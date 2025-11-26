19 βήματα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας στην Ε.Ε.

Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Ολιστικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου, αλλά και η δημιουργία δικτύου για νέους που επέζησαν του καρκίνου, η ανάπτυξη έξι εργαστηρίων αναφοράς για τον άμεσο εντοπισμό υγειονομικών απειλών που ξεπερνούν τα σύνορα και διασφάλιση της επαρκούς παραγωγής εμβολίων εντός ευρωπαϊκού εδάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνονται μεταξύ των δράσεων που αναπτύχθηκαν στην Ε.Ε. στο διάστημα 2021-2024, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επένδυση 4,6 δις. ευρώ από το 2021-2027 και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της υγείας της Ε.Ε. που έχει υπάρξει ποτέ. Στο πρόγραμμα μετέχουν 22 κράτη-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στις βασικές δράσεις που έχουν ξεκινήσει, περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση ελλείψεων φαρμάκων, την διενέργεια κλινικών μελετών με ασφάλεια, την παραγωγική δυνατότητα φαρμάκων εντός ευρωπαϊκού εδάφους κλπ.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για τα έτη 2021-2024, στόχος είναι η επίτευξη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, με χρηματοδότηση κρατών μελών και συνδεδεμένων με την ΕΕ χωρών, οργανισμών υγείας και ΜΚΟ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ετοιμότητας για υγειονομικές κρίσεις.

Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του προγράμματος εντάσσονται η μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς και η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της ψυχικής υγείας.

Αύξηση 40% στη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς καταγράφηκε την προηγούμενη τετραετία, όπου 1619 φορείς υγείας παρείχαν διάγνωση και θεραπεία από εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό σε 2,24 εκατ. ασθενείς

Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί 726 συμβάσεις κοινωνικών εταίρων μεταξύ των οποίων υπουργεία υγείας, εθνικές, περιφερειακές και άλλες δημόσιες αρχές, οργανισμοί περίθαλψης και έρευνας υγείας και μη κερδοσκοπικοί και ιδιωτικοί φορείς, ενώ 499 οργανισμοί συνεργάζονται σε κοινές δράσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει τέσσερις τομείς δράσης του προγράμματος, όπως η βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ε.Ε., η προστασία από διασυνοριακές απειλές υγείας και η διαχείριση κρίσεων, η διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών και η υποστήριξη της καινοτομίας, και η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, του εργατικού δυναμικού υγείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Βελτίωση της υγείας

Αναλυτικά, τα βασικά έργα και δράσεις που ξεκίνησαν και υλοποιούνται ήδη από το EU4Health για τη βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ε.Ε. περιλαμβάνουν:

Την διάθεση 741 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ε.Ε., μέσω της πρόληψης και προαγωγής της υγείας από ασθένειες όπως ο καρκίνος. Τη συνεργασία 25 χωρών στο πλαίσιο της κοινής δράσης PreventNCD (Πρόληψη Μη Μεταδοτικών Ασθενειών) για τη μείωση της επιβάρυνσης ασθενών και συστημάτων υγείας από μη μεταδοτικές ασθένειες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων Επιζώντων Καρκίνου για βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη φροντίδα των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που επέζησαν του επιζώντων καρκίνου. Το πρώτο Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Καρκίνου της ΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας διαγνωστικά μέσα και περίθαλψη με τις πιο πρόσφατες καινοτόμες θεραπείες. Παράλληλα, 600.000 εκτοπισμένοι από την Ουκρανία έχουν λάβει υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ψυχολογίας και ψυχικής υγείας σε 22 κράτη μέλη και 3 χώρες εκτός ΕΕ.

Διασυνοριακές απειλές υγείας

Για την προστασία των ανθρώπων στην ΕΕ από σοβαρές διασυνοριακές απειλές υγείας και τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 698 εκατ. ευρώ για δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει, να προετοιμάζεται και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα υγείας και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε ιατρικά αντίμετρα:

6 εργαστήρια αναφοράς στην ΕΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της ετοιμότητας της Ένωσης και στη διασφάλιση της ταχείας ανίχνευσης και αντίδρασης σε περίπτωση επιδημιών. Στο πλαίσιο του EU FAB, έξι εταιρείες διαθέτουν την δυνατότητα παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης παραγωγή εμβολίων εντός της Ε.Ε. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 23 κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα επιτήρησης «Ενιαία Υγεία» για την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ έναντι διασυνοριακών απειλών για την υγεία. 26 χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο της κοινής δράσης EU-WISH για την επιτήρηση των λυμάτων και την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης της Ε.Ε. 120 εταίροι από 30 χώρες συνεργάζονται για τη μείωση της μικροβιακής αντοχής μέσω του έργου EU-JAMRAI.

Επάρκεια φαρμάκων και καινοτομία

Για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε προσιτές τιμές, αλλά και την υποστήριξη της καινοτομίας έχουν διατεθεί 790 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης σε φάρμακα και τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για έρευνα και καινοτομία με τις ακόλουθες δράσεις:

Οι αρχές 22 χωρών συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού. Ανάπτυξη μέσων αντιμετώπισης των προκλήσεων πρόσβασης σε φάρμακα. Αξιολόγηση της ασφάλειας των κλινικών δοκιμών και διευκόλυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στην ΕΕ με υποστήριξη από την κοινή δράση SAFE CT (Ασφαλείς Κλινικές Μελέτες) στην οποία μετέχουν 22 χώρες. Οι Εθνικές Αρχές 24 κρατών μελών της ΕΕ συνεργάζονται στην κοινοπραξία JAMS 2.0 για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών in vitro διαγνωστικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Βιώσιμα συστήματα υγείας

Για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας, έχουν διατεθεί 519 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις που στοχεύουν στην ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους, του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα υγείας και της στενής συνεργασίας των παρόχων περίθαλψης μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις αφορούν: