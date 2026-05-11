11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Ο Ζακ Γαλιφιανάκης απέκτησε φήμη και μια θέση στο Χόλιγουντ (το οποίο δεν φαίνεται να αγαπά και πολύ) αφού ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «The Hangover».

Και, ενώ πολλοί μπορεί να χαιρόντουσαν με αυτή την εξέλιξη, ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», υποστήριξε ότι η δημοσιότητα τον έφερε αντιμέτωπο με μια σειρά από δυσκολίες.

«Ήταν ένας μιμητής του Ζακ Γαλιφιανάκη»

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κόναν Ο’Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

«Είσαι τρομερά στείος. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιον που να έχει επηρεαστεί λιγότερο από την επιτυχία», είπε ο παρουσιαστής. «Φαίνεται ότι αν όλα αυτά εξαφανίζονταν αύριο, θα ήσουν πολύ ευτυχισμένος και ικανοποιημένος με ό,τι και αν κάνεις. Και αυτό μου αρέσει πολύ».

Ο Γαλιφιανάκης είπε ότι συμφωνούσε μόνο με το δεύτερο μέρος. «Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ τυχεροί που εργάζονται, αλλά το πρώτο μέρος σχετικά με την επιτυχία ή οτιδήποτε άλλο [δεν είναι ακριβώς έτσι]. Το να είμαι γνωστός, μου προκάλεσε ταραχή. Όχι με την έννοια του ‘αλίμονο σε μένα’, αλλά κανείς δεν μου έκανε ερωτήσεις μέχρι που έπαιξα σε μια ταινία με μια μαϊμού. Βρίσκω περίεργη αυτή την αλλαγή», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δεύτερη ταινία «The Hangover Part II» του 2011.

Ο Γαλιφιανάκης είπε ότι κατάγεται από μια μικρή πόλη της Βόρειας Καρολίνας και ότι ένιωθε ότι κουβαλάει τη «ρετσινιά» όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του ’90.

«Με επηρέασε για κάποιο διάστημα και, για να πω την αλήθεια, νιώθω κάπως ντροπή», είπε.

Στη συνέχεια, ο Ο’Μπράιεν αναφέρθηκε στη «μανία του κόσμου με το Hangover», ενθυμούμενος ότι κάποτε είδε έναν άντρα ντυμένο ως τον Άλαν Γκάρνερ, τον χαρακτήρα του Γαλιφιανάκη στο Hangover, στο Χόλιγουντ.

«Ήταν ένας μιμητής του Ζακ Γαλιφιανάκη με ένα ψεύτικο μωρό [στα χέρια του]», θυμήθηκε (η εικόνα του Άλαν με το μωρό υπάρξει ένα δημοφιλές meme, όπως όλοι πιθανότατα να γνωρίζετε).

«Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ο’Μπράιεν είπε ότι τον «γοητεύει» ο «φθόνος» που περιβάλλει τον κόσμο του θεάματος: «Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός. Απλώς μεγεθύνει τα πράγματα. Έτσι, αν νιώθεις ανασφάλεια, θα γίνεις ακόμα πιο ανασφαλής. Αν έχεις την τάση να θυμώνεις, θα γίνεις εθισμένος στον θυμό. Αν είσαι κάποιος που είναι ικανός να νιώθει ευγνωμοσύνη και να [εκτιμά] τους ανθρώπους γύρω σου, αυτά τα πράγματα μπορούν να ενισχυθούν».

Όμως, ο Γαλιφιανάκης εξέφρασε μια διαφορετική άποψη: «Ήμουν θυμωμένος γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής».

Ως κωμικός, ένιωθε ότι δεν μπορούσε να «παρατηρεί» τους άλλους, όταν ήταν επικεντρωμένος στο «να προσπαθεί να κρυφτεί».

«Με τρόμαζε και με έκανε να νιώθω περίεργα», είπε. «Αλλά τώρα που είμαι μεγάλος, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν μια αλλαγή».

«Δεν είναι το στυλ μου»

Εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ο Γαλιφιανάκης ζει σε μια μικρή πόλη στη Βρετανική Κολομβία, επαρχία του Καναδά, η οποία αποτελεί το σκηνικό της νέας του σειράς για την κηπουρική, «This Is A Gardening Show», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Απρίλιο.

«Ο τρόπος ζωής του Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε ποτέ», δήλωσε στον The Hollywood Reporter τον Απρίλιο. «Δεν είναι το στυλ μου. Οπότε δουλεύω σε αυτόν τον χώρο, αλλά μετά τον αποχωρίζομαι. Για μένα, είναι πιο υγιές έτσι — να ζω μέσα σε αυτόν και να πηγαίνω συνεχώς σε εκδηλώσεις, αυτό δεν είμαι εγώ. Ίσως να ήμουν αν είχα γίνει επιτυχημένος όταν ήμουν νεότερος, αλλά ήμουν βοηθός σερβιτόρου σε στριπτιζάδικο μέχρι τα 28 μου».

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Φροίξος Φυντανίδης
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Λουκάς Καρνής
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Λουκάς Καρνής
Ώρα Νέας Υόρκης…
Ώρα Νέας Υόρκης…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τότεναμ – Λιντς
LIVE: Τότεναμ – Λιντς

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
LIVE: Νάπολι – Μπολόνια

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Φροίξος Φυντανίδης
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

