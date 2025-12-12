newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Οικονομία 12 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των φαρμάκων για 8 χρόνια με επέκταση μέχρι επιπλέον τρία χρόνια υπό προϋποθέσεις, πρόβλεψη για προμήθεια φαρμάκων στην Ευρώπη σε ποσότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και επιτάχυνση των διαδικασιών για κυκλοφορία γενοσήμων ή βιο- ομοειδών φαρμάκων από την επομένη της λήξης της πατέντας των πρωτοτύπων φαρμάκων, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο «φαρμακευτικό πακέτο» στο οποίο κατέληξαν χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της φαρμακευτικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Mε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, την υποστήριξη της καινοτομίας, αλλά και τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων, η συγκεκριμένη φαρμακευτική μεταρρύθμιση στην Ευρώπη, περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για την προσπάθεια καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής, την ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών στα αναγκαία φάρμακα, τη βελτίωση της δομής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) με απλοποίηση των διαδικασιών εγκρίσεων νέων φαρμάκων, βελτίωση της παρακολούθησης των ελλείψεων και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Στα αντιβιοτικά, οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν ένα «σχέδιο διαχείρισης των αντιμικροβιακών», καθώς και υποχρεωτική αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, στην οποία θα εντάσσεται και η αξιολόγηση του κινδύνου για ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής

Έλεγχο στα αντιβιοτικά συνιστά η Ε.Ε. για μείωση της μικροβιακής αντοχής

Αποκλειστικότητα στην καινοτομία

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οκτώ χρόνια προστασίας δεδομένων και ένα επιπλέον έτος αποκλειστικής διάθεσης χωρίς ανταγωνισμό από γενόσημα ή βιο-ομοειδή φάρμακα, επεκτεινόμενο για ένα επιπλέον έτος αν πρόκειται για καινοτόμα φάρμακα τα οποία πληρούν δύο από τρεις προϋποθέσεις που καθιερώνονται.

Για την διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων προβλέπεται η δυνατότητα στα κράτη – μέλη να ζητούν από τις εταιρείες την προμήθεια φαρμάκων που επωφελούνται από την προστασία της αποκλειστικής διάθεσης, σε ποσότητες ικανοποιητικές για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων τόσο από τις φαρμακευτικές όσο και από τα κράτη – μέλη ώστε να αποφευχθεί η ρύθμιση αυτή να αποτελέσει ευκαιρία για παράλληλο εμπόριο.

Πέρα από την οκταετή προστασία δεδομένων, οι φαρμακευτικές μπορούν να διατηρούν την προστασία της αποκλειστικότητας διάθεσης στην αγορά:

  • εάν το συγκεκριμένο φάρμακο καλύπτει μια ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη –  για 12 επιπλέον μήνες,
  • εάν περιέχει μια νέα δραστική ουσία, η οποία πληροί έναν συνδυασμό όρων για συγκριτικές κλινικές δοκιμές, κλινικές δοκιμές που διεξάγονται σε πολλά κράτη μέλη, καθως και την υποχρέωση υποβολής αίτησης για άδεια κυκλοφορίας εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης για πρώτη άδεια κυκλοφορίας εκτός της Ένωσης (12 μήνες),
  • εάν η εταιρεία λάβει άδεια για μία ή περισσότερες νέες θεραπευτικές ενδείξεις που προσφέρουν σημαντικό κλινικό όφελος σε σύγκριση με τις υπάρχουσες θεραπείες (12 μήνες).

Η συμφωνία προβλέπει ανώτατο όριο 11 ετών για τη συνδυασμένη περίοδο κανονιστικής προστασίας.

Τα ορφανά φάρμακα που αντιμετωπίζουν νόσους για τις οποίες δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή ( «πρωτοπόρα ορφανά φάρμακα») θα μπορούν να πετύχουν μέχρι και 11 χρόνια αποκλειστικότητας στην αγορά.

