Champions League: Παίκτης της σεζόν ο Κβαρατσχέλια (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League, αφού νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, στην «Πούσκας Αρένα» και διατήρησε έτσι τα σκήπτρα της.

Τα βραβεία για τους Παριζιάνους δεν σταματούν εδώ, αφού ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης για τη σεζόν 2025/26, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του Λουίς Ενρίκε σε ακόμα ένα μεγάλο τρόπαιο.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ πραγματοποίησε μια εκπληκτική χρονιά στα «αστέρια», αφού κατέγραψε 10 γκολ και 7 ασίστ σε 16 αγώνες του Champions League, με την UEFA να επισφραγίζει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο με το εν λόγω βραβείο.