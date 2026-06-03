magazin
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άγγελος Αντωνόπουλος: Το συγκινητικό αντίο της Finos Film – «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου»
Go Fun 03 Ιουνίου 2026, 20:34

Άγγελος Αντωνόπουλος: Το συγκινητικό αντίο της Finos Film – «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου»

«Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του» γράφει η Finos Film στον δικό της αποχαιρετισμό στον Άγγελο Αντωνόπουλο

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το δικό της, συγκινητικό αντίο στον σπουδαίο ηθοποιό, δάσκαλο, σκηνοθέτη και συγγραφέα Άγγελο Αντωνόπουλο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Finos Film.

O αποχαιρετισμός στον Άγγελο Αντωνόπουλο συνοδεύεται από ένα βίντεο-αφιέρωμα με τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές του στιγμές.

Η Finos Film κάνει μια αναδρομή στο ήθος και την καριέρα του ανθρώπου που ξεκίνησε το ταξίδι του στο σινεμά το 1964 με την ταινία «Ένας Μεγάλος Έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου.

Με συνολικά 17 ταινίες στο ενεργητικό του κάτω από τη στέγη της Finos, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ξεδίπλωσε ένα σπάνιο δραματικό ταλέντο που έγραψε το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Η Finos Film συνόδεψε το βίντεο με μια συγκινητική λεζάντα που αποτυπώνει την καθολική εκτίμηση της βιομηχανίας προς το πρόσωπό του:

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία Ένας Μεγάλος Έρωτας του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα ‘παιδί’ της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε ❤️»

Η φιλμογραφία του Άγγελου Αντωνόπουλου στη Finos Film

Η διαδρομή του Άγγελου Αντωνόπουλου στη Finos ήταν ένα διαδοχικό πέρασμα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά είδη της χρυσής εποχής — από το φιλμ νουάρ και το κοινωνικό δράμα, μέχρι το ελληνικό «γουέστερν» και τις επικές πολεμικές παραγωγές.

Το ταξίδι ξεκινά την άνοιξη του 1964 (20 Απριλίου) με την ταινία «Ένας Μεγάλος Έρωτας», για να ακολουθήσει μια καταιγιστική χρονιά γεμάτη εμβληματικούς τίτλους. Μέσα σε λίγους μήνες, ο ηθοποιός εμφανίζεται στο θρυλικό «Το Δόλωμα» (26 Οκτωβρίου), στον σκληρό «Εγωισμό» (23 Νοεμβρίου) και στην κλασική πλέον κωμική ρομαντική σάτιρα «Δεσποινίς Διευθυντής» (7 Δεκεμβρίου).

Το 1966 μπαίνει με το υποψήφιο για Όσκαρ έπος του Βασίλη Γεωργιάδη, «Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο» (10 Ιανουαρίου), ενώ την ίδια χρονιά ακολουθούν δύο δικαστικά και κοινωνικά δράματα που καθήλωσαν το κοινό: το «Κατηγορώ τους Ανθρώπους» (21 Μαρτίου) και το «Κοινωνία Ώρα Μηδέν» (5 Δεκεμβρίου).

Η καθιερωμένη πλέον στιβαρή παρουσία του συνεχίζεται το 1967 με το πολεμικό δράμα «Κοντσέρτο για Πολυβόλα» (20 Μαρτίου) και το περιπετειώδες «Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω» (9 Οκτωβρίου).

Το 1969 αποδεικνύεται άλλη μια χρονιά-σταθμός, με τον ηθοποιό να συμμετέχει σε τέσσερις εντελώς διαφορετικές παραγωγές: στον ευαίσθητο «Μικρό Δραπέτη» (13 Ιανουαρίου), στο νουάρ «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα» (3 Φεβρουαρίου), στο περιπετειώδες θρίλερ «Πανικός» (20 Οκτωβρίου) και στο μελοδραματικό «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» (27 Οκτωβρίου).

Η νέα δεκαετία ανοίγει το 1970 (5 Ιανουαρίου) με το εμβληματικό κοινωνικό μανιφέστο «Ορατότης Μηδέν», ενώ το φθινόπωρο του 1971 τον βρίσκει αρχικά στο ρομαντικό «Σ’ Αγαπώ» (18 Οκτωβρίου) και αμέσως μετά στην ιστορική, υπερπαραγωγή του «Παπαφλέσσα» (25 Οκτωβρίου).

Ο κύκλος των 17 αυτών ταινιών κλείνει τον Φεβρουάριο του 1973 (12 Φεβρουαρίου), με το δραματικό φιλμ «Οι Γενναίοι Πεθαίνουν Δύο Φορές», σφραγίζοντας μια δεκαετία απόλυτης καλλιτεχνικής ακμής.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Κόσμος
Ευρωζώνη: Εθνικές κυβερνήσεις και Λαγκάρντ ετοιμάζονται για νέο «πόλεμο τιμών»

Ευρωζώνη: Εθνικές κυβερνήσεις και Λαγκάρντ ετοιμάζονται για νέο «πόλεμο τιμών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας

Τηλεπικοινωνίες
Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook

Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου
Φιλαράκια, κυριολεκτικά 03.06.26

Γέλια, κλάματα και άπλετη συγκίνηση - Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου

Η συγκίνηση φυσικά δεν έλειψε από τη συνάντησή τους, ιδιαίτερα όταν η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε ότι η τελευταία σεζόν του «The Comeback» γυρίστηκε στο ίδιο πλατό με το «Friends».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ
«Τόσο βαρετό» 03.06.26

O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Ρούπερτ Έβερετ μίλησε για το πώς η εμμονική αναζήτησή του για «μυς» στη δεκαετία του '90, άφησε το σώμα του πληγωμένο και, σακατεμένο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ
Φωτογραφία 03.06.26

Για άλλη μια χρονιά στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν με το πολυτελές ιδιωτικό του τζετ

Το ιδιωτικό αεροσκάφος του Μάικλ Τζόρνταν εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, πυροδοτώντας σενάρια ότι ο θρύλος του NBA βρίσκεται ξανά στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές

Σύνταξη
«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»
Αντίο! 03.06.26

«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» - Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»

Η συγκινητική ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της τηλεόρασης, «3 στον Αέρα».

Σύνταξη
Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του
Fizz 03.06.26

Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του

Ο ηθοποιός Νικ Πασκουάλ κρίθηκε ένοχος για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της μακιγιέζ Άλι Σίχορν το 2024 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα εξέτασης για αποφυλάκιση μετά από 32 χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπήρξα ανόητος» – Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της
Μετανιωμένος 03.06.26

«Υπήρξα ανόητος» - Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στην τσάντα της

Ο Μίκι Ρουρκ και η Κάρε Ότις ήταν ένα «άγριο» δίδυμο των 90s. Μια πρόσφατη ανάρτηση του πρώην πυγμάχου και ηθοποιού μας στέλνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε έναν βαθιά κινηματογραφικό έρωτα που κύλισε στην παρακμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα μετά τη συνέντευξή της στο BBC
Fizz 03.06.26

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα λίγες μέρες μετά την περιβόητη συνέντευξή της στο BBC - Ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και οι άλλες γυναίκες

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στην εκπομπή Panorama του BBC, ταρακούνησε το Παλάτι και οδήγησε στο επίσημο διαζύγιο της «πριγκίπισσας του λαού» με τον Κάρολο μετά από εντολή της βασίλισσας Ελισάβετ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η ζωή με δοκίμασε» – Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του
Σθένος 03.06.26

«Η ζωή με δοκίμασε» - Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του

Ο Τζον Τραβόλτα δηλώνει ότι «η ζωή με έβαλε σε δοκιμασία», αλλά αναζητά το «θετικό» μετά την αφιέρωση της νέας του ταινίας στη σύζυγό του και τον γιο του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ
Σκληρός 03.06.26

«Ο χειρότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»: Ο σκηνοθέτης του Conspiracy δεν έχει καλά λόγια να πει για τον Βαλ Κίλμερ

Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Βαλ Κίλμερ, ο σκηνοθέτης του Conspiracy Άνταμ Μάρκους «επιτέθηκε» στον σταρ της μεγάλης οθόνης, με μια ανάρτηση που έσβησε λίγο αργότερα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίκαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: «Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν το Σαββατοκύριακο
Μέση Ανατολή 04.06.26

Τραμπ: «Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν το Σαββατοκύριακο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο
Προειδοποιήσεις 03.06.26

Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει ξανά τα διεθνή ταξίδια, με σκοπό να δώσει ορισμένα μηνύματα στους συμμάχους των ΗΠΑ. Αρχικά στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7 στις 15 Ιουνίου και μετά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύνταξη
Τιτανικός; Μπα – Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
«Όχι, όχι, φίλε» 03.06.26

Άσε τον Τιτανικό και δοκίμασε το «ξέφρενο» πορνό - Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε κάποτε να πείσει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να πρωταγωνιστήσει στις «Ξέφρενες Νύχτες» ως ένας ανερχόμενος σταρ του πορνό, αλλά εκείνος επέλεξε τον Τιτανικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες
Διπλωματία 03.06.26

Αθήνα σε Κίεβο για drone: Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες

Σαφές μήνυμα της Ελλάδας στην Ουκρανία για το drone πως με την εξαγωγή του πολέμου στη Μεσόγειο «διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική μας οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γερμανία: Στα «σχοινιά» ο Μερτς, μετά την αποτυχία του Βερολίνου να πάρει μια θέση στο ΣA του ΟΗΕ
Πλήγμα στην εμπιστοσύνη 03.06.26

Γερμανία: Στα «σχοινιά» ο Μερτς, μετά την αποτυχία του Βερολίνου να πάρει μια θέση στο ΣA του ΟΗΕ

Πολλές αντιδράσεις και κριτική προς τον Φρίντριχ Μερτς έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αποτυχία της χώρας να πάρει μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι έχει θέσει τη χώρα στο διεθνές περιθώριο.

