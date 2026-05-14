Ελλιπής ο εμβολιασμός ενηλίκων – Αγνοούν τους κινδύνους και την ανάγκη εμβολιασμού οι Έλληνες

Κρούσματα κοκκύτη και θάνατοι από τη νόσο, η οποία μπορεί να προληφθεί, καταγράφηκαν τελευταία και στην Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας του αντιεμβολιαστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ένα πλήρες εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες.

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι ενήλικες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για ενηλίκους, για την αποφυγή νόσησης από ασθένειες που προλαμβάνονται.

Μάλιστα η πρόληψη δεν αφορά μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά το σύνολο του γενικού πληθυσμού.

Τα παραπάνω τόνισαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και καθηγητής Παθολογίας Νίκος Σύψας, ο κοσμήτορας του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής Πολιτικής Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας καθηγητής Πνευμονολογίας Στυλιανός Λουκίδης, με αφορμή την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας για την αξία του εμβολιασμού ενηλίκων καθόλη τη διάρκεια της ζωής.

Αρκετοί ενήλικοι πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ενώ, πολλοί εκτιμούν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο νόσησης

«Αυτοί οι θάνατοι από κοκκύτη θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί», τόνισε ο κ. Σύψας, υπογραμμίζοντας ότι η εμβολιαστική κόπωση από την πανδημία οδήγησε σχεδόν σε εθνικό διχασμό. Η απάντηση της πολιτείας πρέπει να είναι η σωστή ενημέρωση με επιστημονικά δεδομένα και αριθμούς, αλλά και οι πρωτοβουλίες που προάγουν την αξία του εμβολιασμού.

Ο κ. Λουκίδης υπογράμμισε την αξία του εμβολιασμού ιδίως για τους ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιολογικά νοσήματα, γεγονός που οδήγησε στη συνεργασία των δύο επιστημονικών εταιρειών – Πνευμονολογικής και Καρδιολογικής – για ανταλλαγή των κατευθυντηρίων οδηγιών προκειμένου το σύνολο των ασθενών με καρδιολογικές, πνευμονολογικές, αλλά και ρευματολογικές παθήσεις να συμβουλεύονται από τους θεράποντες γιατρούς τους για την πρόληψη ασθενειών που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

Άγνοια κινδύνου

Ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης, χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ως «βασικό εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής των δαπανών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων», όμως τόνισε ότι τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, η εμβολιαστική κάλυψη στους ενήλικες παραμένει περιορισμένη. Ειδικά στην Ελλάδα, σημείωσε ότι «αρκετοί ενήλικες πολίτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ενώ, ένα εξίσου σημαντικό μέρος του ενήλικου πληθυσμού εκτιμά ότι δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο νόσησης. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και υποδομών για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής».

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε ότι «η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα στον ενήλικο πληθυσμό, όπου η κάλυψη παραμένει ανεπαρκής. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας είναι κρίσιμες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον εμβολιασμό».

Οι καθηγητές μετείχαν στη σχετική συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο νέας εκστρατείας ενημέρωσης της φαρμακευτικής GSK για την αξία του διά βίου εμβολιασμού, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων (ΕΕΛ) και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).

«Γυμνοί» χωρίς πρόληψη

Πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης για τον εμβολιασμό χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά σε κάποιο νόσημα, καθώς στοχεύει να επισημάνει ότι η προστασία έναντι των λοιμωδών νοσημάτων δεν σταματά στην παιδική ηλικία, αλλά και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, προάγοντας την σημασία της έγκυρης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης, παροτρύνοντάς τους να μιλήσουν για τα εμβόλια με τον γιατρό τους.

Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας βασίζεται στο γεγονός ότι η απουσία της εμβολιαστικής κάλυψης αφήνει τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκτεθειμένο στις ασθένειες, «σαν να κυκλοφορεί γυμνός», υπογραμμίζοντας ότι η έγκυρη ενημέρωση γύρω από την «γυμνή» αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού, δύναται να οδηγήσει στην προστασία του πληθυσμού, μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Καθώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα αλλάζει με την ηλικία και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, η εμβολιαστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη γέννηση μέχρι τα βαθιά γεράματα, είναι απαραίτητη. Για αυτό, η εκστρατεία προτρέπει τον πληθυσμό να μην αμελεί τον εμβολιασμό του σε όποια ηλικία και αν είναι.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της GSK Hellas Lizzie Champion.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία του εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία, στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης με όπλο την επιστήμη, καθώς και στη σταθερή στήριξη της Πολιτείας προς τις πολιτικές πρόληψης και εμβολιασμού.

Μιλώντας για τον αυξημένο προϋπολογισμό των εμβολίων που φτάνει τα 215 εκατ. ευρώ, δήλωσε ότι θα αυξηθεί περαιτέρω, υπογράμμισε την υψηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στον εμβολιασμό και μιλώντας για την εμβολιαστική κόπωση, είπε ότι «Ευτυχώς η κοινωνία μας γρήγορα «χώνεψε» αυτή την περίοδο του διχασμού».

Αυξάνονται οι εμβολιασμοί ενηλίκων

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα εμβολιασμών για παιδιά και ενήλικες, σημείωσε πως πρόληψη αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα του εμβολιασμού μέσω του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων.

Σημειώνοντας ότι η παραπληροφόρηση παραμένει σημαντική πρόκληση, παρέθεσε τα στοιχεία εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων, σύμφωνα με τα οποία το 2025 εμβολιάστηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για την περίοδο 2025–2026 καταγράφεται ήδη αύξηση κατά περίπου 230.000 εμβολιασμούς. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Εστίασε στον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα, αλλά και κατά του ιού HPV σε συνδυασμό με τις εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω», για το μηδενισμό των νέων περιστατικών καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Επένδυση υψηλής απόδοσης

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GSK Greece Lizzie Champion, επεσήμανε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί πραγματική επένδυση και όχι κόστος, δεδομένου ότι τα ποσά που επενδύονται στα εμβόλια, αποδίδουν 19 φορές πάνω στο σύστημα υγείας από την πρόληψη. Πρόσθεσε ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης αποτελούν θέματα ύψιστης σημασίας στην GSK και τόνισε ότι η έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού για την αξία του διά βίου εμβολιασμού και η αύξηση της εμπιστοσύνης για τα οφέλη του, μέσω των επαγγελματιών υγείας μπορούν να ενισχύσουν την εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως των ενηλίκων, συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή κοινωνία και ένα πιο ανθεκτικό σύστημα υγείας».

Η εκστρατεία στα media

Τα μηνύματα της εκστρατείας θα διαδοθούν μέσω τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook και στο Instagram, καθώς και στον ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο www.vaccinaked.com, στον οποίο το κοινό θα έχει πρόσβαση σε στοχευμένο ενημερωτικό υλικό, με την μορφή γεγονότων και στοιχείων, σχετικά με τα οφέλη του διά βίου εμβολιασμό.