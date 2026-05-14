Ελλιπής ο εμβολιασμός ενηλίκων – Αγνοούν τους κινδύνους και την ανάγκη εμβολιασμού οι Έλληνες
Υγεία 14 Μαΐου 2026, 06:30

Ελλιπής ο εμβολιασμός ενηλίκων – Αγνοούν τους κινδύνους και την ανάγκη εμβολιασμού οι Έλληνες

«Γυμνοί» χωρίς εμβόλιο - Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξία του διά βίου εμβολιασμού και την εμπιστοσύνη των πολιτών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Κρούσματα κοκκύτη και θάνατοι από τη νόσο, η οποία μπορεί να προληφθεί, καταγράφηκαν τελευταία και στην Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας του αντιεμβολιαστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ένα πλήρες εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες.

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι ενήλικες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για ενηλίκους, για την αποφυγή νόσησης από ασθένειες που προλαμβάνονται.

Μάλιστα η πρόληψη δεν αφορά μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά το σύνολο του γενικού πληθυσμού.

Τα παραπάνω τόνισαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και καθηγητής Παθολογίας Νίκος Σύψας, ο κοσμήτορας του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής Πολιτικής Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας καθηγητής Πνευμονολογίας Στυλιανός Λουκίδης,  με αφορμή την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας για την αξία του εμβολιασμού ενηλίκων καθόλη τη διάρκεια της ζωής.

Αρκετοί ενήλικοι πολίτες δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ενώ, πολλοί εκτιμούν ότι δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο νόσησης

«Γυμνοί» απέναντι στους κινδύνους των λοιμωδών νοσημάτων παραμένουν οι ενήλικοι χωρίς εμβολιασμό

«Αυτοί οι θάνατοι από κοκκύτη θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί», τόνισε ο κ. Σύψας, υπογραμμίζοντας ότι η εμβολιαστική κόπωση από την πανδημία οδήγησε σχεδόν σε εθνικό διχασμό. Η απάντηση της πολιτείας πρέπει να είναι η σωστή ενημέρωση με επιστημονικά δεδομένα και αριθμούς, αλλά και οι πρωτοβουλίες που προάγουν την αξία του εμβολιασμού.

Ο κ. Λουκίδης υπογράμμισε την αξία του εμβολιασμού ιδίως για τους ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιολογικά νοσήματα, γεγονός που οδήγησε στη συνεργασία των δύο επιστημονικών εταιρειών – Πνευμονολογικής και Καρδιολογικής – για ανταλλαγή των κατευθυντηρίων οδηγιών προκειμένου το σύνολο των ασθενών με καρδιολογικές, πνευμονολογικές, αλλά και ρευματολογικές παθήσεις να συμβουλεύονται από τους θεράποντες γιατρούς τους για την πρόληψη ασθενειών που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

Άγνοια κινδύνου

Ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης, χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ως «βασικό εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής των δαπανών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων», όμως τόνισε ότι τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, η εμβολιαστική κάλυψη στους ενήλικες παραμένει περιορισμένη. Ειδικά στην Ελλάδα, σημείωσε ότι «αρκετοί ενήλικες πολίτες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ενώ, ένα εξίσου σημαντικό μέρος του ενήλικου πληθυσμού εκτιμά ότι δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο νόσησης. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και υποδομών για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής».

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε ότι «η έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον εμβολιασμό, ιδιαίτερα στον ενήλικο πληθυσμό, όπου η κάλυψη παραμένει ανεπαρκής. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας είναι κρίσιμες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον εμβολιασμό».

Οι καθηγητές μετείχαν στη σχετική συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο νέας εκστρατείας ενημέρωσης της φαρμακευτικής GSK για την αξία του διά βίου εμβολιασμού, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων (ΕΕΛ) και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).

«Γυμνοί» χωρίς πρόληψη

Πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης για τον εμβολιασμό χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά σε κάποιο νόσημα, καθώς στοχεύει να επισημάνει ότι η προστασία έναντι των λοιμωδών νοσημάτων δεν σταματά στην παιδική ηλικία, αλλά και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, προάγοντας την σημασία της έγκυρης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης, παροτρύνοντάς τους να μιλήσουν για τα εμβόλια με τον γιατρό τους.

Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας βασίζεται στο γεγονός ότι η απουσία της εμβολιαστικής κάλυψης αφήνει τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκτεθειμένο στις ασθένειες, «σαν να κυκλοφορεί γυμνός», υπογραμμίζοντας ότι η έγκυρη ενημέρωση γύρω από την «γυμνή» αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού, δύναται να οδηγήσει στην προστασία του πληθυσμού, μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Καθώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα αλλάζει με την ηλικία και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, η εμβολιαστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη γέννηση μέχρι τα βαθιά γεράματα, είναι απαραίτητη. Για αυτό, η εκστρατεία προτρέπει τον πληθυσμό να μην αμελεί τον εμβολιασμό του σε όποια ηλικία και αν είναι.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της GSK Hellas Lizzie Champion.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία του εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία, στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης με όπλο την επιστήμη, καθώς και στη σταθερή στήριξη της Πολιτείας προς τις πολιτικές πρόληψης και εμβολιασμού.

Μιλώντας για τον αυξημένο προϋπολογισμό των εμβολίων που φτάνει τα 215 εκατ. ευρώ, δήλωσε ότι θα αυξηθεί περαιτέρω, υπογράμμισε την υψηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στον εμβολιασμό και μιλώντας για την εμβολιαστική κόπωση, είπε ότι «Ευτυχώς η κοινωνία μας γρήγορα «χώνεψε» αυτή την περίοδο του διχασμού».

Αυξάνονται οι εμβολιασμοί ενηλίκων

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα εμβολιασμών για παιδιά και ενήλικες, σημείωσε πως πρόληψη αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα του εμβολιασμού μέσω του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων.

Σημειώνοντας ότι η παραπληροφόρηση παραμένει σημαντική πρόκληση, παρέθεσε τα στοιχεία εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων, σύμφωνα με τα οποία το 2025 εμβολιάστηκαν περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για την περίοδο 2025–2026 καταγράφεται ήδη αύξηση κατά περίπου 230.000 εμβολιασμούς. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Εστίασε στον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα, αλλά και κατά του ιού HPV σε συνδυασμό με τις εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω», για το μηδενισμό των νέων περιστατικών καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Επένδυση υψηλής απόδοσης

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GSK Greece Lizzie Champion, επεσήμανε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί πραγματική επένδυση και όχι κόστος, δεδομένου ότι τα ποσά που επενδύονται στα εμβόλια, αποδίδουν 19 φορές πάνω στο σύστημα υγείας από την πρόληψη. Πρόσθεσε ότι οι παρεμβάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης αποτελούν θέματα ύψιστης σημασίας στην GSK και τόνισε ότι  η έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού για την αξία του διά βίου εμβολιασμού και η αύξηση της εμπιστοσύνης για τα οφέλη του, μέσω των επαγγελματιών υγείας μπορούν να ενισχύσουν την εμβολιαστική κάλυψη, κυρίως των ενηλίκων, συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή κοινωνία και ένα πιο ανθεκτικό σύστημα υγείας».

Η εκστρατεία στα media

Τα μηνύματα της εκστρατείας θα διαδοθούν μέσω τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook και στο Instagram, καθώς και στον ειδικά σχεδιασμένο ιστότοπο www.vaccinaked.com, στον οποίο το κοινό θα έχει πρόσβαση σε στοχευμένο ενημερωτικό υλικό, με την μορφή γεγονότων και στοιχείων, σχετικά με τα οφέλη του διά βίου εμβολιασμό.

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ' τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Υγεία 08.05.26

«Άσχημο μικρόβιο» ο χανταϊός λέει ειδικός - Οι θάνατοι μέσα σε ένα βράδυ το 1993 και η προειδοποίηση για επικίνδυνη μετάλλαξη

Ένας ειδικός αποκάλυψε ότι ο χανταϊός θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μετά από ένα καταστροφικό και θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Χαμόγελο του Παιδιού 14.05.26

Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά - «Είναι καλά στην υγεία του»

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Άμεσα οι αλλαγές 14.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Πεκίνο 14.05.26 Upd: 06:40

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

