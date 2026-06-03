Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 χρόνων

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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους, γοητευτικούς και αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η κηδεία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε γνωστή παρά μόνο λίγη ώρα μετά την κηδεία του.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος κηδεύτηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, αλλά η ταφή του έγινε στην Κάρυστο. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η ταφή του έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Στην κηδεία βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάρυστο που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος επιθυμούσε να θαφτεί στην Κάρυστο.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί στην Κάρυστο.

Μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή

Γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Tέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής.

Υπηρετώντας όλα τα είδη του θεάτρου

Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για δέκα χρόνια συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους.

Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε όλα τα θεατρικά είδη:

«Ιούλιος Καίσαρ» (του Σαίξπηρ), «Η άνοδος του Αρτούρου Ούι» (του Μπρεχτ), «Έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών» (του Ουστίνοφ), «Ο γλάρος» (του Τσέχωφ), «Τοβάριτς» (του Ζακ Ντε Βαλ) κ.ά.

Το ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την «Εκδρομή» και την «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Φιλοποίμενα Φίνο. Συνολικά έχει παίξει σε πάνω από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του 1971, μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να παίξει στο τηλεοπτικό σίριαλ Άγνωστος πόλεμος (του Νίκου Φώσκολου) .

Άλλες σειρές είναι Οι Πανθέοι (του Τάσου Αθανασιάδη), Το φως του Αυγερινού, Μαντάμ Σουσού, Ουράνιο Τόξο, Οικογένεια-Οικογένεια Καζίνο, Συμφωνία Σιωπής, Πρόβα νυφικού. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα Παιδιά της Νιόβης το 2004.

Υπήρξε για πολλά χρόνια, δάσκαλος σε Δραματική Σχολή.

Οι συνεργασίες

Συνεργάστηκε με τον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου, τον Μάνο Κατράκη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Βασίλη Γεωργιάδη κ.ά. Έπαιξε στο θέατρο τον Καρλ Μαρξ το 2007.

Έχει γράψει το μυθιστόρημα Οι επιβάτες του φεγγαριού (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή Αφύλακτη διάβαση (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).