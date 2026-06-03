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O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ
Fizz 03 Ιουνίου 2026, 19:50

O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Ρούπερτ Έβερετ μίλησε για το πώς η εμμονική αναζήτησή του για «μυς» στη δεκαετία του '90, άφησε το σώμα του πληγωμένο και, σακατεμένο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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Πιθανότατα έχετε ακούσει (κυρίως από διατροφολόγους και γυμναστές) έστω και για μια φορά στην ζωή σας την εξής συμβουλή: «Μην φτάνεις το σώμα σου στα όρια του. Θέλει πειθαρχία, όχι υπερβολές» και, ο Ρούπερτ Έβερετ είναι η ζωντανή απόδειξη, ότι δεν σας λένε ψέματα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον The Guardian, ο ηθοποιός της ταινίας «Best Friend’s Wedding» μίλησε για το πώς η εμμονική αναζήτησή του για «μυς» στη δεκαετία του ’90, άφησε το σώμα του πληγωμένο και, σακατεμένο.

«Τόσο βαρετό»

«Καταστράφηκα», είπε αρχικά ο Ρούπερτ Έβερετ, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του ταινίες όπως: «Cemetery Man» (1994) και «An Ideal Husband» (1999). 

«Τώρα, ως αποτέλεσμα, είμαι σακατεμένος. Δεν μπήκα ποτέ στον κόπο να κάνω όλα αυτά τα πράγματα, όπως το στρέτσινγκ, που ήταν απαραίτητα για τα βάρη[…]Τόσο βαρετό. Δεν έκανα τίποτα από αυτά. Οπότε τώρα ο θάνατός μου θα είναι μυοσκελετικός, νομίζω».

«Ήμουν υπέροχος σε κάποια φάση», συνέχισε. «Είχα μυς. Τα πάντα. Ήταν αρκετά βραχύβιο. Το αποκαλώ το Χολιγουντιανό μου έτος», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Εκτός από τον ρόλο του Τζορτζ, του γκέι φίλου της Τζούλια Ρόμπερτς, στην ταινία «My Best Friend’s Wedding» του 1997, ο Έβερετ πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως το «St. Trinians» και το sequel του «The Legend of Fritton’s Gold», καθώς και στις ταινίες «A Midsummer Night’s Dream» και «Shrek 2».

Ωστόσο, όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian, πριν αποκτήσει μυϊκή μάζα, συνήθιζε να φοράει κορμάκια κάτω από τα κοστούμια (και να ξεγελάει τους πάντες).

«Συνάντησα αυτές τις δύο θεές στο Tufnell Park [μια περιοχή του Βόρειου Λονδίνου] που έφτιαχναν κορμάκια, και μου έφτιαξαν ψεύτικο πισινό, ψεύτικους μηρούς, ψεύτικους ώμους, ψεύτικα τα πάντα», είπε, προσθέτοντας ότι οι σκηνοθέτες δεν το καταλάβαιναν, γιατί «πήγαινα στις πρόβες φορώντας όλα αυτά».

«Η σεξουαλική επανάσταση είχε συμβεί μόλις 10 χρόνια πριν»

Όσον αφορά τη συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του, ο Ρούπερτ Έβερετ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Rivals» του Hulu, είπε στο μέσο ενημέρωσης: «Λοιπόν, όσον αφορά την είσοδο στο θέατρο, ένα από τα πράγματα που πρέπει πραγματικά να λάβεις υπόψη είναι ότι όλοι έχουν πληρώσει αρκετά χρήματα για να σε δουν, και έτσι, ανεξάρτητα από το πόσο καταθλιπτικός μπορεί να νιώθεις, ή πόσο μπορεί να νιώθεις ότι χάνεις κάτι… Πάντα ένιωθα ότι χάνω κάποια μυθική ζωή που εξελισσόταν κάπου αλλού. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου».

Ο φόβος του να χάνει στιγμές, σχετιζόταν συνήθως με το σεξ. «Η σεξουαλική επανάσταση είχε συμβεί μόλις 10 χρόνια πριν. Ήταν μια περίοδος άνθησης για τη σεξουαλική απελευθέρωση. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ένιωθαν ότι μπορούσαν να βρουν κάποιο είδος απελευθέρωσης. Ένιωθα ότι μπορούσα να καταστρέψω το παρελθόν μου μέσω του σεξ. Ότι αυτό θα σε απελευθέρωνε με κάποιο τρόπο», δήλωσε στον Guardian.

*Με πληροφορίες από: People & Guardian

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