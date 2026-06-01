Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον νότιο Λίβανο τα ξημερώματα χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).

Για «σφαγή» που διέπραξε ο «ισραηλινός εχθρός», κάνει λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου

🚨 Israeli attacks kill 8 civilians in southern Lebanon despite ceasefire 💢 An Israeli airstrike near Hiram Hospital in the southern city of Tyre also left 13 health care workers injured https://t.co/HA4t15Z8BJ pic.twitter.com/JzOXZ90ofL — Anadolu English (@anadoluagency) May 31, 2026

«Η σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ντέιρ Ζαχράνι, στην περιοχή της Ναμπατία, τα ξημερώματα της Κυριακής (…) είχε ως αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, κι άλλοι 19 να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και έξι γυναικών», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σήμερα το βράδυ αναμένεται να συνεδριάσει κατεπειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, για να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, καταλαμβάνοντας το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Επέκταση των επιχειρήσεων

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των IDF στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

«Εχω δώσει εντολή στις IDF να επεκτείνουν την εισβολή στο Λίβανο. Οι δυνάμεις μας έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι. Κατέλαβαν στρατηγικά σημεία. Κατέλαβαν την κορυφογραμμή Μποφόρ.

»Και τώρα η εντολή μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας σε περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.