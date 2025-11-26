Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
19 βήματα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας στην Ε.Ε.
Υγεία 26 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

19 βήματα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας στην Ε.Ε.

Η πρώτη ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος EU4Health αξίας 4,6 δις ευρώ στην Ε.Ε.

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Το πρώτο δίκτυο Κέντρων Ολιστικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου, αλλά και η δημιουργία δικτύου για νέους που επέζησαν του καρκίνου, η ανάπτυξη έξι εργαστηρίων αναφοράς για τον άμεσο εντοπισμό υγειονομικών απειλών που ξεπερνούν τα σύνορα και διασφάλιση της επαρκούς παραγωγής εμβολίων εντός ευρωπαϊκού εδάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, περιλαμβάνονται μεταξύ των δράσεων που αναπτύχθηκαν στην Ε.Ε. στο διάστημα 2021-2024, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επένδυση 4,6 δις. ευρώ από το 2021-2027 και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της υγείας της Ε.Ε. που έχει υπάρξει ποτέ. Στο πρόγραμμα μετέχουν 22 κράτη-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στις βασικές δράσεις που έχουν ξεκινήσει, περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση ελλείψεων φαρμάκων, την διενέργεια κλινικών μελετών με ασφάλεια, την παραγωγική δυνατότητα φαρμάκων εντός ευρωπαϊκού εδάφους κλπ.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για τα έτη 2021-2024, στόχος είναι η επίτευξη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, με χρηματοδότηση κρατών μελών και συνδεδεμένων με την ΕΕ χωρών, οργανισμών υγείας και ΜΚΟ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ετοιμότητας για υγειονομικές κρίσεις.

Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του προγράμματος εντάσσονται η μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς και η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της ψυχικής υγείας.

Αύξηση 40% στη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς καταγράφηκε την προηγούμενη τετραετία, όπου 1619 φορείς υγείας παρείχαν διάγνωση και θεραπεία από εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό σε 2,24 εκατ. ασθενείς

Προσιτά φάρμακα και ιατροτεχνολογικά υλικά σε συνδυασμό με την καινοτομία στην Ευρώπη, στοχεύει το πρόγραμμα EU4Health

Μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί 726 συμβάσεις κοινωνικών εταίρων μεταξύ των οποίων υπουργεία υγείας, εθνικές, περιφερειακές και άλλες δημόσιες αρχές, οργανισμοί περίθαλψης και έρευνας υγείας και μη κερδοσκοπικοί και ιδιωτικοί φορείς, ενώ 499 οργανισμοί συνεργάζονται σε κοινές δράσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει τέσσερις τομείς δράσης του προγράμματος, όπως η βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ε.Ε., η προστασία από διασυνοριακές απειλές υγείας και η διαχείριση κρίσεων, η διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών και η υποστήριξη της καινοτομίας, και η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, του εργατικού δυναμικού υγείας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Βελτίωση της υγείας

Αναλυτικά, τα βασικά έργα και δράσεις που ξεκίνησαν και υλοποιούνται ήδη από το EU4Health για τη βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ε.Ε. περιλαμβάνουν:

  1. Την διάθεση 741 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση και ενίσχυση της υγείας στην Ε.Ε., μέσω της πρόληψης και προαγωγής της υγείας από ασθένειες όπως ο καρκίνος.
  2. Τη συνεργασία 25 χωρών στο πλαίσιο της κοινής δράσης PreventNCD (Πρόληψη Μη Μεταδοτικών Ασθενειών) για τη μείωση της επιβάρυνσης ασθενών και συστημάτων υγείας από μη μεταδοτικές ασθένειες.
  3. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων Επιζώντων Καρκίνου για βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη φροντίδα των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που επέζησαν του επιζώντων καρκίνου.
  4. Το πρώτο Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Καρκίνου της ΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας διαγνωστικά μέσα και περίθαλψη με τις πιο πρόσφατες καινοτόμες θεραπείες.
  5. Παράλληλα, 600.000 εκτοπισμένοι από την Ουκρανία έχουν λάβει υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ψυχολογίας και ψυχικής υγείας σε 22 κράτη μέλη και 3 χώρες εκτός ΕΕ.