Γενόσημα

Για την ταχεία είσοδο στην αγορά των γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων από την επόμενη ημέρα της λήξης της προστασίας των πρωτοτύπων φαρμάκων, η συμφωνία διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης «Bolar», η οποία επιτρέπει στους παραγωγούς γενοσήμων να διεξάγουν τις αναγκαίες μελέτες ήδη από την περίοδο προστασίας του αρχικού προϊόντος στην αγορά. Όπως προβλέπεται ,τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζονται όταν διεξάγονται οι μελέτες και ακολουθούνται οι λοιπές διαδικασίες για την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας, για αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, απόκτηση εγκρίσεων τιμολόγησης και αποζημίωσης από την κοινωνική ασφάλιση ή την υποβολή αιτήσεων για κατάθεση προσφορών προμήθειας.

Καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής

Για την αντιμετώπιση των ανθεκτικών λοιμώξεων, η πρόταση εισάγει ένα «κουπόνι» για τη μεταβίβαση της προστασίας δεδομένων για αντιμικροβιακά φάρμακα (αντιβιοτικά) προτεραιότητας, δίνοντας το δικαίωμα σε 12 επιπλέον μήνες προστασίας δεδομένων για ένα ήδη εγκεκριμένο προϊόν. Η 12μηνη παράταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά, για το αντιμικροβιακό προτεραιότητας ή για άλλο κεντρικά εγκεκριμένο φάρμακο του ίδιου ή διαφορετικού κατόχου άδειας κυκλοφορίας.

Στα νέα μέτρα για τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών, η συμφωνία εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις, όπως χορήγηση μόνο με ιατρική συνταγή, συγκεκριμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης και σε περίπτωση που το φυλλάδιο διατίθεται μόνο ηλεκτρονικά, θα υπάρχει μια «κάρτα ευαισθητοποίησης» σε έντυπη μορφή.

Κατά την υποβολή αίτησης για άδεια κυκλοφορίας στα αντιμικροβιακά, οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να παρέχουν ένα «σχέδιο διαχείρισης των αντιμικροβιακών», καθώς και υποχρεωτική αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, στην οποία θα εντάσσεται και η αξιολόγηση του κινδύνου για ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής.

Ενίσχυση του ανταγωνισμού

Στις αλλαγές της νομοθεσίας περιλαμβάνεται η απλοποίηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει τα αιτήματα άδειας κυκλοφορίας ταχύτερα. Οι αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Όταν χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας θα ισχύει εξ ορισμού απεριόριστα, αποφεύγοντας το περιττό διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τις ανανεώσεις. Για λόγους ασφαλείας, ο EMA θα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα διακοπής.

Υπό ειδικές προϋποθέσεις, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει ελέγχους στην ανάπτυξη και δοκιμή νέων και καινοτόμων θεραπειών, υπό την άμεση εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων

Οι φαρμακευτικές θα υποχρεούνται να τηρούν σχέδια πρόληψης ελλείψεων για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που διαθέτουν στην αγορά. Τα σχέδια αυτά θα καθορίζονται από την Επιτροπή. Οι ελλείψεις θα παρακολουθούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο και ο EMA θα καταρτίζει περιοδικά έναν κατάλογο κρίσιμων ελλείψεων στην Ε.Ε.

Η φαρμακοβιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακευτικών Βιομηχανιών – EFPIA, σχολιάζοντας τη συμφωνία, σημείωσε ότι η Ευρώπη φαίνεται πως αναγνωρίζει την σημασία της νομοθεσίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας, όμως η νέα νομοθεσία δεν είναι ικανή να «γείρει την πλάστιγγα» υπέρ της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, παρότι αυτό αποτελεί πρόθεση της παρούσας Επιτροπής.

Αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να γίνει ανταγωνιστική, θα πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις στα καινοτόμα φάρμακα, να ενισχύσει αντί να εξασθενήσει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και να δημιουργήσει διαδικασίες που επιταχύνουν τη διάθεση νέων φαρμάκων στους ασθενείς.

Η διατήρηση της οκταετίας για την προστασία δεδομένων αποτελεί βελτίωση έναντι της αρχικής πρότασης, όμως δεν αρκεί για να προσελκύσει και να διατηρήσει τις διεθνείς επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ευρώπη. Επιδεινώνεται η κατάσταση για τις σπάνιες παθήσεις, με μείωση της αποκλειστικότητας από 10 σε 9 χρόνια, παρότι αντισταθμίζεται από άλλες παροχές για πρωτοπόρες θεραπείες.

Η επέκταση της εξαίρεσης Bolar, θα επιδεινώσει την τήρηση της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και θα δημιουργήσει νομική ασάφεια, επιτείνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα με τον τομέα καινοτομίας.

Η EFPIA κάνει λόγο για παρωχημένη εποχή που δεν θα κάνει τη διαφορά σε έναν τομέα που ήδη χάνει έδαφος. Για να μπορεί να ανταγωνίζεται από το 2026 και μετά, η Ευρώπη απαιτεί πολιτικές που μπορούν να ανακόψουν τις αρνητικές τάσεις των προηγουμένων ετών, να αντισταθμίσουν τις πρόσφατες διεθνείς πολιτικές τιμολόγησης και εμπορίου, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στην παγκόσμια καινοτομία και τα εμβόλια.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί στη μείωση των χρονοδιαγραμμάτων και την ικανότητα ανταγωνισμού του EMA έναντι του FDA και άλλων διεθνών οργανισμών φαρμάκων, ενώ παράλληλα ενισχύει την εργαλειοθήκη της Ευρώπης για την υποστήριξη πρωτοποριακής καινοτομίας. Η EFPIA υποστηρίζει την πολυαναμενόμενη μετάβαση στις ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα προϊόντα, που φέρνει ουσιαστική ευελιξία και ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία με την τεχνολογική πρόοδο.

Θεωρεί επίσης σημαντικό το «κουπόνι» αποκλειστικότητας για την τόνωση της έρευνας και ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών και αντιμικροβιακών, ενώ αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση μιας μεγάλης κρίσης στον τομέα της υγείας που η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ωστόσο, αυτό συνοδεύεται από επιφυλάξεις, καθώς ισχύουν όροι. Η αξιολόγηση και η εφαρμογή θα είναι κρίσιμες.

Η Γενική Διευθύντρια της EFPIA Νάταλι Μόλ σημείωσε ότι: «Η Ευρώπη έχει χάσει το ένα τέταρτο του μεριδίου αγοράς που κατείχε διεθνώς σε ότι αφορά τις επενδύσεις την τελευταία εικοσαετία, ενώ το μερίδιο στις κλινικές μελέτες έχει μειωθεί στο μισό.

Εάν αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να προσελκύσει την καινοτομία στα φάρμακα των επόμενων 20 ετών στην Ευρώπη, τότε το αποτέλεσμα των τριμερών διαλόγων είναι απογοητευτικό.

Εάν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις σε καινοτόμα φάρμακα, να ενισχύσει αντί να αποδυναμώσει την πνευματική ιδιοκτησία και να κάνει τη διαδικασία παροχής νέων φαρμάκων στους ασθενείς ταχύτερη και πιο συνδεδεμένη.

Τώρα προσβλέπουμε στον Νόμο περί Βιοτεχνολογίας και παραμένουμε αισιόδοξοι για πολιτικές που θα αντιστρέψουν τις τρέχουσες τάσεις, καθώς και για έναν ανανεωμένο ενθουσιασμό για την αξιολόγηση και την ιεράρχηση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Economy
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
Μάνφρεντ Βέμπερ 11.12.25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να κάνει πίσω στην απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς τέρψιν των αυτοκινητοβιομηχανιών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο