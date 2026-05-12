Αυξάνονται με ρυθμό 10% τα βιολογικά φάρμακα την τελευταία 12ετία
Οικονομία 12 Μαΐου 2026, 06:30

Αυξάνονται με ρυθμό 10% τα βιολογικά φάρμακα την τελευταία 12ετία

Τι πολιτικές φαρμάκου θα ευνοήσουν τις εξοικονομήσεις για τα συστήματα υγείας, χωρίς περιορισμούς στα φάρμακα και στους ασθενείς

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πάνω από τo 40% της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ευρώπη αφορά πλέον βιολογικές θεραπείες, έναντι ποσοστού 28% μια δωδεκαετία νωρίτερα, το 2014.

Αιτία είναι το γεγονός ότι οι βιολογικοί παράγοντες μεταμόρφωσαν κυριολεκτικά τη διαχείριση χρονίων και δύσκολων ασθενειών την τελευταία 20ετία, στοχεύοντας συχνά στην αιτία νόσων όπως ο διαβήτης, τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο καρκίνος.

Όμως το κόστος των φαρμάκων αυτών είναι αυξημένο λόγω πολύπλοκων διαδικασιών ανάπτυξης και παραγωγής, με αποτέλεσμα να ασκεί σοβαρές πιέσεις στα συστήματα υγείας της Ευρώπης, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξής τους κινείται σε ετήσια βάση στο 10%, έναντι 4% των χημικών (μη βιολογικών) φαρμάκων.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα φάρμακα είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα συστήματα υγείας για την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών, με αποτέλεσμα να εντείνεται το ενδιαφέρον για τα βιοομοειδή. Αυτά, αποτελούν βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι αναπτύσσονται μετά την απώλεια της αποκλειστικότητας του προϊόντος αναφοράς, είναι παρόμοια με το βιολογικό φάρμακο αναφοράς και δεν υπάρχουν κλινικά σημαντικές διαφορές στην ασφάλεια, την καθαρότητα και την δραστικότητα. Το όφελος της χρήσης τους περιλαμβάνει χαμηλότερο κόστος λόγω ανταγωνισμού, που συνεπάγεται αυξημένη πρόσβαση σε βιολογικές θεραπείες.

Χαρακτηριστικά, η εξοικονόμηση στα συστήματα υγείας της Ευρώπης ως τον Ιούλιο του 2025, έφτασε τα 75 δις. ευρώ, με τα 64 δις. ευρώ να αφορούν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τα υπόλοιπα 11 δις. ευρώ τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σε συνολική δαπάνη 253 δις. ευρώ το 2025, το 57% αφορούσε φάρμακα μικρών μορίων, το 39% πρωτότυπους βιολογικούς παράγοντες και το 5% βιοομοειδή.

Οι ασθενείς βασίζονται στην απρόσκοπτη συνέχιση της περίθαλψής τους και στην ισότιμη πρόσβαση σε βασικά φάρμακα.

Τα δεδομένα αυτά παραθέτει πρόσφατη μελέτη της εταιρείας μελετών IQVIA, με θέμα τη συμβολή των βιοομοειδών στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας της Ευρώπης, στην οποία επισημαίνεται ότι η στρατηγική σημασία των βιοομοειδών θα ενταθεί την ερχόμενη δεκαετία, καθώς κατά τα έτη 2025-2032, αναμένεται να χαθεί η αποκλειστικότητα σε 24 σημαντικούς βιολογικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος, οι μεταβολικές παθήσεις και ανοσοθεραπείες.

Την ίδια στιγμή η κλινική εμπιστοσύνη στα βιοομοειδή εδραιώνεται, παρά τις καθυστερήσεις στην ενημέρωση των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, ενώ παραμένουν και διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση και προμήθεια των βιολογικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και διαφορές στις εξοικονομήσεις πόρων ανά χώρα, ξεχωριστά.

Από το 2006, έχουν εγκριθεί βιοομοειδή που αντιστοιχούν σε 26 βιολογικά μόρια, και 98 βιοομοειδή από 42 βιοφαρμακευτικές είχαν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων  – ΕΜΑ.

Το περιβάλλον διάθεσης

Οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις και το όφελος πρόσβασης των ασθενών, όμως, επισημαίνει η έκθεση, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση της βιωσιμότητας της αγοράς βιοομοειδών στην Ευρώπη. Χωρίς ένα υποστηρικτικό και πολιτικό περιβάλλον που βασίζεται στην αγορά, υπάρχει ο κίνδυνος καθυστερήσεων στις κυκλοφορίες, μειωμένης συμμετοχής των παρασκευαστών ή ενοποίηση της αγοράς, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του ανταγωνισμού μεταξύ βιοομοειδών.