Διασυνοριακές απειλές υγείας

Για την προστασία των ανθρώπων στην ΕΕ από σοβαρές διασυνοριακές απειλές υγείας και τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 698 εκατ. ευρώ για δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει, να προετοιμάζεται και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα υγείας και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε ιατρικά αντίμετρα:

  1. 6 εργαστήρια αναφοράς στην ΕΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της ετοιμότητας της Ένωσης και στη διασφάλιση της ταχείας ανίχνευσης και αντίδρασης σε περίπτωση επιδημιών.
  2. Στο πλαίσιο του EU FAB, έξι εταιρείες διαθέτουν την δυνατότητα παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης παραγωγή εμβολίων εντός της Ε.Ε. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  3. 23 κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα επιτήρησης «Ενιαία Υγεία» για την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ έναντι διασυνοριακών απειλών για την υγεία.
  4. 26 χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο της κοινής δράσης EU-WISH για την επιτήρηση των λυμάτων και την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης της Ε.Ε.
  5. 120 εταίροι από 30 χώρες συνεργάζονται για τη μείωση της μικροβιακής αντοχής μέσω του έργου EU-JAMRAI.

Επάρκεια φαρμάκων και καινοτομία

Για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε προσιτές τιμές, αλλά και την υποστήριξη της καινοτομίας έχουν διατεθεί 790 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης σε φάρμακα και τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για έρευνα και καινοτομία με τις ακόλουθες δράσεις:

  1. Οι αρχές 22 χωρών συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού.
  2. Ανάπτυξη μέσων αντιμετώπισης των προκλήσεων πρόσβασης σε φάρμακα.
  3. Αξιολόγηση της ασφάλειας των κλινικών δοκιμών και διευκόλυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών στην ΕΕ με υποστήριξη από την κοινή δράση SAFE CT (Ασφαλείς Κλινικές Μελέτες) στην οποία μετέχουν 22 χώρες.
  4. Οι Εθνικές Αρχές 24 κρατών μελών της ΕΕ συνεργάζονται στην κοινοπραξία JAMS 2.0 για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών in vitro διαγνωστικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Βιώσιμα συστήματα υγείας

Για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας, έχουν διατεθεί 519 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις που στοχεύουν στην ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους, του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα υγείας και της στενής συνεργασίας των παρόχων περίθαλψης μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις αφορούν:

  1. Αύξηση 40% στη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς – 1619 πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν επιτρέψει σε 2,24 εκατ. ασθενείς να λάβουν συμβουλές διάγνωσης και θεραπείας από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.
  2. Yποστήριξη λαμβάνουν  22 ευρωπαϊκές χώρες για την ψηφιοποίηση των συστημάτων υγείας τους και την αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης των υπηρεσιών MyHealth@EU.
  3. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των κέντρων καρκίνου στην ΕΕ για τη βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης και της περίθαλψης του καρκίνου.
  4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων για βελτίωση της ετοιμότητας των επαγγελματιών υγείας, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερη την αύξηση της ζήτησης σε υπηρεσίες υγείας από τον πληθυσμό στην Ευρώπη.
  5. Υποστήριξη των κρατών μελών για τη διατήρηση και την προσέλκυση νοσηλευτών στα συστήματα υγείας τους και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε νοσηλευτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης
Υγεία 24.11.25

Η μοναξιά σκοτώνει: Επιστήμονες δημιούργησαν έναν απλό οδηγό για την καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση οδηγούν σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες συχνά υπερτερούν εκείνων που προκύπτουν από την παχυσαρκία ή το κάπνισμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ιός HIV 23.11.25

Οι σύγχρονες προκλήσεις για το AIDS - Ενημέρωση και έλεγχος χωρίς στίγμα - Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κεντρική πρόκληση - Η UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στον ιό HIV απειλείται από μειωμένη χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόληψη

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί
Υγεία 16.11.25

Οι 5 εντολές της μακροζωίας - Tι προτείνουν οι ειδικοί για την επιβράδυνση της γήρανσης

Οι καθημερινές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιολογική ηλικία του σώματος, τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Τι λέει η επιστήμη για τις συνήθειες που προάγουν τη μακροζωία;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο