαλής. Η επίμονη θυλακίτιδα μπορεί να προκαλέσει ουλές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν αιτία τριχόπτωσης. Θυλακίτιδα και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι οι δύο συχνότερες παθήσεις που μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επηρεάσουν την ποσότητα των μαλλιών εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Απαραίτητο το καλοκαίρι

Επομένως, η πιθανότητα πρόκλησης τριχόπτωσης λόγω της χρήσης καπέλου είναι πολύ μικρή. «Οσοι έχουν το δίλημμα εάν πρέπει ή δεν πρέπει να φορούν καπέλο, η απάντηση είναι θετική. Ειδικά τους μήνες με έντονο ήλιο, τα καπέλα προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία βλάπτει τα μαλλιά και συμβάλλει στην αραίωση».

Πρέπει, όμως, να τηρούνται ορισμένοι κανόνες:

• να έχουν κανονική εφαρμογή και να μη σφίγγουν στο τριχωτό για να αποφεύγεται η περιττή πίεση στα τριχοθυλάκια,

• να είναι κατασκευασμένα από μαλακά, αναπνεύσιμα υλικά για να μειώνεται η τριβή – υλικά όπως το βαμβάκι και το μπαμπού είναι απαλά και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ερεθισμού,

• να πλένονται τακτικά για να απομακρύνονται ρύποι και ιδρώτας ώστε να μην αναπτύσσονται βακτήρια,

• να φοριούνται σε καθαρά μαλλιά.

«Εάν παρά την τήρηση αυτών των κανόνων η ποσότητα των τριχών που χάνονται καθημερινά προκαλεί ανησυχία, τότε πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος. Αρχικά, υπερσύγχρονα εργαλεία τεκμηριώνουν και ποσοτικοποιούν ψηφιακά την τριχόπτωση με ασύλληπτη ακρίβεια και στη συνέχεια αναζητούνται οι μηχανισμοί που προκαλούν την τριχόπτωση. Η κατανόηση της αιτίας είναι ζωτικής σημασίας για την εύρεση της σωστής θεραπείας, από τις πολλές και διαφορετικές που υπάρχουν, όπως τα τοπικά ή/και συστηματικά φάρμακα και η θεραπεία PRP», καταλήγει ο δρ Στάμου.

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Σε αναμονή οι ευρωπαίοι ασθενείς για νέες θεραπείες ίσως και πάνω από 3 χρόνια
Μελέτη 22.05.26

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Κόσμος 14.05.26

Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Να ανησυχούμε; 10.05.26

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Υγεία 09.05.26

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υγεία 09.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Υγεία 08.05.26

Ένας ειδικός αποκάλυψε ότι ο χανταϊός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μετά από ένα καταστροφικό και θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μελέτη 22.05.26

Εντείνονται οι ανισότητες πρόσβασης των ευρωπαίων ασθενών σε νέες θεραπείες, ενόσω αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι για φαρμακευτική δαπάνη στις άλλες χώρες του κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Fizz 22.05.26

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Επιστήμες 22.05.26

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Πίσω από τη σιγή ιχθύος του Μαξίμου, βρίσκονται οι μεθοδεύσεις για μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές, μέσω επίκλησης λόγων «εξωτερικής πολιτικής και άμυνας» και ανέβασμα της αναγκαίας πλειοψηφίας από τους 120 στους 151 βουλευτές, προκειμένου η κυβερνητική πλειοψηφία να στερήσει από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Γιάννης Μπασκάκης
Παρασκήνιο 22.05.26

Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, γιατί «αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα».

Κόσμος 22.05.26

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Κόσμος 22.05.26

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

130 συλλήψεις 22.05.26

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Κόσμος 22.05.26

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

