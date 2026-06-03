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Δημοσκόπηση: Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

Πλειοψηφικό το αίτημα αλλαγής κυβέρνησης. Εδραιώνεται η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, με το πρόγραμμα του Τσίπρα να κρίνονται ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Μαρίας Καρυστιανού. Ποια κόμματα και πώς επηρεάζει η ίδρυση νέων κομμάτων.