Σύνταξη
Απογοητευμένη η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – σοκ από την Σνάιντερ: «Θέλω να σταματήσω το τένις…»
Άλλα Αθλήματα 03.06.26

Απογοητευμένη η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – σοκ από την Σνάιντερ: «Θέλω να σταματήσω το τένις…»

Άδεια και σε κακή κατάσταση η Σαμπαλένκα μετά την ήττα – αποκλεισμό από την Σνάιντερ – «Καμία σκέψη, κανένα, συναίσθημα, απλά θέλω να σταματήσω το τένις αυτή τη στιγμή».

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Η στιγμή που περιπολικό παρασύρει πεζή στο Columbus Circle
Ντοκουμέντο 03.06.26

Σοκαριστικό βίντεο από τη Νέα Υόρκη: Περιπολικό παρασύρει γυναίκα που τρέχει σε διάβαση

Σκηνές που κόβουν την ανάσα είδαν το φως της δημοσιότητας, με κάμερα να καταγράφει την τρομακτική παράσυρση μιας γυναίκας από περιπολικό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) που έσπευδε σε έκτακτο περιστατικό.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση
GPO 03.06.26

Δημοσκόπηση: Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

Πλειοψηφικό το αίτημα αλλαγής κυβέρνησης. Εδραιώνεται η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, με το πρόγραμμα του Τσίπρα να κρίνονται ως αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Μαρίας Καρυστιανού. Ποια κόμματα και πώς επηρεάζει η ίδρυση νέων κομμάτων.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς και Μασούρας συγκίνησαν για τις απώλειες Οικονόμου, Άντζα και Μαστροκώστα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Γιοβάνοβιτς και Μασούρας συγκίνησαν για τις απώλειες Οικονόμου, Άντζα και Μαστροκώστα (vid)

Συγκίνησαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μιλώντας για τους θανάτους των Παρασκευά Άντζα και Μάριου Οικονόμου, αλλά και της συζύγου του Τραϊανού Δέλλα.

Σύνταξη
Καμπανάκι Κομισιόν για την απασχόληση: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
Εαρινό Πακέτο 03.06.26

Καμπανάκι Κομισιόν για την απασχόληση: Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ιδίως στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, προειδοποιεί η Ευρωπαία Επίτροπος Απασχόλησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπεκάλι: «Στα 5 εκατ. ευρώ η τιμή του Ταρνοβάνου»
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Μπεκάλι: «Στα 5 εκατ. ευρώ η τιμή του Ταρνοβάνου»

Ο Τζίτζι Μπεκάλι ξεκαθάρισε τις απαιτήσεις του για τον διεθνή Ρουμάνο τερματοφύλακα της Στεάουα Βουκουρεστίου, Στέφαν Ταρνοβάνου, που φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε καβοδέτης κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος»
Ελλάδα 03.06.26

Μυτιλήνη: Τραυματίστηκε καβοδέτης κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος»

Απρόσμενο πρόβλημα προέκυψε κατά τη διαδικασία απόπλου του πλοίου «Νήσος Ρόδος» από το λιμάνι της Μυτιλήνης το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου - Στο πλοίο επιβαίνουν 211 επιβάτες , 22 IXE, 40 Φ/Γ, 6 δικυκλα και 1 λεωφορείο.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητικό φιάσκο με Ανεστίδη – Αθωώθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής
Προβαίνει σε μηνύσεις 03.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητικό φιάσκο με Ανεστίδη – Αθωώθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής

Πλήρης δικαίωση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Αθωώθηκε οριστικά για τις επιδοτήσεις, αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του και περνά στην αντεπίθεση με μηνύσεις.

Σύνταξη
Ισραήλ: Παρέτεινε την κράτηση 20χρονης ποδοσφαιρίστριας της Εθνικής Παλαιστίνης – Σφοδρές αντιδράσεις
Οι καταγγελίες 03.06.26

Την κράτηση 20χρονης ποδοσφαιρίστριας της Εθνικής Παλαιστίνης παρέτεινε το Ισραήλ - Σφοδρές αντιδράσεις

Η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καταγγέλλει την παρατεταμένη κράτηση της Ραντ αλ-Χαλαουάνι, η οποία συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης από δυνάμεις του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies