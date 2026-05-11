Ο Ζακ Γαλιφιανάκης απέκτησε φήμη και μια θέση στο Χόλιγουντ (το οποίο δεν φαίνεται να αγαπά και πολύ) αφού ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «The Hangover».

Και, ενώ πολλοί μπορεί να χαιρόντουσαν με αυτή την εξέλιξη, ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», υποστήριξε ότι η δημοσιότητα τον έφερε αντιμέτωπο με μια σειρά από δυσκολίες.

«Ήταν ένας μιμητής του Ζακ Γαλιφιανάκη»

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κόναν Ο’Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

«Είσαι τρομερά στείος. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιον που να έχει επηρεαστεί λιγότερο από την επιτυχία», είπε ο παρουσιαστής. «Φαίνεται ότι αν όλα αυτά εξαφανίζονταν αύριο, θα ήσουν πολύ ευτυχισμένος και ικανοποιημένος με ό,τι και αν κάνεις. Και αυτό μου αρέσει πολύ».

Ο Γαλιφιανάκης είπε ότι συμφωνούσε μόνο με το δεύτερο μέρος. «Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ τυχεροί που εργάζονται, αλλά το πρώτο μέρος σχετικά με την επιτυχία ή οτιδήποτε άλλο [δεν είναι ακριβώς έτσι]. Το να είμαι γνωστός, μου προκάλεσε ταραχή. Όχι με την έννοια του ‘αλίμονο σε μένα’, αλλά κανείς δεν μου έκανε ερωτήσεις μέχρι που έπαιξα σε μια ταινία με μια μαϊμού. Βρίσκω περίεργη αυτή την αλλαγή», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δεύτερη ταινία «The Hangover Part II» του 2011.

Ο Γαλιφιανάκης είπε ότι κατάγεται από μια μικρή πόλη της Βόρειας Καρολίνας και ότι ένιωθε ότι κουβαλάει τη «ρετσινιά» όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του ’90.

«Με επηρέασε για κάποιο διάστημα και, για να πω την αλήθεια, νιώθω κάπως ντροπή», είπε.

Στη συνέχεια, ο Ο’Μπράιεν αναφέρθηκε στη «μανία του κόσμου με το Hangover», ενθυμούμενος ότι κάποτε είδε έναν άντρα ντυμένο ως τον Άλαν Γκάρνερ, τον χαρακτήρα του Γαλιφιανάκη στο Hangover, στο Χόλιγουντ.

«Ήταν ένας μιμητής του Ζακ Γαλιφιανάκη με ένα ψεύτικο μωρό [στα χέρια του]», θυμήθηκε (η εικόνα του Άλαν με το μωρό υπάρξει ένα δημοφιλές meme, όπως όλοι πιθανότατα να γνωρίζετε).

«Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ο’Μπράιεν είπε ότι τον «γοητεύει» ο «φθόνος» που περιβάλλει τον κόσμο του θεάματος: «Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός. Απλώς μεγεθύνει τα πράγματα. Έτσι, αν νιώθεις ανασφάλεια, θα γίνεις ακόμα πιο ανασφαλής. Αν έχεις την τάση να θυμώνεις, θα γίνεις εθισμένος στον θυμό. Αν είσαι κάποιος που είναι ικανός να νιώθει ευγνωμοσύνη και να [εκτιμά] τους ανθρώπους γύρω σου, αυτά τα πράγματα μπορούν να ενισχυθούν».

Όμως, ο Γαλιφιανάκης εξέφρασε μια διαφορετική άποψη: «Ήμουν θυμωμένος γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής».

Ως κωμικός, ένιωθε ότι δεν μπορούσε να «παρατηρεί» τους άλλους, όταν ήταν επικεντρωμένος στο «να προσπαθεί να κρυφτεί».

«Με τρόμαζε και με έκανε να νιώθω περίεργα», είπε. «Αλλά τώρα που είμαι μεγάλος, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν μια αλλαγή».

«Δεν είναι το στυλ μου»

Εδώ και περίπου δέκα χρόνια, ο Γαλιφιανάκης ζει σε μια μικρή πόλη στη Βρετανική Κολομβία, επαρχία του Καναδά, η οποία αποτελεί το σκηνικό της νέας του σειράς για την κηπουρική, «This Is A Gardening Show», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Απρίλιο.

«Ο τρόπος ζωής του Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε ποτέ», δήλωσε στον The Hollywood Reporter τον Απρίλιο. «Δεν είναι το στυλ μου. Οπότε δουλεύω σε αυτόν τον χώρο, αλλά μετά τον αποχωρίζομαι. Για μένα, είναι πιο υγιές έτσι — να ζω μέσα σε αυτόν και να πηγαίνω συνεχώς σε εκδηλώσεις, αυτό δεν είμαι εγώ. Ίσως να ήμουν αν είχα γίνει επιτυχημένος όταν ήμουν νεότερος, αλλά ήμουν βοηθός σερβιτόρου σε στριπτιζάδικο μέχρι τα 28 μου».

*Με πληροφορίες από: People