Μια βιώσιμη αγορά βιοομοειδών θα πρέπει να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους εταίρους του συστήματος υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης, ταχύτερης πρόσβασης των ασθενών, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα μέσω των προσιτών τιμών.

Για τη βιομηχανία, η βιωσιμότητα συνεπάγεται ένα εμπορικά βιώσιμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις συνεχείς επενδύσεις και διατηρεί μια ποικιλόμορφη βάση παραγωγών ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Ο επενδυτικός ορίζοντας μπορεί να είναι μακρύς και το κόστος υψηλό για τους παραγωγούς βιοομοειδών, επομένως ένα βιώσιμο περιβάλλον είναι κρίσιμο.

Για την αξιολόγηση αυτής της δυναμικής βιωσιμότητας των βιοομοειδών, η μελέτη εφαρμόζει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης, 16 παραμέτρων σε οκτώ κατηγορίες, όπως οι κανονισμοί πρόσβασης και επιστροφών, οι κανόνες τιμολόγησης και η δυναμική, τα κίνητρα, οι μηχανισμοί της αγοράς, αποθήκευσης και προμήθειας, των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των πρακτικών συνταγογράφησης, της ανταγωνιστικής δομής και της απόδοσης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η τυποποιημένη κλίμακα βαθμολόγησης επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ χωρών και επισημαίνει τα δομικά πλεονεκτήματα, τις ευπάθειες και τις ευκαιρίες για μεταρρύθμιση.

Η κατάλληλη πολιτική

Η έκθεση καταλήγει ότι μέτριες ή μικρές πιέσεις στην τιμολόγηση, προμήθειες από πολλαπλούς προμηθευτές και άλλα κίνητρα υιοθέτησης βιοομοειδών μπορεί να ευνοήσουν περισσότερο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων, ενώ πολιτικές που εστιάζουν στη συμπίεση των τιμών και στις περιοριστικές προσφορές κινδυνεύουν να μειώσουν τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν την ευπάθεια της προσφοράς.

Αντίστοιχα, επιθετικές πολιτικές, όπως οι υποχρεωτικές μειώσεις τιμών, οι τιμές αναφοράς και οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawbacks), παρατηρούνται σε αρκετές χώρες. Οι πολιτικές αυτές, ενώ στοχεύουν στη διασφάλιση προσιτών τιμών και διασφάλιση των προϋπολογισμών, η σωρευτική τους επίδραση μπορεί ακούσια να δημιουργήσει καθοδικές σπείρες τιμών, να καθυστερήσει την είσοδο βιοομοειδών και να αποθαρρύνει τη συμμετοχή των παραγωγών εταιρειών.

Διαγωνισμοί με έναν μόνο προμηθευτή και μοντέλα προμήθειας που βασίζονται μόνο στην τιμή περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ μειωμένα κίνητρα συνταγογράφησης μειώνουν τη συστηματική χρήση βιοομοειδών σε πολλές χώρες. Εξαίρεση παραμένουν οι χώρες που στρέφονται σε μοντέλα πολλαπλών προμηθευτών με ευρείες κατηγορίες διαγωνισμών.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση — που συνδυάζει τον ανταγωνισμό με την εμπορική βιωσιμότητα — είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ανθεκτικών βιοομοειδών οικοσυστημάτων ικανών να προσφέρουν μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση και ασφάλεια εφοδιασμού στο σύστημα υγείας.

Η πολιτική, οι φορείς ασφάλισης υγείας, οι κλινικοί ιατροί, φαρμακοποιοί και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, πρέπει να μετέχουν σε συνεχή διάλογο για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, μέσω του οποίοιυ θα διασφαλίζεται η διατήρηση προσιτών τιμών, αλλά και ανταγωνισμού, για ένα ελκυστικό περιβάλλον ανάπτυξης των βιοομοειδών που θα παρέχουν εξοικονομήσεις στα συστήματα υγείας.

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Θέμα χρόνου 12.05.26

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα στην φώκια - σύμβολο της Λαχάινα - Το μετά έγινε viral

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Κώστας Ντελέζος
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Κόσμος 12.05.26

Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Θέμα χρόνου 12.05.26

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Νότια Αφρική 12.05.26

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Σύνταξη
Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Κάτω Πατήσια 12.05.26

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

